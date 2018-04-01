В Подмосковном Волоколамске должен начаться народный сход против мусорного полигона «Ядрово»
Тем временем стало известно о задержании одного из лидеров протестного движения Артема Любимова.
В очередной акции протеста в Волоколамске, как ожидается, примут участие до восьми тысяч человек. Выбросы газа со свалки «Ядрово» продолжаются, и местные жители уверены, что власть по-прежнему их обманывает, уверяя, что ситуация находится под контролем. Активисты будут добиваться немедленного закрытия мусорного полигона, а также отставки нового главы района Андрея Вихарева и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Кроме того, местные жители потребуют освободить одного из лидеров волоколамских протестов Артема Любимова. Как сообщает «ОВД-Инфо», он был задержан накануне. Активисту предъявили обвинение в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Любимов, который должен был стать основным спикером сегодняшней акции, сейчас находится в изоляторе. Его адвокат уверен, что целью полицейских было помешать активисту выступить на митинге.
Протесты против «Ядрово» продолжаются в Волоколамске с начала марта. Активистам удалось добиться увольнения главы района Евгения Гаврилова.
Комментарии12
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naivnyk 01 апреля 2018 | 12:10
Это всё правильно, но мусор куда сегодня вести?
vvs7651 01 апреля 2018 | 12:13
naivnyk: Под "мусором" вы имеете ввиду ОМОН?
naivnyk 01 апреля 2018 | 12:21
vvs7651: Очень остроумно.
taglit 01 апреля 2018 | 12:26
naivnyk: за 18 лет правления не решена проблема переработки мусора? - территория большая, - гадить можно еще долго, а не хватит этой, будем гадить в Крыму?
naivnyk 01 апреля 2018 | 12:29
taglit: Вы правы на 100%, но мусор куда сегодня вести? ))
perestarok 01 апреля 2018 | 12:44
taglit: "за 18 лет правления не решена проблема переработки мусора? - территория большая, - гадить можно еще долго, а не хватит этой, будем гадить в Крыму?"
Уже пытались строить мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, но как близживущее население узнаёт об этом, так возникают митинги протеста против этих заводов.
vvs7651 01 апреля 2018 | 12:11
Интересно, будет ли там Собчак?
Ведь она пиарилась на Волоколамском мусоре в предвыборный период...
apels 01 апреля 2018 | 12:22
Если вы не занимаетесь политикой на выборах, она приходит через свалки и пожары.
Появились чисто политические требования.
perestarok 01 апреля 2018 | 12:48
apels: "Появились чисто политические требования."
Да, Путина убрать и сразу все свалки закроют.
cockeyed 01 апреля 2018 | 12:24
А что Артёмка Любимая проживает в Волокаламске? Гыыы!!!!! Скоро и Алёнка Навальная с Ильяной Яшиной получат прописку в Волокаламске. Одни "местные", со всей России, собрались на народный сход! Хорошо, хоть "местные" из прибалтийских стран и Украины не прибыли на сход!
vinning7 01 апреля 2018 | 12:26
Поздно пить боржоми, кремлевский и прочие мусорные полигоны, вашими стараниями, непоколебимы
perestarok 01 апреля 2018 | 12:41
"В Подмосковном Волоколамске должен начаться народный сход против мусорного полигона «Ядрово»"
Так это надо в Москве сход устраивать с требованием, чтобы москвичи больше мусор не выбрасывали. Ну и самим перестать выбрасывать, показать пример.