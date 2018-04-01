Митинг против реновации пройдет сегодня в центре Москвы

Его участники выступят в защиту исторической среды, культурного наследия и социальных объектов Басманного района города. Как рассказали «Эху» в партии «Яблоко», по их сведениям, в результате реновации огромное количество исторических зданий будет либо уничтожено, либо застроено жилыми домами.

Акция должна начаться в два часа дня в Спасоглинищевском переулке.