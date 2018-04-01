Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет 1 апреля на Красном Октябре

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Первое: всё, что я сказал, я сказал и отрекаться ни от чего не намерен…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Рано или поздно они будут пойманы на лжи
Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…
Алексей Навальный
политик
Как я проиграл. И какие надо сделать выводы
Мы должны обсуждать не объединение оппозиции, а её создание. Сначала идеологическое, а потом и организационное. Мы не можем в 2018 году считать оппозицией нечто из 1996 года…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
ведущий:
Матвей Ганапольский
обозреватель «Эха Москвы», журналист
Человек наклонил всю страну, сумел организовать вертикаль себе на пользу таким образом, что все работает на него. То есть страна идет вниз, врагов появляется все больше, а Путин все популярнее…
Заявление МИД России
По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…
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Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…
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«Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Дюма-апгрейд
Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…
Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области
Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию
Аман Тулеев покидает пост губернатора кемеровской области
Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию…
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Александр Невзоров
публицист
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Сергей Шаргунов
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Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...
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«Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…»
Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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