Митинг против реновации пройдет сегодня в центре Москвы
Его участники выступят в защиту исторической среды, культурного наследия и социальных объектов Басманного района города. Как рассказали «Эху» в партии «Яблоко», по их сведениям, в результате реновации огромное количество исторических зданий будет либо уничтожено, либо застроено жилыми домами.
Акция должна начаться в два часа дня в Спасоглинищевском переулке.
Комментарии6
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protiv777 01 апреля 2018 | 12:46
Правильно. На..рен новые квартиры. Все участники митинга пойдут жить к Явлинскому и Митрохину.
vasilevich58 01 апреля 2018 | 12:56
protiv777: tttyyy: Реновация - грабёж населения!
Дают на комнату меньше, остальное предлагается выкупать по рыночной стоимости!
Собянин - мошенник!
polba 01 апреля 2018 | 13:04
vasilevich58: Дают аналогичный МЕТРАЖ. А новая однушка, это примерно 35-50м... в хрущёвках такие трёшки есть.
vasilevich58 01 апреля 2018 | 13:18
polba: Портян считает, что это равноценно?
Это попирает права собственности и понятие справедливости!
В Израиле собственник может торговаться годами и ему идут навстречу практически во всём. И, как закон, дают на комнату больше.
И так во всём "бесчеловечном" западном мире, где правит "жёлтый дьявол",
в странах, где нет полезных ископаемых!
И только в нищей России людей вышвыривают в некачественные муравейники, в худшие условия и неприспособленные районы.
tttyyy 01 апреля 2018 | 12:52
Совсем зажрались москвичи.
vasilevich58 01 апреля 2018 | 12:59
tttyyy: Мечтаете вместо двушки в обжитом районе получить однушку в муравейнике?
Завидуете?