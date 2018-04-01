Второй самолет с сотрудниками российского посольства и членами их семей вылетел из США

Всех их высылают в связи с т.н. «делом Скрипаля». В Москву возвращаются 60 членов дипмиссии. С учетом их семей Штаты покидает 171 человек. Дипломатов вывозят двумя самолетами летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства и МИД, пишет РБК. Одно воздушное судно летит напрямую в Москву, второе делает промежуточную остановку в Нью-Йорке, чтобы оттуда забрать двух сотрудников генконсульства и 12 сотрудников российского постпредства с семьями.

В качестве ответа на такое решение Вашингтона Москва объявила персонами нон грата 60 работников американского посольства. Кроме того, в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле, было принято решение закрыть американское в Санкт—Петербурге.