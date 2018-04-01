Кемеровским чиновникам и бизнесу уже завтра представят временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Цивилева

Он назначен на этот пост вместо Амана Тулеева, который подал сегодня в отставку. Губернатор, который более 20 лет руководил Кузбассом, пояснил, что уходит в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня».

Цивилева практически сразу после назначения вице-губернатором месяц назад называли преемником Тулеева. Во время стихийного митинга на этой неделе он поначалу обвинил одного из родственников погибших в попытке пиариться на горе, а позже встал перед собравшимися на колени и попросил прощения.