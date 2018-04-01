Решение об отставке Тулеева было «спущено сверху»

Ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что решение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не являлось его собственной инициативой. Такое мнение политолог высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Наверное, откуда-то сверху его, мягко говоря, попросили, но оформили это в виде его решения, потому что это все-таки эпоха в истории региона, и просто уволить человека здесь было бы вряд ли возможно», — сказал он.

С точки зрения Макаркина, Тулеев мог оставаться губернатором до окончания срока полномочий, если бы не трагедия в Кемерове.

«Я думаю, что если бы не эта трагедия, он бы еще какое-то время был бы главой региона, может быть, даже до окончания срока своих полномочий. Но сейчас это стало уже невозможным. Сейчас там идет большое расследование – выясняется, кто же во всем виноват. И в этой ситуации Тулееву оставаться на своем посту было бы совсем уж невозможно», — сказал он.

Макаркин отметил, что кандидатура Сергея Цивилева, назначенного врио главы региона, вызывала вопросы в связи с его действиями после пожара в торговом центре. Однако теперь, когда назначение уже объявлено, нет сомнений, что именно он осенью будет претендовать на должность губернатора, уверен политолог.

«Обычная практика, что исполняющий обязанности идет на выборы. Это уже укоренившаяся практика, и вряд ли ее будут здесь менять. Если будет все в управляемом режиме, то он останется и пойдет на избирательную кампанию, которая будет осенью «, — заключил он.

25 марта в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.