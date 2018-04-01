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12:30, 01 апреля 2018

Митинг против мусорного полигона проходит в Волоколамске

Судя по трансляции с этой акции, в центре города собрались несколько тысяч человек. Участники митинга требуют отправить в отставку как районные власти, так и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кроме того, они выступают за полное закрытие и ликвидацию мусорного полигона Ядрова.

Акции не прекращаются почти месяц. Жители города жалуются на выбросы газа из-за свалки. Ситуация обострилась после того, как в конце марта десятки детей попали в больницу с отравлением свалочным газом.

Комментарии

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naivnyk 01 апреля 2018 | 12:34

Молодцы, может они скажут куда СЕГОДНЯ, не ЗАВТРА вести мусор из Москвы)))

ihtiostega 01 апреля 2018 | 12:44

naivnyk:Срочно заказать мусороперерабатывающий завод каким-нибудь итальянцам или шведам,бегом построить и начать

naivnyk 01 апреля 2018 | 12:48

ihtiostega: Хорошая идея, а СЕГОДНЯ мусор куда вести? ))

fikus74 01 апреля 2018 | 12:50

naivnyk: красная площадь пустует

naivnyk 01 апреля 2018 | 12:52

fikus74: Я долго ждал этого предложения! ))) Где ВЫ БЫЛИ??? ))))

anemon 01 апреля 2018 | 12:53

naivnyk: К вам на улицу Оптиков.

ihtiostega 01 апреля 2018 | 13:10

naivnyk: В другое место,конечно.Временно.⛲

mordechai_blinchikov 01 апреля 2018 | 13:14

naivnyk: а СЕГОДНЯ мусор куда вести? )
-раньше были крестьянские бунты , сейчас помоечные ..

vlabumur 01 апреля 2018 | 13:26

naivnyk: Хорошая идея, а СЕГОДНЯ мусор куда вести? ))
+++++++++++++++++++++++++++
В прошлый раз один комический персонаж,закрыл свалку за нескольку дней.и все удивлялись его решительности и мудрости и вопрос куда? не возник ни у кого.
Так что "свалка" не под Волоколамском она в головах.

neon001 01 апреля 2018 | 13:05

ihtiostega: эх, раньше надо было. теперь уже мост построили и пенсии в крыму раздали, домбас подкормили, в сирии повоевали. теперь уже поздно.

ihtiostega 01 апреля 2018 | 13:12

neon001: Не поздно.Нефть дорогая,валютные поступления в страну идут солидные.Это не последняя экологическая проблема.Судя по всему,пора Министерство экологии создавать.☝

vvs7651 01 апреля 2018 | 13:11

naivnyk: Мусор (отходы) воЗят (писать нужно веЗти).
Другой "мусор" (например - ОМОН) - вполне возможно власти из Москвы в Волоколамск приведут.

sensei54 01 апреля 2018 | 12:35

Участники митинга требуют отправить в отставку....
............................................................
Требуют? Используем дуст. Давайте, давайте.

woodworld 01 апреля 2018 | 12:37

мусарня на мусарне задерживает

perestarok 01 апреля 2018 | 12:38

"Митинг против мусорного полигона проходитв Волоколамске
Судя по трансляции с этой акции, в центре города собрались несколько тысяч человек…"

А они хотят всё и сразу? А как?

uhovostro 01 апреля 2018 | 12:38

Уважаемое Эхо хочет попиариться на крови, мучениях и слезах мирных жителей Волоколамска?! Не надо раскачивать лодку и расшатывать ситуацию - там собрались 200 бузотёров, которые и не жители вовсе и хотят снова поставить нас на колени. Все жители города счастливы и благодарны партии и правительству и лично товарищу Владимиру Владимировичу Путину за их счастливое детство, юность, зрелость, старость и смерть...

woodworld 01 апреля 2018 | 12:41

uhovostro: именно. На фестивале демократии ровно две недели назад полная поддержка и доверие были оказаны вождю

alxab 01 апреля 2018 | 13:19

На курсах молодой портянки в первую очередь обучают двум простым, но важнейшим приёмам:

1. Эхо, Навальный, Вася Петров хочет попиариться на крови, мучениях и слезах мирных жителей Волоколамска, Кемерово, Беслана...
2. А почему автор не пишет про бомбёжку Югославии, Вьетнам, линчевание негров, избиение младенцев царём Иродом (независимо от того, о чём реально пишет автор);
3. Госдеп проплатил, организовал, собрал на площади, внедрился в ряды, спровоцировал протест, ударил в спину (бедный МИД США, сколько у него неожиданных функций. То ли дело у российского МИДа. Кокаин привёз, "партнёров" обхамил -- всё!)

vulgaris_liberal 01 апреля 2018 | 12:42

Представляю, как сейчас бесится навальный. Настоящий протестный митинг, на котором он со своими жополизами никому не нужен :)

jetsam 01 апреля 2018 | 12:51

vulgaris_liberal: действительно. поэтому там построят еще два полигона. контингент позволяет.

matsuvi 01 апреля 2018 | 13:12

vulgaris_liberal: vulgaris_liberal: Ну и пусть нюхают волоколамцы сероводородом дальше. Хотели стабильности? А болота без запашка не бывает.

toyama_tokanawa99 01 апреля 2018 | 12:53

Не боеголовки прикручивать к ракетам, а контейнеры с мусором. И отправлять каждую неделю с "Восточного" в другие миры во Вселенной. Экология улучшится и т.п. Один из вариантов...

ed10075 01 апреля 2018 | 12:58

Молодцы. Только так сегодня можно чего-либо добиться от власти, во дворцах которой пока не воняет.

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