Новый руководитель Кемеровской области обещает наказать виновных в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Сергей Цивилев, который назначен временно исполняющим обязанности главы региона – вместо Амана Тулеева – пообещал предоставить всю информацию, чтобы добиться справедливости, передает «Интерфакс». Цивилев был назначен на пост вице-губернатора Кузбасса меньше месяца назад. Пресса писала, что уже тогда он рассматривался как преемник Тулеева.

На этой неделе он запомнился на стихийном митинге после трагедии в «Зимней вишне» – когда сначала обвинил одного из родственников погибших в попытке пиариться на горе, а потом встал на колени перед собравшимися.