Австралия предупреждает своих граждан об антизападных настроениях в России
Министерство иностранных дел страны рекомендует путешественникам в России проявлять осторожность и, в частности, места, где проходят акции протеста, и не вступать в дискуссии о политике. Также МИД Австралии советует отказаться от планов поехать на Северный Кавказ или в регионы, которые граничат с Донецкой и Луганской областями Украины.
Австралия на прошлой неделе объявила о высылке нескольких сотрудников российского посольства в связи с так называемым «делом Скрипаля».
Москва в качестве зеркального ответа высылает такое же количество работников австралийской дипмиссии.
Комментарии31
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mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 12:35
Нацдилер успел поссорить Россию даже с далёкой Австралией!
Кстати, разве австралийцы не в курсе, что в том регионе, куда они не советуют ездить своим путешественникам, находится самая настоящая "туристическая мекка"?
socialism 01 апреля 2018 | 12:45
mikhail_spb_: Нацлидер поссорил, или западные русофобы и клеветники?
mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 12:46
socialism:
Ты опять выползло, гитлеровское насекомое?
Поди прочь, клоп краснозадый!
socialism 01 апреля 2018 | 12:55
mikhail_spb_: Ты меня с собой не путай, нацистское мурло. Люди для тебя насекомые. Кто бы сомневался.
makcmakc 01 апреля 2018 | 12:47
mikhail_spb_: да никто Россию не ссорил с Австралией, они "сами с усами ", что сказали партнёры, то и делают.
estamp 01 апреля 2018 | 13:23
mikhail_spb_: об антизападных настроениях в России
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По теории хомячков в антироссийских настроерияз на Западе виновата исключительно Россия. Логично, что в антизападных в России виновен Запад. Не так ли?
znajka 01 апреля 2018 | 13:28
estamp: нет не так, в антизападных настроениях в России виновен Путин, его гэбешная клептократия, холуи пропагандоны и промытые мозги россиян
perestarok 01 апреля 2018 | 12:36
"Австралия предупреждает своих граждан об антизападных настроениях в России"
А о антироссийской истерии на западе она не предупреждает?
makcmakc 01 апреля 2018 | 12:44
perestarok: нет, это нормально. Австралия активный участник этой самой истерии.
kinnlade 01 апреля 2018 | 12:38
"антизападные натроения" а кто их создал?
jetsam 01 апреля 2018 | 12:41
kinnlade: когда срешь под коврик соседу - виноват, конечно, сосед - нефиг коврики перед дверью класть....
kinnlade 01 апреля 2018 | 12:50
jetsam: Во всем виновата Россия, даже если и не виновата, то все равно виновата
jetsam 01 апреля 2018 | 12:53
kinnlade: "Не виноватая я - он сам пришел!"(с)Бриллиантовая рука.
во всем виноват дарвин, ньютон, ломоносов и вавилов.
pavel_svr 01 апреля 2018 | 12:52
jetsam:
// когда срешь под коврик соседу..//
У тебя, что дома туалета нет? Посмотри поблизости кафе, заправки, большие магазины, там должны быть, можно и руки потом помыть ....
jetsam 01 апреля 2018 | 12:59
pavel_svr: это к путену. он же срал.
pavel_svr 01 апреля 2018 | 13:09
jetsam:
Приехал с охраной или один?
stariyperd 01 апреля 2018 | 13:01
pavel_svr: это про тех, у кого дома туалет есть, и бумажка с ароматом хвои, но смысл жизни - насрать под коврик соседу.
stebinmaku 01 апреля 2018 | 12:39
Австралии нечего опасаться антизападных настроений, ведь она находится глубоко на Юге. Само слово «Австралия» происходит от лат. austrālis («южный»)..
admiralski 01 апреля 2018 | 12:44
А что, Австралия находится на западе? Ха-ха - 1 апреля
raffal 01 апреля 2018 | 12:53
admiralski: stebinmaku: А что, Австралия находится на западе?
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Безусловно, на Западе. Как на Западе Япония и Ю.Корея. Потому, что в данном случае Запад это не сторона света, а понятие геополитики.
perestarok 01 апреля 2018 | 12:59
raffal: " Запад это не сторона света, а понятие геополитики. "
С запада на Россию всегда идёт гнилая погода. Особенно с юго-запада. Как говорила моя бабушка, из гнилого уголка.
raffal 01 апреля 2018 | 13:11
perestarok:
Ну, сама Россия не из последних в генерации и дистрибуции гнили.
А сейчас, так вообще чемпион.
stebinmaku 01 апреля 2018 | 12:59
raffal: " ..Как на Западе Япония и Ю.Корея"
- - - -
Южная Корея - на Западе, а Северная - на Востоке.. )) Геополитический круговорот частей света..
vaka257 01 апреля 2018 | 12:45
А.Невзоров: Вероятно, другой Россия быть и не способна. Она не может не воровать, не захватывать, не насиловать, не гноить и не мракобесничать. Увы, это обреченная страна. Изменив своим принципам управления, она развалится...
protiv777 01 апреля 2018 | 12:48
"где проходят акции протеста," А чего так? Как раз белоленточное отребье и разного рода либерасты вам как родные.
a_111111 01 апреля 2018 | 12:57
а на чьей стороне по их мнению нельзя вступать в политические дискуссии?
vaka257 01 апреля 2018 | 13:02
Благодаря Соловьёву выяснилось, что Северная Корея - великая держава, а Германия, Япония, Южная, Корея, Канада, Швеция и прочие Израили - шелупонь и лузеры...
emoss 01 апреля 2018 | 13:06
О том что ездить в Россию опасно здесь, в Австралии , предупреждают уже последние 20 лет, сам тому свидетель, так как живу тут с 90-х.
Просто характер предупреждений изменился в очень худшую сторону, проще говоря-
«Не хрен туда ехать вообще, а если что с Вами случится, то австралийские власти вряд ли Вам помогут защититься от российского «правосудия».»
Это буквально то что говорят в турагентства когда покупаешь билеты на поездку в Россию. Вот так.
captainobvious 01 апреля 2018 | 13:17
как раз там, где проходят акции протеста, вас, дорогие иностранные туристы, встретят как родных: будут носить на руках и целовать в попу ))
serg_e 01 апреля 2018 | 13:23
Но ведь Австралия не на Западе, а на юге! Правильно было бы предупредить, что мы, россияне настроены против благополучных стран независимо от географии.
estamp 01 апреля 2018 | 13:25
отказаться от планов поехать ... в регионы, которые граничат с Донецкой и Луганской областями Украины.
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Жто в Харьковскую и Днепропетровскую чтоль?