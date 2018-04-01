"МЧС предложило изменить порядок проверок торговых центров"

Сейчас такой проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые владеют или арендуют помещения в этих зданиях. Ведомство подготовило поправки, по которым проверка противопожарного состояния проводится во всем здании, — сказал агентству ТАСС главный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

Кроме того, после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове министерство предлагает проводить такие проверки внезапно и не реже одного раза в год.