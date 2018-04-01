Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет 1 апреля на Красном Октябре

Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет 1 апреля в лофте Deworkacy на Красном Октябре. Ее цель – найти хозяев животным из приюта. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Подарок судьбы» Наталья Чаплина.

«Каждый, кто придет в этот день на выставку, сможет взять кота из приюта себе домой. Это абсолютно бесплатно и с кучей дополнительных подарков. В акции будет участвовать 120 котиков», — рассказала она.

Н.Чаплина отметила, что чтобы забрать животное домой, необходимо иметь при себе паспорт, пройти собеседование и заключить договор.

Выставка будет проходить с 12.00 по 18.00 (по Мск). Это первая выставка кошек, которую организовывает фонд. Ранее он провел 17 выставок бездомных собак.