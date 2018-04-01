Сразу несколько чиновников оказались среди победителей конкурса «Голосовач», который проходил в Краснодарском крае
Сразу несколько чиновников оказались среди победителей конкурса «Голосовач», который в день президентских выборов проходил в Краснодарском крае. С помощью этого конкурса, как сообщалось, власти добивались повышения явки. Избиратели должны были сфотографироваться на участке и выложить фото на сайте конкурса.
Как пишет издание «Голос Кубани», среди тех, кто получил дорогостоящие айфоны — как победитель конкурса – оказались член совета при главе Кубани по развитию гражданского общества, начальник одного из отделов администрации города Кропоткина и другие, связанные с руководством региона, люди.
Комментарии14
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midnightblues 01 апреля 2018 | 10:36
дикари-с
huyt 01 апреля 2018 | 10:39
midnightblues: Наверно в Чечне или в Дагестане таких победителей было бы больше чем в рассаднике коррупции под названием Краснодарский край . Ведь там за вбросы и фальсификации никого не наказывают,а только награждают.
patrik04 01 апреля 2018 | 10:41
Среди тех, кто получил дорогостоящие айфоны — как победитель конкурса – оказались член совета при главе Кубани по развитию гражданского общества, начальник одного из отделов администрации города Кропоткино и другие, связанные с руководством региона, люди...
Дешёвки.
kinnlade 01 апреля 2018 | 10:52
patrik04: Крапивное семя, мля!
trender 01 апреля 2018 | 11:10
patrik04: Патрик, ты чё? Против начальства хвост поднял? Могут ведь и штрафануть. Будешь бесплатно путина любить в выходные. Дешевка против дешевок? А ты подумал, кто их назначает и выстроил эту вертикаль?
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 10:38
Чё куда совать?
vaka257 01 апреля 2018 | 10:49
Стали известны имена детей российских миллиардеров, которых могут отчислить из британских вузов:В их числе сын банкира Олега Тинькова Павел, дочь Романа Абрамовича Софья, а также Евгений Шувалов – сын действующего вице-премьера РФ...
kinnlade 01 апреля 2018 | 10:54
vaka257: Так ведь это здорово вака ! Может нормальными людьми вернутся, если не поздно конечно.
muuroomaa 01 апреля 2018 | 11:09
kinnlade: а зачем им возвращаться? Если вернутся, то только для того, чтобы управлять нами. Родина-то у них там. И потом они уже мыслят не как наши говнюки (может действительно как нормальные люди), так что путинятам радоваться особо нечему - потомки истинных патриотов будут европейские ценности прививать патриотам ведомым
kinnlade 01 апреля 2018 | 11:16
muuroomaa: К сожалению вынужден с тобой согласится, но ведь и чудо случается.
midnightblues 01 апреля 2018 | 10:59
vaka257: Если так произойдет
надо будет выпить хорошей настойки на радостях
русские-за
vaka257 01 апреля 2018 | 11:04
Проблема России не в том, что у власти идиоты, проблема России в том, что идиотизм - это национальная идея. И если ты не за идиотов, то ты «самый умный что-ли, вали в США, чертов либераст!». Россия для ватников. И если ты не такой как все, то ты либо бежишь из неё, либо дохнешь...
vladimirgornitsky 01 апреля 2018 | 11:09
Все правильно. Не статистам же призы давать.
Статисты эти что - пришли, проголосовали, сфоткались и пошли ликовать.
А эти и до выборов Путина трудились, как пчелки, сгоняя народ на это мероприятие, и потом еще сидели, результаты к заданному показателю подгоняли.
Так кто больше призы заслужил?!
srk2658lu 01 апреля 2018 | 11:46
Ушлёпки!
Кривая Гаусса в Краснодарском крае, как баба беременная, вытянута в сторону максимума явки.
Вбросы, вашу мать!
А Айфончики достались начальничкам...