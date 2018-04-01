Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет 1 апреля на Красном Октябре
Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет 1 апреля в лофте Deworkacy на Красном Октябре. Ее цель – найти хозяев животным из приюта. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Подарок судьбы» Наталья Чаплина.
«Каждый, кто придет в этот день на выставку, сможет взять кота из приюта себе домой. Это абсолютно бесплатно и с кучей дополнительных подарков. В акции будет участвовать 120 котиков», — рассказала она.
Н.Чаплина отметила, что чтобы забрать животное домой, необходимо иметь при себе паспорт, пройти собеседование и заключить договор.
Выставка будет проходить с 12.00 по 18.00 (по Мск). Это первая выставка кошек, которую организовывает фонд. Ранее он провел 17 выставок бездомных собак.
Комментарии12
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kinnlade 01 апреля 2018 | 10:50
Хороший и добрый пост! К сожалению таких мало.
vasyakirin 01 апреля 2018 | 10:51
Ну до первого окота кошек продержат, а котов как только метить начнут на мусорку вместе с приплодом....
bulf 01 апреля 2018 | 11:00
vasyakirin: Вы АБСОЛЮТНО не в теме! Пристраивают только и исключительно кастрированных и стерилизованных животных. По договору, что должно исключить случайные руки и, ТТТ, таких мразей как живодёрки из Хабаровска
cockeyed 01 апреля 2018 | 11:05
vasyakirin: А вас петухов развелось, что пора вас метить зелёнкой в лоб вместе с вашим приплодом.
bulf 01 апреля 2018 | 10:53
Ребята, разбирайте котеек, они классные! Да и фелинотерапию никто не отменял, коты реально лечат, знаю по себе! Особенно депрессию своим милым мурчанием! Я раньше любила больше собак, котов просто жалела, а теперь у меня собака и кот-подобранец, оба - лучшие друзья! Вот честно, животные делают нашу жизнь лучше, радостнее, теплее, веселее! Пишу коммент под мерное посапывание двух "братьев наших меньших", спящих в обнимку и радуюсь, что у меня есть эти друзья и что они такие классные!
cockeyed 01 апреля 2018 | 10:59
Шендеровичу дюжину, Ганапольскому две дюжины, а Венедиктову 100 ободранных кошек на воротник для жены.
angrew 01 апреля 2018 | 11:05
cockeyed: Дурак?
bulf 01 апреля 2018 | 11:09
angrew: нет, платный тролль. Не кормите их, пожалуйста. Ни в прямом смысле, ни в переносном.
sg79g 01 апреля 2018 | 11:08
кто уже был там? Почем за килограм?
jetsam 01 апреля 2018 | 11:28
на выставках чистенькие, вакцинированные, красивые, к лотку приучены....
мы свою прямо с улицы брали.
даже с выставки едва берут, а у уличных никаких шансов.
* В доме, где есть кошка, других украшений не нужно.(с) не помню.
bulf 01 апреля 2018 | 11:41
jetsam: вы знаете, на самом деле добрых и жалостливых людей куда больше, чем мы иногда думаем. Берут и с улицы, и больных берут, и даже умирающих... я в позапрошлом году подобрала котёнка в парке, и так удачно его пристроила, отправила кота-путешественника прямиком в Москву, на поезде, к моей московской подруге, в семью ее дочери! И теперь мой найдёныш стал элитным москвичом, живет припеваючи, как сыр в масле катается, хозяева его обожают и он их очень любит! Вот уж свезло, так свезло!
jetsam 01 апреля 2018 | 11:52
bulf: "чем мы иногда думаем". да. если думать, что хороший один-два.
вот, если думать, что хороших больше 1% - можно обломаться...