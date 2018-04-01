Тулеева отправили в отставку, как только был определен преемник

Решение об отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области назревало уже давно, однако откладывалось в связи с поиском преемника. Трагедия в Кемерове подтолкнула властей к увольнению Тулеева. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов.

«Когда преемник был определен, вопрос об отставке Тулеева стал техническим. Хотя, конечно, события этой недели довели ситуацию до того, что не увольнять Тулеева было бы неприлично», — сказал он.

М.Виноградов убежден, что отставка Тулеева произошла не по его инициативе. «Тулеев в последние дни не вел себя как человек, который собирается уходить, хотя понятно, что вопрос о его уходе давно уже перезрел, и физически он не был готов уже довольно давно исполнять обязанности губернатора, поэтому я думаю, что это вынужденное для Тулеева решение», — отметил политолог.

По словам Виноградова, отставка Тулеева призвана продемонстрировать, что власти готовы к решительным действиям в связи с трагедией в Кемерове.

«События в Кемерове стали мощнейшей травмой не только для Кемеровской области, где дала трещину построенная устойчивая система управления в непростом регионе, но и стала шоком, стрессом для всей страны. Требовались какие-то такие мощные ходы, показывающие, что власть не бездействует, что власть пытается извлекать уроки», — уверен он.

М.Виноградов также выразил уверенность в том, что решение по назначенному врио главы региона Сергею Цивилеву принято окончательно.

«О других кандидата не имеет смысла говорить», — заключил он.

25 марта в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.