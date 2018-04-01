Сразу несколько чиновников оказались среди победителей конкурса «Голосовач», который проходил в Краснодарском крае

Сразу несколько чиновников оказались среди победителей конкурса «Голосовач», который в день президентских выборов проходил в Краснодарском крае. С помощью этого конкурса, как сообщалось, власти добивались повышения явки. Избиратели должны были сфотографироваться на участке и выложить фото на сайте конкурса.

Как пишет издание «Голос Кубани», среди тех, кто получил дорогостоящие айфоны — как победитель конкурса – оказались член совета при главе Кубани по развитию гражданского общества, начальник одного из отделов администрации города Кропоткина и другие, связанные с руководством региона, люди.