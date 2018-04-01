Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву
Сотрудников дипмиссии отправили домой на двух самолетах, один из которых известен благодаря своей роли в так называемом «кокаиновом деле».
В Москву сегодня вернулись 60 сотрудников российской дипмиссии. Как пишет РБК, с учетом членов их семей США покинул 171 человек. Дипломатов вывезли двумя бортами специального летного отряда «Россия». Первый самолет из Вашингтона приземлился в столице сегодня утром – на его борту были 46 дипломатов с семьями. Второе воздушное судно сделало промежуточную остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать оттуда двух сотрудников генконсульства и 12 сотрудников российского постпредства. По данным портала FlightRadar24, самолет приземлился в аэропорту Внуково всего несколько минут назад. Это же воздушное судно ранее было замешано в «кокаиновом скандале» — на нем предполагалось вывезти почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Москву. Кроме того, этот самолет использовался и для перевозки российских дипломатов, высланных из Великобритании.
США приняли решение выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии2
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mordechai_blinchikov 01 апреля 2018 | 13:20
и родина щедро поила меня, березовым соком (•̪●)
val_9 01 апреля 2018 | 13:22
Ой.плохо им) В говняшку родную выслали)