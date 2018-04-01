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11:01, 01 апреля 2018

Полиция задержала одного из организаторов акций против мусорного полигона под Волоколамском

Артема Любимова обвиняют в неповиновении законным требованиям полицейских, сообщают его соратники. Сам он настаивает на произволе правоохранительных органов. Как написал в своем блоге юрист Денис Кунаев, представляющий интересы Любимова, активист решил объявить голодовку.

Он предполагает, что задержание связано с митингом, который Любимов планировал провести сегодня в Волоколамске.

Комментарии

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pravdatut 01 апреля 2018 | 11:11

Через пару месяцев разошлют по другим странам, а часть станет гражданами западных стран)))

nikitin43 01 апреля 2018 | 11:21

pravdatut: мусора празднуют - сегодня день путенской власти.

evgolius7 01 апреля 2018 | 11:28

Внимание!
Жители Волоколамска!
Маски и респираторы закончились..
Просьба зедержать дыхание и не дышать до подвоза запасов!

kottigr1 01 апреля 2018 | 11:33

nikitin43: Давно пора завалить Красную площадь покрышками.... Пусть подышат с россиянами одним воздухом, как в Волоколамске и Кемерово..

muuroomaa 01 апреля 2018 | 11:13

Сжечь его! Митинг 1-го апреля? Этот день надо законодательно определить днём для проведения митингов исключительно в поддержку Владимира Владимировича Путина!

mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 11:13


Ещё бы!
Пытался помешать мусорному бизнесу чаек!
А мильтоны у них на побегушках.

ts 01 апреля 2018 | 11:21

Протестовать против удушающей свалки нельзя! Можно только горячо поддерживать и одобрять!

kapitankolbaskin 01 апреля 2018 | 11:23

народ должен заступиться.Иначе так и сожрут по одиночке .
Вова Путин тока в телевизоре демократ .Сладко поет.

gad123 01 апреля 2018 | 11:37

kapitankolbaskin: А вот это как раз "ПО НашемУ!" Пару убрать, нескольких купить ( как в Кемерово) остальных запугать ! И полный порядок!!

max3446 01 апреля 2018 | 11:28

Эти госдеповскеие подстилки думают что раз они себя активистами назвали то закон им не писан? Ну Россия это вам не дикое поле страна 404 (некогда Украина), здесь привлекают к ответственности всех, если они что то нарушили

kapitankolbaskin 01 апреля 2018 | 11:35

max3446: а если ничего не нарушили ,то путин с карманной ГД еще придумают чего-нибудь вроде согласовываний и разрешений ,которые по Конституции РФ не нужны !!!
Так ватничек.
Так рано или поздно и до тебя доберутся. Не понравится что ты очки носишь или к примеру лысый но с бородой...Найти всегда можно к чему придраться. Не скули потом...

max3446 01 апреля 2018 | 11:40

kapitankolbaskin: Я могу ворваться к вам в дом с митингом и все ценное что там есть разбить случайно? Ведь в Конституции никаких запретов на это счет нет?

budweiser23 01 апреля 2018 | 11:40

max3446: это вы о Сердюкове-бывшем министре, Ролдугине-миллиардере музыканте, Димоне-премьере с утками или Якунине, что живет в Лондоне?

max3446 01 апреля 2018 | 11:44

budweiser23: а что они нарушили чтобы к ним какие то меры применять?

marek 01 апреля 2018 | 11:48

max3446:
Правильно! Всех, кто загибается от свалочного газа - в тюрьму и на каторгу. А вас переселить туда, в это замечательное место. Дышите полной грудью, плодитесь. А если ваши дети станут вдруг тоже падать в обморок - не переживайте, славьте хозяина своего.

yuriyp 01 апреля 2018 | 11:30

Еще год будут вытаскивать по-одному и сажать. Причем вне зависимости от степени участия. Чтобы впредь неповадно. Сразу-то страшно было...

gad123 01 апреля 2018 | 11:45

yuriyp: А как БУДЕТ!

kapitankolbaskin 01 апреля 2018 | 11:42

на следующих митингах одним из главных требований должно быть требование гарантий неприкосновенности митингующих...и особенно организаторов...А ИНАЧЕ КАК МУЖИК ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ "ОЧКИ В ОЧКО..."!!!

nds 01 апреля 2018 | 11:48

Дорогие волоколамцы! Если пора кому-то дать в морду, дышите глубже. Иначе к вам придут.

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