Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

Сотрудников дипмиссии отправили домой на двух самолетах, один из которых известен благодаря своей роли в так называемом «кокаиновом деле».

В Москву сегодня вернулись 60 сотрудников российской дипмиссии. Как пишет РБК, с учетом членов их семей США покинул 171 человек. Дипломатов вывезли двумя бортами специального летного отряда «Россия». Первый самолет из Вашингтона приземлился в столице сегодня утром – на его борту были 46 дипломатов с семьями. Второе воздушное судно сделало промежуточную остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать оттуда двух сотрудников генконсульства и 12 сотрудников российского постпредства. По данным портала FlightRadar24, самолет приземлился в аэропорту Внуково всего несколько минут назад. Это же воздушное судно ранее было замешано в «кокаиновом скандале» — на нем предполагалось вывезти почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Москву. Кроме того, этот самолет использовался и для перевозки российских дипломатов, высланных из Великобритании.

США приняли решение выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.