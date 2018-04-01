Митинг против мусорного полигона проходит в Волоколамске

Судя по трансляции с этой акции, в центре города собрались несколько тысяч человек. Участники митинга требуют отправить в отставку как районные власти, так и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кроме того, они выступают за полное закрытие и ликвидацию мусорного полигона Ядрова.

Акции не прекращаются почти месяц. Жители города жалуются на выбросы газа из-за свалки. Ситуация обострилась после того, как в конце марта десятки детей попали в больницу с отравлением свалочным газом.