Не менее 16 палестинцев погибли в результате новых столкновений на границе с сектором Газа
Акции протеста начались в минувшую пятницу и переросли в крупномасштабные демонстрации.
Новые столкновения произошли, когда до 30 тысяч палестинцев собрались на границе с Израилем. Многие из них стали бросать в сторону военных камни и бутылки с зажигательной смесью. По утверждениям некоторых очевидцев, которые приводит агентство Reuters, некоторые демонстранты даже открыли по солдатам огонь. Силовики в итоге попытались подавить беспорядки, без жертв не обошлось. По данным Reuters, жертвами столкновений стали по меньшей мере 16 человек, половина из них, – утверждают в Израиле, – принадлежала к группировке «Хамас». Ранения в результате стычек, получили, по разным данным, от сотни до тысячи арабов. Новые манифестации начались на границе Израиля и сектора Газа в годовщину гибели шести палестинцев – они стали жертвами протеста против отчуждения территории. Очередная акция прошла с требованием о возвращении беженцев на родную землю.
Кувейт, между тем, вынес вопрос о ситуации на Ближнем Востоке на заседание Совета безопасности ООН. Делегация США, впрочем, заблокировала проект заявления.
Комментарии11
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sandro_007 01 апреля 2018 | 11:38
Вот ведь суки. Мирный протест расстреляли.
sidor0ff 01 апреля 2018 | 11:44
sandro_007: Поддерживаю! Что за манеры? Стреляют в людей, мирно бросающих в солдат, бутылки с зажигательной смесью!
sandro_007 01 апреля 2018 | 11:47
sidor0ff:
Каждый раз впаривают, что палестинцы напали, но после идут сообщения о десятках и сотнях погибших мирных палестинцев и среди них старики, женщины, дети.
mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 11:39
Нужно, чтобы арабские страны поделили между собой палестинских арабов, а очищенную от них территорию отдать Израилю.
Тогда ситуация в регионе значительно разрядится.
larisa361 01 апреля 2018 | 11:45
mikhail_spb_: Израиль давно хотел отдать это "мирное"население вместе с территориями,но Египет и Иордания не согласились их забирать.
ltvjrhfn1 01 апреля 2018 | 11:45
mikhail_spb_:
вот таких нацистов как ты, в плен не брали.. топили в отхожих местах, что бы контрразведка не доколупалась.
igorkot____1 01 апреля 2018 | 11:47
mikhail_spb_: Эти дармоеды палестинцы нужны арабским странам как собаке пятая нога. Это либеральная Европа кормит этих бездельников, пора им сделать как США, послать эту палестинскую шушеру на три буквы.
komiccap_nkvd 01 апреля 2018 | 11:41
нужно чтобы граждан Израиля приняли к себе родственники живущие по всему миру. а их территорию отдать Палестине
shimon 01 апреля 2018 | 11:45
Без вас , сопливых , разберемся .
timwlad69 01 апреля 2018 | 11:48
А чё сдаст нет еврейских ублюдочный комментаторов вопящих об истинной еврейской демократии и только правильной именно еврейской государственности которая пример для всех.Вон тут еврейские лекторы уже разъезжают с лекциями о якобы вреде государственного устройства в России,мол надобно как в Израиле демократию выстраивать или на худой конец как на украине где просто убивают тысячами ради наживы и при этом никто не вопрос о каких там покаяниях.
И так господа Латынина теперича вам понятна вся театральность в российском общественном соцуоме где сплошной театр чтобы других дураками делатьА вот в Израиле и на Украине просто убивают тысячами и объявив убитых террористами не имеют вдальнейшем проблем.
Вот и с евреями тоже самое по всюду надо поступать.убивать евреев миллионами и награды за это получать.вот тогда и жизнями будет для всех с назначением виновного по праву сильного.
И так господа,начинаем как призывают кэтому еврейские массовые СМИ и еврейские политологи к убийству всех евреев обозначив их террористами.и тогда будет всем прогресс государства и благосостояние.
Блин,ну чё 4ак убиблии однако
kiever 01 апреля 2018 | 11:50
Судя по комментариям, Россия, это, наверное, единственная страна в мире, где израильские националисты и сионисты, называют себя российскими либералами