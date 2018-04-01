В Ленинградской области склад деревообрабатывающего завода горит на площади 2 тыс. кв
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Пожар возник в поселке Чудцы, на складе предприятия «ММ-Ефимовский». Общая площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м», — сказал собеседник агентства. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.
На месте работают пожарные подразделения. Данных о пострадавших нет.
По данным правительства Ленинградской области, в деревне Чудцы находится крупное деревообрабатывающее предприятие, ООО «ММ-Ефимовский», которое открылось в 2009 году. Объем инвестиций в этот совместный проект австрийской компании Mayr-Melnhof Holz Gmbh и группы ЛСР составил 80 млн евро.
Комментарии2
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hysteria 01 апреля 2018 | 11:37
Этот поезд в огне,
И нам не на что больше жать.
Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать.©
ed10075 01 апреля 2018 | 11:50
В последнее время в нашей стране либо горит, либо воняет. И все это как-то по времени связано с "выборами". Совпадение? Символизм?