Ставка утилизационного сбора на автомобили с сегодняшнего дня выросла в среднем на 15%
Автодилеры предупреждают, что это может привести к подорожанию иномарок. В Минпромторге заверяли, что такая мера не приведет к удорожанию автомобилей российского производства.
Сам сбор был введен шесть лет назад — одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили.
Комментарии11
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evgolius7 01 апреля 2018 | 10:38
09:02 Социальные пенсии в России сегодня проиндексируют почти на 3 процента
10:30 Ставка утилизационного сбора на автомобили с сегодняшнего дня выросла в среднем на 15%
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odobryam_s 01 апреля 2018 | 10:48
evgolius7:
"народ в России - та же нефть. Только деньги из него добывать легче."
Из реальной программы правительства на ближайшие 6 лет.
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 10:39
Патриотам хорошо. У них вёдра не подорожают.
nikitin43 01 апреля 2018 | 10:45
kryymsdyk: верно , дополнительный сбор с нищеты , богатые этим товаром брезгуют , вот и началась помощь нацлидера нищете расеи .при том многим крайне нужен любой транспорт .
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 10:53
nikitin43: не любой транспорт. У нас дорог нету, только внедорожники помогут
mardian 01 апреля 2018 | 10:44
Когда они нажрутся,твари.
nikitin43 01 апреля 2018 | 10:48
mardian: пока у власти ворьё и убийцы - никогда .
neon001 01 апреля 2018 | 10:51
mardian: экономики в рашке нет. только ручной госкапитализм для ротенберга, поборы с населения и продажа ресурсов. при этом часть денег со всего этого еще и оседает в карманах жулья.
greeg1 01 апреля 2018 | 11:01
Ставка утилизационного сбора на автомобили с сегодняшнего дня выросла в среднем на 15%
Прошу заметить это не первоапрельская шутка. Когда в дело вступает чей то шкурный интерес, то тут уже не до шуток.
budweiser23 01 апреля 2018 | 11:09
Спасибо Путену за это!
Мы за ценой не постоим...
grigorcar 01 апреля 2018 | 11:22
президент уже повелел россиянам жить дольше.
теперь дошло дело до железных коней.
до бессмертия рукой подать.