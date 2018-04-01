Кемеровским чиновникам и бизнесу уже завтра представят временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Цивилева
Он назначен на этот пост вместо Амана Тулеева, который подал сегодня в отставку. Губернатор, который более 20 лет руководил Кузбассом, пояснил, что уходит в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня».
Цивилева практически сразу после назначения вице-губернатором месяц назад называли преемником Тулеева. Во время стихийного митинга на этой неделе он поначалу обвинил одного из родственников погибших в попытке пиариться на горе, а позже встал перед собравшимися на колени и попросил прощения.
Комментарии13
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jetsam 01 апреля 2018 | 12:36
значит, плохо тулеев извинился. пахан не принял извинения.
надо было у мизулиной учиться лизать. вот она лизнула, так лизнула...
vasilevich58 01 апреля 2018 | 13:02
Дракон подох!
Да здравствует Дракон!
prutkov100 01 апреля 2018 | 13:13
Если народ в Кемерово согласен с таким раскладом , то пусть готовится к новым бедствиям и полной безответственностью назначенца . Ведь это он заявил - Меня не выбирали , меня назначили ! По хорошему , все должны выйти на площадь и не уходить пока не будут назначены выборы и не из варягов , а из местных и это должно стать на постоянной основе . Не хотят так сделать ? Пусть горят , тонут , мрут как мухи и вообще перестанут существовать , они сами этого хотят .
shmuel63 01 апреля 2018 | 12:36
Главой Кемеровской области стал совладелец Тимченко. Как отмечает РБК, Цивилеву принадлежит 70% компании "Колмар", добывающей коксующийся уголь в Якутии, в то время как оставшиеся 30% компании принадлежат компании "Волга Груп" Геннадия Тимченко.
2 марта Цивилев был назначен на пост вице-губернатора Кузбасса. После назначения в "Колмаре" заявили, что Цивилев в компании больше не работает.
ha12raz 01 апреля 2018 | 12:37
А была такая надежда, что назначат не козла ?
sensei54 01 апреля 2018 | 12:37
уже завтра представят временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Цивилева
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Вместе с танком, на котором ему теперь предстоит ездить.
ze_danil 01 апреля 2018 | 12:48
Кемеровским чиновникам и бизнесу
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а кемеровский пипл рылом не вышел
world_nail 01 апреля 2018 | 12:52
Советска карьера - инженер, начальник отдела, начальник СУ, зам по экономике треста, управляющий трестом.
Россиянска карьера - никто, никто, никак, миллиардер, губернатор.
ed10075 01 апреля 2018 | 12:53
Хрен редьки не слаще. Перестановка стульев на "Титанике".
jetsam 01 апреля 2018 | 13:04
#чиновникам и бизнесу уже завтра представят#
чиновникам - лизать и лизать.
бизнесу - лизать и платить.
gostrax 01 апреля 2018 | 13:05
Гибкость коленных суставов была должным образом оценена.
ivfn 01 апреля 2018 | 13:08
ДАЕШЬ ЛЕХУ НАВАЛЬНОГО В ГУБЕРНАТОРЫ!!!!!!
Можно конечно и грудинина ,но он без усов остался. Тогда Собчак или Явлинского.Можно конечно ,страшно подумать ,Гудкова Димона
benin_papa__ 01 апреля 2018 | 13:22
Нет никакой разницы, какую фамилию носит вторая сверху горошина из того же кемеровского стручка.
Или третья. Или вторая-третья горошина из стручка хоть пермской, хоть орловской, хоть камчатской губернии. Хоть из любого иного стручка вертикали отечественного чекизма.
В чумном бараке здоровых нет.