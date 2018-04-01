Глава Кузбасса Аман Тулеев ушел в отставку

В видеообращении к жителям региона он сказал, что принял такое решение после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня».

Исполняющим обязанности губернатора стал зам Тулеева Сергей Цивилев. Он уже пообещал жителям тщательно разобраться и найти виновных в гибели людей на пожаре в торговом центре.

Цивилев также пообещал, что будет налаживать диалог с населением области. Тулеев возглавлял регион больше 20 лет.