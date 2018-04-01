Полиция задержала одного из организаторов акций против мусорного полигона под Волоколамском

Артема Любимова обвиняют в неповиновении законным требованиям полицейских, сообщают его соратники. Сам он настаивает на произволе правоохранительных органов. Как написал в своем блоге юрист Денис Кунаев, представляющий интересы Любимова, активист решил объявить голодовку.

Он предполагает, что задержание связано с митингом, который Любимов планировал провести сегодня в Волоколамске.