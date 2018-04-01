Католики-протестанты отмечают сегодня Пасху, в том числе, верующие, которые живут в России
Католики-протестанты отмечают сегодня Пасху, в том числе, верующие, которые живут в России. Православные верующие сегодня празднуют так называемое Вербное воскресенье.
У них Пасха в этом году приходится в следующие выходные, 8 апреля. Им еще предстоит неделя строгого поста.
Комментарии8
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novo 01 апреля 2018 | 11:11
Дом, разделившийся сам в себе, не устоит
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 11:18
Католики и протестанты наверное
pnh__ptn 01 апреля 2018 | 11:24
Католики-протестанты
Звучит, как "шобла-@бла" ))
wuwer 01 апреля 2018 | 11:35
pnh__ptn: так на это и рассчитаны такие заголовки....
метода зомбирования...когда сказать нечего, надо хотя бы нагадить
nikitin43 01 апреля 2018 | 11:28
ещё Э. Кант сказал что на земле различные религии настроили перегородок меж собой, но они не достают до Бога.
astlire 01 апреля 2018 | 11:30
"католики-протестанты".
мзахарова из мид пишет заголовки?
don_ballon 01 апреля 2018 | 11:36
Вообще-то, можно бы и без тире. Четыре континента празднуют пасху. Практически, весь "золотой миллиард".
vlad_373 01 апреля 2018 | 11:51
don_ballon: напрашивается вопрос: кто более угоден Всевышнему. Протестанты и католики, которые для нас еретики, или мы - т.н. православные. Которые неуклонно скатываются в нищету, не осознавая этого и верят абсолютно всему, что скажет Кремль?