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12:01, 01 апреля 2018

Первый самолет из Вашингтона с высланными из США российскими дипломатами приземлился в московском аэропорту Внуково-2

Первый самолет из Вашингтона с высланными из США российскими дипломатами приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщает ТАСС.

На борту Ил-96 на родину вернулись 46 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и члены их семей. Примерно за час до прибытия самолета на территорию аэропорта заехала колонна автобусов, которые, предположительно, доставят людей непосредственно в Москву.

За дипломатами и их семьями, покинувшими Соединенные Штаты после решения Вашингтона присоединиться к антироссийским мерам в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, было отправлено два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». Позднее в воскресенье второй борт доставит группу дипломатов из Нью-Йорка — 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства РФ при ООН с семьями.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. Всего Соединенные Штаты покинул 171 человек.

Комментарии

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mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 12:08


Небось рады, что наконец-то вернулись на горячо любимую Родину с проклятого Запада, утопающего в бездуховности и разврате?

midnightblues 01 апреля 2018 | 12:17

mikhail_spb_: Надеюсь,предатели арестованы??
Они провалили задание и только работы на каторге спасут их честь

grigol331 01 апреля 2018 | 13:06

midnightblues:
Вот и не угадали. Провалившихся агентов в России награждают и одаривают синекурами и васякими преференциями в бизнесе.
Я вообще не понял, почему Внуково-2 и зачем автобусы? Самолеты должны садиться прямо посреди кладбища на Красной площади и Президент (здесь его участие будет как никогда уместно) на верхней ступеньке трапа вручать прибывшим агентам Героев России, а их, до крайности обрадованным женам, - по большому Чупа-чупсу.

ly4_sveta 01 апреля 2018 | 13:26

midnightblues: Для своих у Путина и ,,каторга" своя.
Всех пристроит, и обеспечит. Чапман неплохо на
телевизионной каторге ,,батрачит".

hunterhead 01 апреля 2018 | 12:54

mikhail_spb_: "Небось рады, что наконец-то вернулись на горячо любимую Родину с проклятого Запада, утопающего в бездуховности и разврате?"

Слезы радости блестят у них в глазах....

profi1962 01 апреля 2018 | 12:15

Урааааа! Наконец то, вернулись, а то мучились там за нас неблагодарных холопов, недоедали, не допивали, за детей своих, жен переживали, как там бандиты с бородами за ними охотятся и шпионы хотят их перевербовать, что бы Россию матушку со всеми секретами заполучить. И Обама вдоль посольства ходит и англичанка гадит. Посидите в своем болоте, понюхайте помойки подмосковной.

j_partizan 01 апреля 2018 | 12:29

profi1962:
К сожалению, они дома долго не задержаться. Если сами останутся, то своих детей точно из дома выпроводят.

j_partizan 01 апреля 2018 | 12:31

Испр.: не задержатся

cockeyed 01 апреля 2018 | 12:16

Что будут выть хомки когда их хозяев пиндосов будут на пинках выносить из России? Что-что: - будут выть про беспредел Кремля! Хомки мы вас скоро на пинках будем выносить из России вслед за вашими хозяевами пиндосами!

demosua 01 апреля 2018 | 12:42

cockeyed: одни косые в России останутся?

anatolr 01 апреля 2018 | 12:52

cockeyed: И наступает рашко-говняшкинцам (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата) крохотный белый северный зверек. "Дипломаты" наконец-то вдохнут воздух родины полной грудью, а опасных КЦ в Рашке-говняшке (#цитата) еще хватает, пусть попробуют туда сходить! С детьми, которые видать подзабыли русский язык:-))

Правда смешно?

Ну ты, диванный вояка, не спи, начинай нырять в своем сорт_ре им. Вошьдя, во славу последнего, да не уставай повторять, - мол сидящие в дер_ме приветствуют тебя! :-)))

Anatoлий - сосед Госдепа

stariyperd 01 апреля 2018 | 13:15

cockeyed: Что будут выть хомки когда их хозяев ..

да !! присутствующие на форуме с удовольствием посмотрят что
вы, cockeyedы, предатели России, будете выть и что будете делать !

fikus74 01 апреля 2018 | 12:18

Добро пожаловать в вонючую мусорную москву

kinnlade 01 апреля 2018 | 12:27

fikus74: Ты хоть раз в Москве то был?

anatolr 01 апреля 2018 | 13:08

kinnlade: //Ты хоть раз в Москве то был?//
А шо запах в столице лучше, чем в других местах, в Пореборик-сити, Верхнезадрищенске или в деревне Гадюкино?

Любопытный Anatoлий - сосед Госдепа

vladislav 01 апреля 2018 | 12:23

Надеюсь, они знают - где вблизи аэропорта березки растут? Сразу к ним?))

nik476 01 апреля 2018 | 12:35

Зачеркнуть бы всю жизнь и сначала начать,
Прилететь к ненаглядной певунье моей…
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропавших своих сыновей?

anatolr 01 апреля 2018 | 12:36

//Примерно за час до прибытия самолета на территорию аэропорта заехала колонна автобусов...// Там уже не 60 чемоданов кокаина, а значительно больше!

Anatoлий - сосед Госдепа

shai13 01 апреля 2018 | 12:37

как с досмотром багажа?

piter_ug 01 апреля 2018 | 13:07

Вернувшимся лимоны выдали, чтобы скрыть радость возвращения?

ly4_sveta 01 апреля 2018 | 13:23

Давно надо было гнать этих ,,дипломатов",
а по сути шпионов, поганой метлой в сортирную
российскую яму.

ostanovka 01 апреля 2018 | 13:26

Ага!!! Вот в чем пиндосовскую хитрость!!
Приехали провокаторы, в целях конспирации названные выдворенными провалившимися русскими агентами, а на родине среди берёзок как раз назревает великая апрельская мусорная революция, против угнетателей.
Вот они ее и должны возглавить¡!!!!

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