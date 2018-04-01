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12:30, 01 апреля 2018

Мэрия Орла отказалась согласовать шуточный митинг 1 апреля

В городской администрации не стали разрешать акцию в центре города и предложили вместо этого окраину. Письмо с отказом опубликовал у себя в Фейсбуке один из местных активистов, Сергей Носов. По его словам, некоторые участники предполагаемой акции все равно планируют выйти в центр города.

Шуточные первоапрельские пикеты проходят в апреле каждый год. На прошлых акциях горожане предлагали переименовать город в Орлец, а также выдвигали местного кота в губернаторы.

Комментарии

16

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kryymsdyk 01 апреля 2018 | 12:36

Не до смеху...

zztop1960 01 апреля 2018 | 12:52

kryymsdyk: Юмор враг Кремля и портянок . не понятный и опасный

vasilevich58 01 апреля 2018 | 12:54

Россия - страна злобных воров и унылой, агрессивно-послушной ваты!

pusto1 01 апреля 2018 | 12:55

kryymsdyk: Боятся до смерти, что орёл улетит.

hysteria 01 апреля 2018 | 12:59

Щас за шутку можно и десяточку схлопотать.
Райкин в наше время уже двадцатку тянул бы смело.

mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 12:38


Конечно, кот в качестве мэра будет гораздо лучше, чем какой-нибудь ставленник жуликов, воров или бандитов.
Особенно, если он местный, а не присланный кремлежуликами.

jetsam 01 апреля 2018 | 12:44

mikhail_spb_: "а также выдвигали местного кота в губернаторы."
ага. не дай бог еще честного человека выдвинут в президенты....

eric_cartman1 01 апреля 2018 | 13:22

mikhail_spb_: Котов люблю. Но честно говоря, жуликоватые они твари))). Если кошака поставить губером, ворюга будет не хуже любого едросовца.)))

fikus74 01 апреля 2018 | 12:38

Усрались до мышей эти едросы. Кабы чего не вышло. Как это знакомо , совок во всей "красе"

gregor 01 апреля 2018 | 12:41

Мэрия Орла отказалась согласовать шуточный митинг 1 апреля
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Власти сказали ,что конституция России это смешно и не серьёзно ,тьфу на неё ,сказали власти .

ed10075 01 апреля 2018 | 12:46

Пуганая ворона куста боится. В любом, даже самом безобидном скоплении людей власть видит опасность. В Румынии так же вот вышли на митинг в поддержку власти, а через несколько дней эта власть нашла свой бесславный конец под забором.

vaka257 01 апреля 2018 | 12:54

Боятся даже народного юмора.Зассали....

pionerka Зинаида Сацкая 01 апреля 2018 | 12:54

Первоапрельская шутка мэрии. А может, и в самом деле уже чертей ловят?

democ 01 апреля 2018 | 13:01

Любое скопление людей раздражает власть. Кабы чего не вышло...

ed10075 01 апреля 2018 | 13:02

Объяснений два: "какбычегоневышло" и "отгрехаподальше".

jetsam 01 апреля 2018 | 13:06

ed10075: одно: сверхуразъясненийнепоступало

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