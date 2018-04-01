Высланные из США российские дипломаты возвращаются в Москву
С учетом их семей Штаты покидает 171 человек. Их высылка связана с так называемым «делом Скрипаля».
Дипломатов вывозят два самолета летного отряда «Россия»: он обслуживает первых лиц государства и МИД. Один из бортов Ил-96, по данным онлайн-трекера Flightradar24, несколько минут назад уже приземлился в аэропорту «Внуково». Накануне он забрал дипломатов и членов их семей в Вашингтоне и Нью-Йорке. Второй самолет с представителями дипмиссии должен прибыть в Москву через пару часов. Всего, напомним, из США высланы 60 российских дипломатов. Такое решение Вашингтон принял на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Между тем, по данным Flightradar24, один из самолетов, которым дипломатов перевозят в Москву, имеет регистрационный номер RA-96023. Борт с тем же номером фигурирует в расследовании так называемого «кокаинового дела». По данным аргентинской полиции, злоумышленники могли использовать самолет для перевозки наркотиков из российского посольства.
В ответ на высылку российских дипломатов Москва объявила персонами нон грата 60 сотрудников американского посольства. Кроме того, после закрытия российского консульства с Сиэтле было принято решение закрыть американское в Санкт-Петербурге.
Комментарии24
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nikitin43 01 апреля 2018 | 11:09
актив нацлидера стал пассивом расеи .
nikitin43 01 апреля 2018 | 11:12
nikitin43: теперя их на посадку картофеля погонят , сралин таких дипов сразу расстреливал , детишек в лагеря -интернаты , квартиры отбирали , а эти как вторичный продукт пойдут стайками к соловьву и по другим гадюшникам.
evgolius7 01 апреля 2018 | 11:15
Таможенникам надо изымать табакерки и шарфики...
Перебдеть лучше, чем недобдеть!
pulalala 01 апреля 2018 | 11:47
evgolius7:
Горе то какое!
Домой, в красавицу Москву!
За что?
Они скрипалей не травили.
Ну, коксом чуть-чуть было...
Дак это ж можно.
dx555 01 апреля 2018 | 11:24
nikitin43:
Надо было этих дармоедов МИД пешком отправить из США, чтобы осознание происходящего пришло. Все внешние связи с миром довели до абсурда.
Торговали наркотиками, шпионили безусловно. Развалил МИД фактически Путин.
scorpio_ 01 апреля 2018 | 11:46
nikitin43: Нацдилеру впору назначить 1 апреля Международным Днем МИДаков.
mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 11:11
Видимо, чтобы скрасить безрадостное возвращение на ненавидимую ими Родину, росдипработников решили напоследок прокатить в знаменитом коксолёте, где осталось ещё достаточно кокса для весёлого времяпрепровождения?
nikitin43 01 апреля 2018 | 11:14
mikhail_spb_: клёво - с лампочками и бубенчиками - русская традиция - эх, прокатили !
slesar_ev 01 апреля 2018 | 11:20
Высылка российских дипломатов - вклад Фашингтона в оперетту "Вброс дохлого кота".
Сюжет оперетты и партия скрип"ичного евроконцерта "Вброс дохлого кота" в изложении Бориса Джонсона 5-летней давности:
"... в газете «Телеграф» за 3 марта 2013 года. Процитируем нынешнего британского министра иностранных дел дословно.
«Чтобы понять то, что произошло в Европе на прошлой неделе, подзаймем слов из богатого языка австралийской политики. Предположим, вы проигрываете спор. Факты полностью против вас, и чем больше люди фокусируются на том, что реально происходит, тем хуже для вас. В таких условиях самое лучшее, что вы можете сделать, — это совершить маневр, который один тертый политтехнолог называл «бросить дохлого кота на стол». Есть абсолютно понятный эффект от дохлого кота на обеденном столе — и это не о том, что люди почувствуют испуг и отвращение. Это правда, но это неважно. Главное, как говорил мой австралийский друг, что все заорут: «Ой, дохлый кот на столе!» Другими словами, они будут говорить о дохлом коте, то есть о чем вам хочется, чтобы они говорили, и перестанут говорить о вещах, с которыми у вас проблемы...»
yuriyp 01 апреля 2018 | 11:36
slesar_ev: Под вбросом дохлого кота Вы имеете в виду отставку тулеева?..
slesar_ev 01 апреля 2018 | 11:48
yuriyp: тулеев уже давно пересидел разумный срок - это мумия, а не дохлый кот.
kinnlade 01 апреля 2018 | 11:13
И это правильно! Никаких дел с пиндосами, испачкаемся !
sokal123 01 апреля 2018 | 11:15
Радость ! Медведь пляшет ,гармонь играет ,самогон ,банька , бляди , Березки ,хорошо в Рашке ! Только жены истерики устраивают. Да и детишки недовольны -опять с быдлом общаться.
kinnlade 01 апреля 2018 | 11:21
sokal123: Все это у тебя в пустой голове , не любите вы либероиды народ, ох не любите, что ж ты до сих пор в "Рашке" , езжай в цивилизацию
sokal123 01 апреля 2018 | 11:28
kinnlade: Я к счастью ,давно не в твоей рашке ,медведь.
kinnlade 01 апреля 2018 | 11:29
sokal123: Вот и хорошо , живи себе счастливо
j_partizan 01 апреля 2018 | 11:15
С возвращением "с небес на землю".
pravdatut 01 апреля 2018 | 11:16
Через пару месяцев разошлют по другим странам, а часть станет гражданами западных стран)))
nikitin43 01 апреля 2018 | 11:19
pravdatut: не так всё просто - они попали в список агентуры фсб , не лучшая реклама для дипа даже в белоруссии.
muuroomaa 01 апреля 2018 | 11:22
Москва не резиновая!
Всех в Волоколамск. Пусть дышат воздухом Родины
max3446 01 апреля 2018 | 11:32
Эксклюзивное интервью порталу ParlamentníListy.cz одного из самых успешных разведчиков советского блока Карела Кохера по самой острой теме последних дней.
ParlamentníListy.cz: Кто, по-Вашему, совершил это покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля?
Карел Кохер: А было ли вообще покушение? Вероятно, вы будете шокированы, но есть основания сомневаться не только в том, что это покушение связано с тем, что Скрипаль был двойным агентом, работавшим против своей страны, но и даже в том, что покушение было как таковое. А что если Скрипаль был не жертвой нервно-паралитического вещества, которым на него воздействовал кто-то, а его поставщиком в запланированной преступной сделке, например, с террористами.
Сделке, во время которой произошла утечка «Новичка» из-за неосторожно обращения с контейнером, в котором он транспортировался, или намеренно была совершена попытка ликвидировать Скрипаля, чтобы заказчик не платил ему обещанное вознаграждение.
Все это может показаться невероятной спекуляцией, но задумайтесь о том, кем был Скрипаль: он бывший высокопоставленный офицер, полковник российской военной разведки ГРУ, сотрудники которой прославились решительностью своих оперативных методов.
И этот человек без колебаний воспользовался своей разведывательной информацией и ноу-хау для финансово выгодного шпионажа на британскую разведку МИ6. То есть это человек без сомнений.
А учитывая, что рискованные нелегальные операции — это единственное ремесло, которым он владеет, то закономерно рассудить, что после освобождения из российской тюрьмы и переезда в Англию у него была сильная мотивация для того, чтобы продолжить зарабатывать деньги тем, что он умеет.
yuriyp 01 апреля 2018 | 11:33
Их ожидает страстная неделя...
spstank67 01 апреля 2018 | 11:33
Пора уже МИД разгонять за ненадобностью.
solavinin 01 апреля 2018 | 11:37
Родина! Еду Я на Родину! Пусть кричат уродина, а она мне нравится- спящая красавица... (с) Юра Шевчук музыкант