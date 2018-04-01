"В Подмосковном Волоколамске должен начаться народный сход против мусорного полигона «Ядрово»"

Тем временем стало известно о задержании одного из лидеров протестного движения Артема Любимова.

В очередной акции протеста в Волоколамске, как ожидается, примут участие до восьми тысяч человек. Выбросы газа со свалки «Ядрово» продолжаются, и местные жители уверены, что власть по-прежнему их обманывает, уверяя, что ситуация находится под контролем. Активисты будут добиваться немедленного закрытия мусорного полигона, а также отставки нового главы района Андрея Вихарева и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Кроме того, местные жители потребуют освободить одного из лидеров волоколамских протестов Артема Любимова. Как сообщает «ОВД-Инфо», он был задержан накануне. Активисту предъявили обвинение в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Любимов, который должен был стать основным спикером сегодняшней акции, сейчас находится в изоляторе. Его адвокат уверен, что целью полицейских было помешать активисту выступить на митинге.

Протесты против «Ядрово» продолжаются в Волоколамске с начала марта. Активистам удалось добиться увольнения главы района Евгения Гаврилова.