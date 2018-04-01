Католики-протестанты отмечают сегодня Пасху, в том числе, верующие, которые живут в России. Православные верующие сегодня празднуют так называемое Вербное воскресенье.

У них Пасха в этом году приходится в следующие выходные, 8 апреля. Им еще предстоит неделя строгого поста.