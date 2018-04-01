Кемеровский вице-губернатор Сергей Цивилев стал временно исполняющим обязанности главы региона

Сегодня бессменный (на протяжении 20 лет) кемеровский губернатор Аман Тулеев подал прошение об отставке, и Кремль ее принял. Цивилев, как писала пресса, должен был сменить Тулеева после президентских выборов. РБК называет его бывшим партнером близкого к Путину предпринимателя Геннадия Тимченко.

После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» вице-губернатор был одним из чиновников, кто вышел с собравшимся на стихийном митинге в Кемерове. Тогда он запомнился тем, что сначала обвинил потерявшего семью в пожаре Игоря Вострикова в попытке «пиариться на горе», а после встал на колени перед митингующими.