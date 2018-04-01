Глава Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку
Он принял решение после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В своем видеообращении кемеровский руководитель сказал, что не имеет морального права после случившегося оставаться на своем посту.
Временно руководить областью будет вице-губернатор Сергей Цивилев, говорится в распоряжении Кремля. Цивилева еще до трагедии в торговом центре называли преемником Тулеева. Как ожидается, завтра его представят областному совету Кузбасса. Сами выборы пройдут в сентябре.
РБК пишет о том, что Цивилев являлся партнером по бизнесу предпринимателя Геннадия Тимченко.
Комментарии15
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sokal123 01 апреля 2018 | 11:12
Путин назначит гораздо худшего губера ,который просидит лет сорок.
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 11:22
sokal123: Если кемеровчане проголосуют за этого Цивилева, туда им и дорога.
Кемерово - не Кемер, будь осторожен, пионер!
romashka__ 01 апреля 2018 | 11:32
Ждем, когда Тулеева и его заместителей наградят за погибших людей.
natogrek 01 апреля 2018 | 11:13
На Тулеева тошно смотреть. Ни слова от души.Все по бумажке. Еще тошнее, что выбирать будут его назначенного властью заместителя. Хрен редьки не слаще.
osho___ 01 апреля 2018 | 11:17
"Красиво" соскочил и самое главное вовремя и без последствия.
mavreh 01 апреля 2018 | 11:13
Да и ххх на него!
trender 01 апреля 2018 | 11:16
Ушел в отставку досрочно, после 20 лет правления. По собственному желанию. Хороший пример.
andy66 01 апреля 2018 | 11:35
про "принял решение" - это конечно очень смешно
Тулеев без Кремля даже решение о посещении туалета не принимает
toyama_tokanawa99 01 апреля 2018 | 11:17
"...принял решение..." \\\\\\\\\ Сомнительно... Скорее,приняли...
patlik 01 апреля 2018 | 11:20
А что отправить в отставку Тулеева, у Путина решимости не хватило? Или не за что?
toyama_tokanawa99 01 апреля 2018 | 11:25
patlik: Ну,это слишком бы звучало о "неправильности"назначения,о промашке... Это не допускается.
democ 01 апреля 2018 | 11:21
Добровольно в нашей стране не уходят. У нас только - "ушли".
roman_l Роман Филиппов 01 апреля 2018 | 11:22
"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя."
Интересно было бы поподробнее узнать, что он имел ввиду под "тяжелейшим грузом". Он все еще ответственность перед Путиным переживает или вдруг на старости лет вспомнил и про народонаселение, которое ему вверили на княженье?
mitja_76 01 апреля 2018 | 11:30
А это не первроапрельская шутка?
test_yourself 01 апреля 2018 | 11:33
"Они" и здесь без шулерства никак! Когда надо гнать взашей - договорились, что в Воскресенье по "личной просьбе"...Жизнь удалась!!!