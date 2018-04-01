"Австралия предупреждает своих граждан об антизападных настроениях в России"

Министерство иностранных дел страны рекомендует путешественникам в России проявлять осторожность и, в частности, места, где проходят акции протеста, и не вступать в дискуссии о политике. Также МИД Австралии советует отказаться от планов поехать на Северный Кавказ или в регионы, которые граничат с Донецкой и Луганской областями Украины.

Австралия на прошлой неделе объявила о высылке нескольких сотрудников российского посольства в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Москва в качестве зеркального ответа высылает такое же количество работников австралийской дипмиссии.