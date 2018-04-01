Мэрия Орла отказалась согласовать шуточный митинг 1 апреля
В городской администрации не стали разрешать акцию в центре города и предложили вместо этого окраину. Письмо с отказом опубликовал у себя в Фейсбуке один из местных активистов, Сергей Носов. По его словам, некоторые участники предполагаемой акции все равно планируют выйти в центр города.
Шуточные первоапрельские пикеты проходят в апреле каждый год. На прошлых акциях горожане предлагали переименовать город в Орлец, а также выдвигали местного кота в губернаторы.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 12:36
Не до смеху...
zztop1960 01 апреля 2018 | 12:52
kryymsdyk: Юмор враг Кремля и портянок . не понятный и опасный
vasilevich58 01 апреля 2018 | 12:54
Россия - страна злобных воров и унылой, агрессивно-послушной ваты!
pusto1 01 апреля 2018 | 12:55
kryymsdyk: Боятся до смерти, что орёл улетит.
hysteria 01 апреля 2018 | 12:59
Щас за шутку можно и десяточку схлопотать.
Райкин в наше время уже двадцатку тянул бы смело.
mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 12:38
Конечно, кот в качестве мэра будет гораздо лучше, чем какой-нибудь ставленник жуликов, воров или бандитов.
Особенно, если он местный, а не присланный кремлежуликами.
jetsam 01 апреля 2018 | 12:44
mikhail_spb_: "а также выдвигали местного кота в губернаторы."
ага. не дай бог еще честного человека выдвинут в президенты....
eric_cartman1 01 апреля 2018 | 13:22
mikhail_spb_: Котов люблю. Но честно говоря, жуликоватые они твари))). Если кошака поставить губером, ворюга будет не хуже любого едросовца.)))
fikus74 01 апреля 2018 | 12:38
Усрались до мышей эти едросы. Кабы чего не вышло. Как это знакомо , совок во всей "красе"
gregor 01 апреля 2018 | 12:41
Мэрия Орла отказалась согласовать шуточный митинг 1 апреля
------------------------------------------------------------------------------------------
Власти сказали ,что конституция России это смешно и не серьёзно ,тьфу на неё ,сказали власти .
ed10075 01 апреля 2018 | 12:46
Пуганая ворона куста боится. В любом, даже самом безобидном скоплении людей власть видит опасность. В Румынии так же вот вышли на митинг в поддержку власти, а через несколько дней эта власть нашла свой бесславный конец под забором.
vaka257 01 апреля 2018 | 12:54
Боятся даже народного юмора.Зассали....
pionerka Зинаида Сацкая 01 апреля 2018 | 12:54
Первоапрельская шутка мэрии. А может, и в самом деле уже чертей ловят?
democ 01 апреля 2018 | 13:01
Любое скопление людей раздражает власть. Кабы чего не вышло...
ed10075 01 апреля 2018 | 13:02
Объяснений два: "какбычегоневышло" и "отгрехаподальше".
jetsam 01 апреля 2018 | 13:06
ed10075: одно: сверхуразъясненийнепоступало