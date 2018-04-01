Z Архив новостей новости
5 10 6 557
11:30, 01 апреля 2018

Новый руководитель Кемеровской области обещает наказать виновных в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Сергей Цивилев, который назначен временно исполняющим обязанности главы региона – вместо Амана Тулеева – пообещал предоставить всю информацию, чтобы добиться справедливости, передает «Интерфакс». Цивилев был назначен на пост вице-губернатора Кузбасса меньше месяца назад. Пресса писала, что уже тогда он рассматривался как преемник Тулеева.

На этой неделе он запомнился на стихийном митинге после трагедии в «Зимней вишне» – когда сначала обвинил одного из родственников погибших в попытке пиариться на горе, а потом встал на колени перед собравшимися.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 11:35


Очередной назначенец кремлежуликов.
Для жителей ничего не изменится.

brandfa 01 апреля 2018 | 11:38

mikhail_spb_: ещё как изменится - станет хуже! Тулиев, хотя бы родственникам пострадавших не хамил, в отличие от Цивилёва.

romashka__ 01 апреля 2018 | 11:43

Цивилева - в отставку! Вех, кто работал с Тулеевым - в отстаку!

Кемеровская область должна проснуться и бороться за выборы нового достойного губернатора. Почему мэра Кемерово не отправили в отставку? Не надо бояться!!!

vbgolub 01 апреля 2018 | 11:44

Он должен будет посадить Тулеева в первую очередь. Будем ждать!

rico76 01 апреля 2018 | 11:49

romashka__: Похоже либеральная тусовка всерьёз считает, что Путин забыл с ними посоветоваться, кого назначить и.о. на этот пост!)))

captain_ 01 апреля 2018 | 11:40

Вы за Тулеева не беспокойтесь, пристроят его в Совет Федерации на зарплату 385 тыс. рублей, где он и дальше будет верой и правдой воровать и проедать ваши деньги. Русские своих не бросает!

demokrat62 01 апреля 2018 | 11:41

Круговорот дерьма в России

wuwer 01 апреля 2018 | 11:46

Ещё один обещалкин?
У таких вся энергия уходит только на балабольство...
поэтому, они для её восстановления начинают жрать всех и хапать всё подряд

woodworld 01 апреля 2018 | 11:50

Да это всё первоапрельские шутки

zloy_sok 01 апреля 2018 | 11:50

То есть себя виновным он уже как бы не считает? угу....

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 6312 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 316 6 6036 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7579 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Виталий Третьяков: Как «борцы с домогательствами» меня домогались Первое: всё, что я сказал, я сказал и отрекаться ни от чего не намерен…

5 448 6 78803 25.03
Kсми, общество, скандалы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 190 6 12380 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Как я проиграл. И какие надо сделать выводы Мы должны обсуждать не объединение оппозиции, а её создание. Сначала идеологическое, а потом и организационное. Мы не можем в 2018 году считать оппозицией нечто из 1996 года…

5 462 6 95441 25.03
Kполитика, выборы, фото, видео, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 170 6 13131 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 64 6 5948 30.03
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Человек наклонил всю страну, сумел организовать вертикаль себе на пользу таким образом, что все работает на него. То есть страна идет вниз, врагов появляется все больше, а Путин все популярнее…

5 95 6 16492 25.03
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21077 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8539 29.03
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20052 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14443 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12132 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Голосование
5 74 6 9807 28.03
Новости

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию

5 37 6 5100

Популярное за неделю

Новости

Аман Тулеев покидает пост губернатора кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию…

5 40 6 11698
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 131 6 199319 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 197 6 58408 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 119 6 641022 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 481 6 491744 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6841323
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3381878

Сегодня в эфире