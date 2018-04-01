В Ленинградской области склад деревообрабатывающего завода горит на площади 2 тыс. кв

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.



«Пожар возник в поселке Чудцы, на складе предприятия «ММ-Ефимовский». Общая площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м», — сказал собеседник агентства. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.



На месте работают пожарные подразделения. Данных о пострадавших нет.



По данным правительства Ленинградской области, в деревне Чудцы находится крупное деревообрабатывающее предприятие, ООО «ММ-Ефимовский», которое открылось в 2009 году. Объем инвестиций в этот совместный проект австрийской компании Mayr-Melnhof Holz Gmbh и группы ЛСР составил 80 млн евро.