Высланные из США российские дипломаты возвращаются в Москву

С учетом их семей Штаты покидает 171 человек. Их высылка связана с так называемым «делом Скрипаля».

Дипломатов вывозят два самолета летного отряда «Россия»: он обслуживает первых лиц государства и МИД. Один из бортов Ил-96, по данным онлайн-трекера Flightradar24, несколько минут назад уже приземлился в аэропорту «Внуково». Накануне он забрал дипломатов и членов их семей в Вашингтоне и Нью-Йорке. Второй самолет с представителями дипмиссии должен прибыть в Москву через пару часов. Всего, напомним, из США высланы 60 российских дипломатов. Такое решение Вашингтон принял на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Между тем, по данным Flightradar24, один из самолетов, которым дипломатов перевозят в Москву, имеет регистрационный номер RA-96023. Борт с тем же номером фигурирует в расследовании так называемого «кокаинового дела». По данным аргентинской полиции, злоумышленники могли использовать самолет для перевозки наркотиков из российского посольства.

В ответ на высылку российских дипломатов Москва объявила персонами нон грата 60 сотрудников американского посольства. Кроме того, после закрытия российского консульства с Сиэтле было принято решение закрыть американское в Санкт-Петербурге.