Глава Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку

Он принял решение после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В своем видеообращении кемеровский руководитель сказал, что не имеет морального права после случившегося оставаться на своем посту.

Временно руководить областью будет вице-губернатор Сергей Цивилев, говорится в распоряжении Кремля. Цивилева еще до трагедии в торговом центре называли преемником Тулеева. Как ожидается, завтра его представят областному совету Кузбасса. Сами выборы пройдут в сентябре.



РБК пишет о том, что Цивилев являлся партнером по бизнесу предпринимателя Геннадия Тимченко.