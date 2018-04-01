МЧС предложило изменить порядок проверок торговых центров
Сейчас такой проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые владеют или арендуют помещения в этих зданиях. Ведомство подготовило поправки, по которым проверка противопожарного состояния проводится во всем здании, — сказал агентству ТАСС главный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.
Кроме того, после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове министерство предлагает проводить такие проверки внезапно и не реже одного раза в год.
Комментарии8
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kottigr1 01 апреля 2018 | 11:36
Нужен полный запрет на строительство и эксплуатацию всех ТЦ, находящихся в городах. Пусть выносят эти "чемоданы" за город и развивая малый бизнес с магазинами "шаговой доступности, дают россиянам новые рабочие места с качественным обслуживанием покупателей.
gordy 01 апреля 2018 | 11:39
"МЧС предложило изменить порядок проверок торговых центров"
Почему только для торговых центров?
stebinmaku 01 апреля 2018 | 11:44
kottigr1: "Пусть выносят эти "чемоданы".."
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Многие из ТЦ скорее напоминают мрачные могильники АЭС с весёлыми рекламными табличками на главном фасаде..
kottigr1 01 апреля 2018 | 11:50
stebinmaku: Мне ТЦ больше напоминают птицефермы, куда сгоняют к корытам множество кур с одной лишь целью ощипать их..
В городах должны быть улицы из ПРОФИЛЬНЫХ магазинов и развлекательных учреждений, где каждый собственник в равной конкуренции будет сражаться за внимание покупателей.
ТЦ - это загон, куда различными уловками сгоняются толпы, что бы опорожнить их карманы.
mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 11:37
Увеличат тарифы на взятки и частоту их дачи.
А в смысле безопасности в лучшую сторону ничего не изменится.
popov_m 01 апреля 2018 | 11:38
Какая ставка будет об информации о внезапности?
solavinin 01 апреля 2018 | 11:39
Мчс предложила собрать новые бабки...
andy66 01 апреля 2018 | 11:50
я предлагаю новую методику проверок: в случае пожара с жертвами - весь состав МЧС в данном населенном пункте подлежит расстрелу...
думаю это будет эффективный менеджмент