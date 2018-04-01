Китайская космическая станция Тяньгун-1 уже завтра может войти в атмосферу Земли
Последние несколько лет ее полет проходит в непилотируемом режиме. В Европейском космическом агентстве говорят, что станция начнет разрушаться на высоте 150 километров. Большая ее часть сгорит при входе в атмосферу, однако некоторые элементы все-таки, возможно, долетят до земли. По некоторым данным, обломки могут упасть в Испании, Португалии, Франции или Греции, — передает ТАСС.
Комментарии11
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piterjanis 01 апреля 2018 | 10:38
в какой части этих стран примерно упадут?
haldey 01 апреля 2018 | 11:07
piterjanis: Китай пока не потянет, как ЦКУ. Потому центр концентрации управления переносится в Москву, смотри речь Соловьева в СФ. А это для наших подпиндосников смерть! Хозяин их хозяина разлюбил и сливает! Более того в Пекин рано переносить управление, а значит здесь будет чистка. Вот вам и громкие задержания, скоро будут громкие отставки и не менее громкие уголовные дела, кто свалит, там на поводке повесится. Запасаемся попкорном)))
А лучше повышать свою меру понимания! Почему обломки на Европу, это сигнал, либо вы все понимаете, либо будете под обломками США!
nik476 01 апреля 2018 | 11:16
haldey: Опохмеляться поутру надо!
grossalexis_032018 01 апреля 2018 | 11:18
haldey: Для понимания твоего бреда Я столько абсента не выпь Ибо ибонашка пить придется чистый. Тебя что освободили от приема галоперидола в купе с пургеном и лазиксом ?
oldpartizan 01 апреля 2018 | 11:25
а вата кричала о замене оборудования в нефтянке на китайское.
ждём!
stebinmaku 01 апреля 2018 | 10:44
В Греции всё есть, нет только обломков Тяньгуна, пока..
e_mae 01 апреля 2018 | 10:45
Ша! О координатах не слова, Москву сглазите.
dan24 01 апреля 2018 | 11:03
и все равно космического мусора на орбите только прибавляется...
mavreh 01 апреля 2018 | 11:06
А если по Вашингтону попадёт?...
stebinmaku 01 апреля 2018 | 11:09
mavreh
Значит, это повлияли российские хакеры..
cereo 01 апреля 2018 | 11:34
Да уж, китайских хлам уже везде..................................