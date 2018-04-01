Новый руководитель Кемеровской области обещает наказать виновных в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»
Сергей Цивилев, который назначен временно исполняющим обязанности главы региона – вместо Амана Тулеева – пообещал предоставить всю информацию, чтобы добиться справедливости, передает «Интерфакс». Цивилев был назначен на пост вице-губернатора Кузбасса меньше месяца назад. Пресса писала, что уже тогда он рассматривался как преемник Тулеева.
На этой неделе он запомнился на стихийном митинге после трагедии в «Зимней вишне» – когда сначала обвинил одного из родственников погибших в попытке пиариться на горе, а потом встал на колени перед собравшимися.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 11:35
Очередной назначенец кремлежуликов.
Для жителей ничего не изменится.
brandfa 01 апреля 2018 | 11:38
mikhail_spb_: ещё как изменится - станет хуже! Тулиев, хотя бы родственникам пострадавших не хамил, в отличие от Цивилёва.
romashka__ 01 апреля 2018 | 11:43
Цивилева - в отставку! Вех, кто работал с Тулеевым - в отстаку!
Кемеровская область должна проснуться и бороться за выборы нового достойного губернатора. Почему мэра Кемерово не отправили в отставку? Не надо бояться!!!
vbgolub 01 апреля 2018 | 11:44
Он должен будет посадить Тулеева в первую очередь. Будем ждать!
rico76 01 апреля 2018 | 11:49
romashka__: Похоже либеральная тусовка всерьёз считает, что Путин забыл с ними посоветоваться, кого назначить и.о. на этот пост!)))
captain_ 01 апреля 2018 | 11:40
Вы за Тулеева не беспокойтесь, пристроят его в Совет Федерации на зарплату 385 тыс. рублей, где он и дальше будет верой и правдой воровать и проедать ваши деньги. Русские своих не бросает!
demokrat62 01 апреля 2018 | 11:41
Круговорот дерьма в России
wuwer 01 апреля 2018 | 11:46
Ещё один обещалкин?
У таких вся энергия уходит только на балабольство...
поэтому, они для её восстановления начинают жрать всех и хапать всё подряд
woodworld 01 апреля 2018 | 11:50
Да это всё первоапрельские шутки
zloy_sok 01 апреля 2018 | 11:50
То есть себя виновным он уже как бы не считает? угу....