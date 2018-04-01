Митинг «Спасем Басманный район» состоится 1 апреля в центре Москвы
Митинг против реновации «Спасем Басманный район» в защиту исторической среды, культурного наследия и социальных объектов района состоится 1 апреля в центре Москвы. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин.
«В результате планирующейся реновации в Басманном районе будет уничтожено огромное количество исторических зданий. Либо они будут застроены стартовыми домами, и их совсем не будет видно, как, например, Храм Вознесения на Гороховом поле постройки знаменитого архитектора Казакова – эту церковь вообще никто не увидит, даже вблизи. Также ожидается вытеснение из района детского дома-интерната для детей инвалидов и множество других «мероприятий». Поэтому активисты Басманного района при поддержке московского «Яблока» проводят митинг в защиту исторической среды, культурного наследия района и социальных объектов», — рассказал он.
По словам Митрохина, недовольные жители предлагают полностью отказаться от реализации программы реновации в Басманном районе.
Митрохин отметил, что митинг согласован с властями. Акция начнется в 14.00 (по МСК) в парке в Спасоглинищевском переулке рядом с метро Китай-город.
Комментарии5
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evgolius7 01 апреля 2018 | 10:43
Митинг «Спасем Басманный район» состоится 1 апреля в центре Москвы...
С начало прочитал что ...." Спасём басманный суд"
nikitin43 01 апреля 2018 | 11:07
evgolius7: " чтоб сохранить расею басманный суд надо сжечь " сказал Кутузов .
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 10:56
Не спасём.
angrew 01 апреля 2018 | 11:01
Чтобы спасти Басманный район,как, впрочем, и другие районы России, нужно ликвидировать Басманный суд и Басманное "правосудие" в стране, а такого в обозримом будущем не намечается.
max3446 01 апреля 2018 | 11:10
Снова бездельники яблочники воду мутят. Я бы будь при власти отдал бы приказал всех лидеров их арестовать, за связь с США. Подтверждение - Митрохин был в посольстве США когда туда приехал новый посол пендостана. И на выходе это существо Митрохин внятно не пояснил чего он там в посольстве вражеской страны делал