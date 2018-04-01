Не менее 16 палестинцев погибли в результате новых столкновений на границе с сектором Газа

Акции протеста начались в минувшую пятницу и переросли в крупномасштабные демонстрации.

Новые столкновения произошли, когда до 30 тысяч палестинцев собрались на границе с Израилем. Многие из них стали бросать в сторону военных камни и бутылки с зажигательной смесью. По утверждениям некоторых очевидцев, которые приводит агентство Reuters, некоторые демонстранты даже открыли по солдатам огонь. Силовики в итоге попытались подавить беспорядки, без жертв не обошлось. По данным Reuters, жертвами столкновений стали по меньшей мере 16 человек, половина из них, – утверждают в Израиле, – принадлежала к группировке «Хамас». Ранения в результате стычек, получили, по разным данным, от сотни до тысячи арабов. Новые манифестации начались на границе Израиля и сектора Газа в годовщину гибели шести палестинцев – они стали жертвами протеста против отчуждения территории. Очередная акция прошла с требованием о возвращении беженцев на родную землю.

Кувейт, между тем, вынес вопрос о ситуации на Ближнем Востоке на заседание Совета безопасности ООН. Делегация США, впрочем, заблокировала проект заявления.