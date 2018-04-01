В борьбе за хоккейный Кубок Гагарина в самом разгаре полуфинальные серии

На Западе накануне питерские армейцы смогли восстановить статус-кво в противостоянии с одноклубниками из Москвы. Как и предполагалось, после сверхрезультативного первого матча в субботу команды действовали куда осторожнее. Болельщики увидели всего две заброшенные шайбы. И обе – в ворота ЦСКА. Счет в серии стал равным 1-1. Две следующие игры пройдут в Москве.

Ну а сегодня в Казани местный Ак Барс вновь будет принимать Трактором. Победа в первой встрече далась подопечным Белялетдинова нелегко. Челябинцы долгое время вели в счете. И дрогнули только в самой концовке. Когда менее чем за три минуты пропустили дважды.

Вторая игра между Ак Барсом и Трактором начнется в 17 часов.