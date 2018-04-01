Один из последних губернаторов-долгожителей Аман Тулеев ушел сегодня в отставку
В своем видеообращении к жителям Кемеровской области глава Кузбасса пояснил, что принял решение после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня».
Временно исполнять обязанности кемеровского губернатора будет зам Тулеева Сергей Цивилев. Он уже пообещал не покрывать причастных к трагедии.
Агентство FlashSiberia утверждает со ссылкой на свои источники, что объявить об отставке Тулеева уговорил глава СК Александр Бастрыкин.
Собеседники агентства в региональной администрации в Госдуме рассказали, что накануне Бастрыкин, находясь в Кемерове, встречался с Тулеевым и передал ему пожелание Москвы о добровольной отставке. При этом, источники агентства добавляют, что в противном случае в ход могло пойти прошение об отставке, которое теперь уже бывший кузбасский губернатор написал минувшим летом.
Отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не стала неожиданностью. Такое мнение «Эху» высказал президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов.
Виноградов также отметил, что решение по Сергею Цивилеву принято окончательно и говорить о каких-то иных преемниках Тулеева не приходится.
Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен заместитель Амана Тулеева Сергей Цивилев. Возглавлять регион он будет вплоть до выборов, они состоятся в сентябре. О биографии чиновника – в материале Андрея Ежова.
56-летний единоросс Сергей Цивилев в последние годы был руководителем и совладельцем угледобывающей компании «Колмар», треть которой принадлежит «Волга груп» близкого к Владимиру Путину бизнесмена Геннадия Тимченко. Всего месяц назад чиновник встретился с президентом, а уже второго марта был назначен вице-губернатором Кемеровской области. В администрации Тулеева он отвечал за промышленный и транспортный секторы, а также курировал потребительский рынок. Утверждается, что после того, как Цивилев перешел на госслужбу, акции своей компании он передал жене. Федеральную известность чиновник приобрел после стихийного митинга в центре Кемерова, он прошел в минувший вторник. Аман Тулеев, напомню, к демонстрантам так и не вышел, переговоры с ними вел как раз Сергей Цивилев. Он, в частности, обвинил в «пиаре на трагедии» потерявшего при пожаре пятерых родственников Игоря Вострикова, а затем встал на колени и попросил прощения у собравшихся.
Завтра депутаты кемеровского заксобрания соберутся на внеочередную сессию, спикером на которой, судя по всему, будет назначенный вместо Тулеева Сергей Цивилев.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 13:08
Как насчёт того, чтобы ещё одного "долгожителя" отправить в отставку?
Правда, он только-только собрался на очередной срок...
captain_ 01 апреля 2018 | 13:09
Раша-агитпроп:
Было. Врач: "Я узнал о 300 трупах из переговоров бригад скорой помощи"
Стало. Врач: "Я узнал о 300 трупах из соцсетей."
Конечно, откуда же еще? Узнать бы для начала, есть ли у него компьютер? Ггг...
vasilevich58 01 апреля 2018 | 13:29
Это ни чего в лучшую сторону не изменит.
Пока ботоксный у власти будет только хуже.
И чем позже он подохнет, тем ужаснее будет "пробуждение".
hastings 01 апреля 2018 | 13:25
mikhail_spb_: Довольны? И где вы теперь найдете такого начальника? У человека наград столько, 4 от РПЦ даже!
cite 01 апреля 2018 | 13:12
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!
anticolonel 01 апреля 2018 | 13:26
cite: Вы пессимист. Станет хуже.
olegleon 01 апреля 2018 | 13:16
"объявить об отставке Тулеева уговорил глава СК Александр Бастрыкин. "
" - Лука Брази приставил пистолет к его виску, и мой отец сказал, что на контракте будут либо его мозги, либо подпись."(крёстный отец)
val_9 01 апреля 2018 | 13:19
Этого тухляка даже в ад не возьмут - чертям западло с такими общаться
jetsam 01 апреля 2018 | 13:21
" что в противном случае в ход могло пойти прошение об отставке, которое теперь уже бывший кузбасский губернатор написал минувшим летом."
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да не смешите мои искандеры..... бумажкой пригрозили....
более легких вариантов куча: "аман, тут тебе корзинку с колбасками прислали..."
на худой конец - бастрыкин до леса мог подвезти... чай не первый раз...