Второй самолет с сотрудниками российского посольства и членами их семей вылетел из США
Всех их высылают в связи с т.н. «делом Скрипаля». В Москву возвращаются 60 членов дипмиссии. С учетом их семей Штаты покидает 171 человек. Дипломатов вывозят двумя самолетами летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства и МИД, пишет РБК. Одно воздушное судно летит напрямую в Москву, второе делает промежуточную остановку в Нью-Йорке, чтобы оттуда забрать двух сотрудников генконсульства и 12 сотрудников российского постпредства с семьями.
В качестве ответа на такое решение Вашингтона Москва объявила персонами нон грата 60 работников американского посольства. Кроме того, в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле, было принято решение закрыть американское в Санкт—Петербурге.
Комментарии16
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huyt 01 апреля 2018 | 10:36
И всё это из-за какого-то плешивого карлика-диктатора.
kinnlade 01 апреля 2018 | 10:39
huyt: Все это из за "ЦИВИЛИЗОВАННЫХ" стран , которые ты так любишь
vilingrad 01 апреля 2018 | 10:40
Но вот только узнает ли Родина-мать
Эту банду пропавших своих сыновей...
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 10:44
Пинка для скорости
odobryam_s 01 апреля 2018 | 10:46
В салоне траурное молчание..... Столько взяток дано за место при посольстве, столько надежд похерено....
dirizhabli 01 апреля 2018 | 11:44
odobryam_s: "Космическая станция Тяньгун-1 уже завтра может войти в атмосферу Земли".
aurelius_augustinus 01 апреля 2018 | 10:46
Что, в один не поместились? Молодец Трамп!
vaka257 01 апреля 2018 | 10:46
Андрей Мальгин:-
Разговорился с семейной парой в обувном магазине. Туристы. Ничего не понравилось. В гостинице плохие завтраки. Языков сами не знают никаких, но считают, что в магазинах и гостиницах должны знать русский. Разочарованы, что не видели геев...
diximania1948 01 апреля 2018 | 10:48
Всех послами в дыныру.
vaka257 01 апреля 2018 | 10:53
Путин представляет санкции как результат международного заговора с целью ослабления или даже раздела России. Таким же образом в свое время реагировал и Слободан Милошевич...
gazer59 01 апреля 2018 | 11:07
Они наверное счастливы . Картина « Возвращение в коммунистический рай »
sokal123 01 апреля 2018 | 11:07
Жены плачут и ревут ,а дипломаты радуются встречи с родиной ,с брюквой ,с лаптями ,с Боярышником и гармошкой . Радуются встречи с паханом.
grigorcar 01 апреля 2018 | 11:17
госдеп на страже наших демографических интересов.
pravdatut 01 апреля 2018 | 11:18
Через пару месяцев разошлют по другим странам, а часть станет гражданами западных стран)))
cereo 01 апреля 2018 | 11:36
В москву, в москву!!!!!!!!! спасибо абама!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jetsam 01 апреля 2018 | 11:39
"самолетами летного отряда «Россия»"
символично - и кокс и дипломатов возят одни и те же самолеты...
и называется "отряд Россия".....
эх, если бы их сразу в пионерлагерь гулаг везли бы...