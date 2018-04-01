Мэрия Орла отказалась согласовать шуточный митинг 1 апреля

В городской администрации не стали разрешать акцию в центре города и предложили вместо этого окраину. Письмо с отказом опубликовал у себя в Фейсбуке один из местных активистов, Сергей Носов. По его словам, некоторые участники предполагаемой акции все равно планируют выйти в центр города.

Шуточные первоапрельские пикеты проходят в апреле каждый год. На прошлых акциях горожане предлагали переименовать город в Орлец, а также выдвигали местного кота в губернаторы.