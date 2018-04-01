Глава Кузбасса Аман Тулеев ушел в отставку
В видеообращении к жителям региона он сказал, что принял такое решение после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня».
Исполняющим обязанности губернатора стал зам Тулеева Сергей Цивилев. Он уже пообещал жителям тщательно разобраться и найти виновных в гибели людей на пожаре в торговом центре.
Цивилев также пообещал, что будет налаживать диалог с населением области. Тулеев возглавлял регион больше 20 лет.
Комментарии13
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aorswen 01 апреля 2018 | 12:06
1-е апреля - всемирный день Тулеева
danko_klisma 01 апреля 2018 | 12:17
aorswen: рылосвин.
gordy 01 апреля 2018 | 12:27
Это не избавит его от ответственности?
vasilevich58 01 апреля 2018 | 13:04
Он не ушёл! Его унесли прямо на судне в сопровождении двухлитровой уточки!
mordechai_blinchikov 01 апреля 2018 | 12:27
danko_klisma: -рылосвин. ൠ
-зачем так , он хоть и бывший , но губернатор!
mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 12:10
Цевелёв по-первоапрельски шутит, а лопоухое народонаселение верит?
Кстати, тулейка чуть-чуть не досидел до того момента, пока его по совковой традиции вперёд ногами из кабинета не вынесли.
danko_klisma 01 апреля 2018 | 12:19
mikhail_spb_: к стати, вероятно, возможно, вероятно, пролонгация. Юморной. Мильтоны.
profi1962 01 апреля 2018 | 12:11
Там есть кому день, так день. 89% считают себя умными.
sergirusso 01 апреля 2018 | 12:17
Как нам переежить ТАКОЕ ГОРЕ?
woodworld 01 апреля 2018 | 12:20
Всё шутит
sergirusso 01 апреля 2018 | 12:21
Плешивый не принимает обычно решений под давлением. А перед Аманом не устоял... Матерый человечище этот Тулеев!
ed10075 01 апреля 2018 | 12:31
Бесславный конец бесславного правления бесславного правителя.
v1nc 01 апреля 2018 | 12:33
Выродок.,.