Z Архив новостей новости
5 12 6 319
Эксклюзив Эха 10:37, 01 апреля 2018

Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет 1 апреля на Красном Октябре

Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет 1 апреля в лофте Deworkacy на Красном Октябре. Ее цель – найти хозяев животным из приюта. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Подарок судьбы» Наталья Чаплина.

«Каждый, кто придет в этот день на выставку, сможет взять кота из приюта себе домой. Это абсолютно бесплатно и с кучей дополнительных подарков. В акции будет участвовать 120 котиков», — рассказала она.

Н.Чаплина отметила, что чтобы забрать животное домой, необходимо иметь при себе паспорт, пройти собеседование и заключить договор.

Выставка будет проходить с 12.00 по 18.00 (по Мск). Это первая выставка кошек, которую организовывает фонд. Ранее он провел 17 выставок бездомных собак.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kinnlade 01 апреля 2018 | 10:50

Хороший и добрый пост! К сожалению таких мало.

vasyakirin 01 апреля 2018 | 10:51

Ну до первого окота кошек продержат, а котов как только метить начнут на мусорку вместе с приплодом....

bulf 01 апреля 2018 | 11:00

vasyakirin: Вы АБСОЛЮТНО не в теме! Пристраивают только и исключительно кастрированных и стерилизованных животных. По договору, что должно исключить случайные руки и, ТТТ, таких мразей как живодёрки из Хабаровска

cockeyed 01 апреля 2018 | 11:05

vasyakirin: А вас петухов развелось, что пора вас метить зелёнкой в лоб вместе с вашим приплодом.

bulf 01 апреля 2018 | 10:53

Ребята, разбирайте котеек, они классные! Да и фелинотерапию никто не отменял, коты реально лечат, знаю по себе! Особенно депрессию своим милым мурчанием! Я раньше любила больше собак, котов просто жалела, а теперь у меня собака и кот-подобранец, оба - лучшие друзья! Вот честно, животные делают нашу жизнь лучше, радостнее, теплее, веселее! Пишу коммент под мерное посапывание двух "братьев наших меньших", спящих в обнимку и радуюсь, что у меня есть эти друзья и что они такие классные!

cockeyed 01 апреля 2018 | 10:59

Шендеровичу дюжину, Ганапольскому две дюжины, а Венедиктову 100 ободранных кошек на воротник для жены.

angrew 01 апреля 2018 | 11:05

cockeyed: Дурак?

bulf 01 апреля 2018 | 11:09

angrew: нет, платный тролль. Не кормите их, пожалуйста. Ни в прямом смысле, ни в переносном.

sg79g 01 апреля 2018 | 11:08

кто уже был там? Почем за килограм?

jetsam 01 апреля 2018 | 11:28

на выставках чистенькие, вакцинированные, красивые, к лотку приучены....
мы свою прямо с улицы брали.
даже с выставки едва берут, а у уличных никаких шансов.

* В доме, где есть кошка, других украшений не нужно.(с) не помню.

bulf 01 апреля 2018 | 11:41

jetsam: вы знаете, на самом деле добрых и жалостливых людей куда больше, чем мы иногда думаем. Берут и с улицы, и больных берут, и даже умирающих... я в позапрошлом году подобрала котёнка в парке, и так удачно его пристроила, отправила кота-путешественника прямиком в Москву, на поезде, к моей московской подруге, в семью ее дочери! И теперь мой найдёныш стал элитным москвичом, живет припеваючи, как сыр в масле катается, хозяева его обожают и он их очень любит! Вот уж свезло, так свезло!

jetsam 01 апреля 2018 | 11:52

bulf: "чем мы иногда думаем". да. если думать, что хороший один-два.
вот, если думать, что хороших больше 1% - можно обломаться...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 6312 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 316 6 6036 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7579 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Виталий Третьяков: Как «борцы с домогательствами» меня домогались Первое: всё, что я сказал, я сказал и отрекаться ни от чего не намерен…

5 448 6 78803 25.03
Kсми, общество, скандалы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 190 6 12380 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Как я проиграл. И какие надо сделать выводы Мы должны обсуждать не объединение оппозиции, а её создание. Сначала идеологическое, а потом и организационное. Мы не можем в 2018 году считать оппозицией нечто из 1996 года…

5 462 6 95441 25.03
Kполитика, выборы, фото, видео, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 170 6 13131 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 64 6 5948 30.03
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Человек наклонил всю страну, сумел организовать вертикаль себе на пользу таким образом, что все работает на него. То есть страна идет вниз, врагов появляется все больше, а Путин все популярнее…

5 95 6 16492 25.03
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21077 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8539 29.03
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20052 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14443 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12132 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Голосование
5 74 6 9807 28.03
Новости

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию

5 37 6 5100

Популярное за неделю

Новости

Аман Тулеев покидает пост губернатора кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию…

5 40 6 11698
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 131 6 199319 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 197 6 58408 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 119 6 641022 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 481 6 491744 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6841323
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3381878

Сегодня в эфире