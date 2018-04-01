Китайская космическая станция Тяньгун-1 уже завтра может войти в атмосферу Земли

Последние несколько лет ее полет проходит в непилотируемом режиме. В Европейском космическом агентстве говорят, что станция начнет разрушаться на высоте 150 километров. Большая ее часть сгорит при входе в атмосферу, однако некоторые элементы все-таки, возможно, долетят до земли. По некоторым данным, обломки могут упасть в Испании, Португалии, Франции или Греции, — передает ТАСС.