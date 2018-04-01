Ставка утилизационного сбора на автомобили с сегодняшнего дня выросла в среднем на 15%

Автодилеры предупреждают, что это может привести к подорожанию иномарок. В Минпромторге заверяли, что такая мера не приведет к удорожанию автомобилей российского производства.

Сам сбор был введен шесть лет назад — одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили.