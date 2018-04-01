Z Архив новостей новости
5 12 6 844
12:01, 01 апреля 2018

В Подмосковном Волоколамске должен начаться народный сход против мусорного полигона «Ядрово»

Тем временем стало известно о задержании одного из лидеров протестного движения Артема Любимова.

В очередной акции протеста в Волоколамске, как ожидается, примут участие до восьми тысяч человек. Выбросы газа со свалки «Ядрово» продолжаются, и местные жители уверены, что власть по-прежнему их обманывает, уверяя, что ситуация находится под контролем. Активисты будут добиваться немедленного закрытия мусорного полигона, а также отставки нового главы района Андрея Вихарева и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Кроме того, местные жители потребуют освободить одного из лидеров волоколамских протестов Артема Любимова. Как сообщает «ОВД-Инфо», он был задержан накануне. Активисту предъявили обвинение в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Любимов, который должен был стать основным спикером сегодняшней акции, сейчас находится в изоляторе. Его адвокат уверен, что целью полицейских было помешать активисту выступить на митинге.

Протесты против «Ядрово» продолжаются в Волоколамске с начала марта. Активистам удалось добиться увольнения главы района Евгения Гаврилова.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

naivnyk 01 апреля 2018 | 12:10

Это всё правильно, но мусор куда сегодня вести?

vvs7651 01 апреля 2018 | 12:13

naivnyk: Под "мусором" вы имеете ввиду ОМОН?

naivnyk 01 апреля 2018 | 12:21

vvs7651: Очень остроумно.

taglit 01 апреля 2018 | 12:26

naivnyk: за 18 лет правления не решена проблема переработки мусора? - территория большая, - гадить можно еще долго, а не хватит этой, будем гадить в Крыму?

naivnyk 01 апреля 2018 | 12:29

taglit: Вы правы на 100%, но мусор куда сегодня вести? ))

perestarok 01 апреля 2018 | 12:44

taglit: "за 18 лет правления не решена проблема переработки мусора? - территория большая, - гадить можно еще долго, а не хватит этой, будем гадить в Крыму?"

Уже пытались строить мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, но как близживущее население узнаёт об этом, так возникают митинги протеста против этих заводов.

vvs7651 01 апреля 2018 | 12:11

Интересно, будет ли там Собчак?
Ведь она пиарилась на Волоколамском мусоре в предвыборный период...

(комментарий скрыт)

apels 01 апреля 2018 | 12:22

Если вы не занимаетесь политикой на выборах, она приходит через свалки и пожары.
Появились чисто политические требования.

perestarok 01 апреля 2018 | 12:48

apels: "Появились чисто политические требования."

Да, Путина убрать и сразу все свалки закроют.

cockeyed 01 апреля 2018 | 12:24

А что Артёмка Любимая проживает в Волокаламске? Гыыы!!!!! Скоро и Алёнка Навальная с Ильяной Яшиной получат прописку в Волокаламске. Одни "местные", со всей России, собрались на народный сход! Хорошо, хоть "местные" из прибалтийских стран и Украины не прибыли на сход!

vinning7 01 апреля 2018 | 12:26

Поздно пить боржоми, кремлевский и прочие мусорные полигоны, вашими стараниями, непоколебимы

perestarok 01 апреля 2018 | 12:41

"В Подмосковном Волоколамске должен начаться народный сход против мусорного полигона «Ядрово»"

Так это надо в Москве сход устраивать с требованием, чтобы москвичи больше мусор не выбрасывали. Ну и самим перестать выбрасывать, показать пример.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 6365 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 316 6 6098 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7603 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 191 6 12472 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Как я проиграл. И какие надо сделать выводы Мы должны обсуждать не объединение оппозиции, а её создание. Сначала идеологическое, а потом и организационное. Мы не можем в 2018 году считать оппозицией нечто из 1996 года…

5 462 6 95473 25.03
Kполитика, выборы, фото, видео, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 169 6 13244 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 66 6 6005 30.03
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Человек наклонил всю страну, сумел организовать вертикаль себе на пользу таким образом, что все работает на него. То есть страна идет вниз, врагов появляется все больше, а Путин все популярнее…

5 95 6 16539 25.03
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21081 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8546 29.03
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20066 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14444 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12133 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Голосование
5 74 6 9821 28.03
Новости

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию

5 39 6 5326
Блоги

Алексей Мельников публицист

У ног «победителя выборов» В.В. Путин с людьми не встретился. На митинг не пришёл. С родственниками жертв трагедии не поговорил. Пообщался с местным начальством, проигнорировал граждан, и отбыл в Москву. Почему? Ведь за В.В. Путина в Кемеровской области, согласно официальным итогам выборов 18 марта, голосовало подавляющее число граждан. Отчего же не встретиться со своими избирателями?..

5 47 6 6443 27.03
Kобщество, кемерово, путин, события

Популярное за неделю

Новости

Аман Тулеев покидает пост губернатора кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию…

5 47 6 25835
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 131 6 200970 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 197 6 58953 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 119 6 641783 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 481 6 492036 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6842212
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3382049

Сегодня в эфире