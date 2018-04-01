Кемеровский вице-губернатор Сергей Цивилев стал временно исполняющим обязанности главы региона
Сегодня бессменный (на протяжении 20 лет) кемеровский губернатор Аман Тулеев подал прошение об отставке, и Кремль ее принял. Цивилев, как писала пресса, должен был сменить Тулеева после президентских выборов. РБК называет его бывшим партнером близкого к Путину предпринимателя Геннадия Тимченко.
После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» вице-губернатор был одним из чиновников, кто вышел с собравшимся на стихийном митинге в Кемерове. Тогда он запомнился тем, что сначала обвинил потерявшего семью в пожаре Игоря Вострикова в попытке «пиариться на горе», а после встал на колени перед митингующими.
Комментарии27
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vlabumur 01 апреля 2018 | 10:37
Я бы задал ему 14 вопросов,но подумав решил;"А на фига?!"
jetsam 01 апреля 2018 | 11:35
vlabumur: всего одного хватило бы "ну что, пропиарились на пожаре?"
doubleman 01 апреля 2018 | 10:38
Тулееву дадут орден на прощание? Или только почетную грамоту?
serge_moro 01 апреля 2018 | 10:54
doubleman: Еще бы Путин последовал его примеру и Россия бы ожила
evgolius7 01 апреля 2018 | 11:01
Тулеев заявил, что морально не может работать с «таким тяжелейшим грузом»
Ха....вон Путин-то вон работает с "Курском", "Норд-Остом" и Бесланом
Слабак толстомордный.
pravdatut 01 апреля 2018 | 11:04
evgolius7: Забыли грух Грузии, Украины, Сирии !!!
democ 01 апреля 2018 | 11:18
evgolius7: Он старенький, "а Путин такой молодой...".
arabmot 01 апреля 2018 | 11:06
doubleman: Почетную грамоту. Но засунуть её надо в жопу Вострикову!)))
democ 01 апреля 2018 | 11:16
doubleman: За свои ордена и почётные звания он получает каждый год 1 500 000 руб. Со слов кузбасской прессы, эти деньги он якобы перечисляет в детские дома. Можно верить, а можно и нет.
dzinselub 01 апреля 2018 | 10:42
Ну вот появилась надежда,на то что с этой первой отставкой и рухнет нынешний режим.
serge_moro 01 апреля 2018 | 10:57
dzinselub: Благополучие по-путински.Вроде торговые центры есть,но в них опасно ходить.В России все торговые центры за 4 минуты превращаются в газовые камеры. Так ,что Путин нехотя создал концлагеря по всей стране
grigorcar 01 апреля 2018 | 11:15
dzinselub:
и что ж такого судьбоносного Вы увидели в этой замене? сменщик из той же обоймы!
поставил бы любого из последних кандидатов в президенты! эти бы землю рыли, но гадюшник передавили! а эт - изменение без изменений...
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 10:43
Поменяли старого упыря на нового
sergei_tn 01 апреля 2018 | 10:45
Да, как раз этот персонаж и должен стоять во главе. Кто бы сомневался.
Он умеет говорить с народом. Видели :)
bakero 01 апреля 2018 | 10:50
А что это меняет? Одна и та же Team!
socialism 01 апреля 2018 | 10:57
Давно пора Тулееву на пенсию. Расплодил бизнесменов которые не желают тратиться на пожарную безопасность и думают только о своих карманах. Надо слушать левых, которые всегда говорят о необходимости смены всей системы всевластия бабла, жадного эгоизма и несправедливости. Без устранения этого корня, причины всех происходящих следствий, ничего не изменится. К каждому барыге проверяющего не поиставишь. Уйдёт после проверки и все двери тут же будут закрыты, меры безопасности забыты, а обещания не выполнены. Или того хуже, подкупят проверяющих и всего делов.
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 11:20
socialism: социализм мы уже видели, а пожить при капитализме хотелось бы
anemon 01 апреля 2018 | 10:58
Партнер Тимченко по «Колмару» сменит Тулеева на посту губернатора
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/02/03/2018/5a99666a9a79479bdfb20ced
Решение это было принято ещё до 18 марта.
sergei_tn 01 апреля 2018 | 11:01
Назначение Цивилева, это лучшая характеристика верховной власти.
Уж он-то сможет дать достойный отпор всяким там пиарщикам на крови детей.
vladimir_veteran 01 апреля 2018 | 11:02
Как говорили, так и получилось. Тулеев ушел в отставку, а Цивилев на его месте. Правда, для освобождения места пришлось первого зама турнуть.
pravdatut 01 апреля 2018 | 11:07
Давно пора менять , коль народ не умеет выбирать!
patlik 01 апреля 2018 | 11:10
Мне так показалось, или нет, но Цивилев еще мерзопакостнее чем Тулеев?
zloy_sok 01 апреля 2018 | 11:11
На отставке Тулеева пиарится....
democ 01 апреля 2018 | 11:12
"Хрен редьки не слаще"...
народная мудрость
juju11 01 апреля 2018 | 11:18
Очередной *одонок заступил на пост.
eyjafjallajoekull 01 апреля 2018 | 11:23
Все, что есть в резерве?
srk2658lu 01 апреля 2018 | 11:42
У Тулеева не может быть честных заместителей. Один раз их всех привлекли органы.
И Цивилёв такой же путинский ушлёпок.
И встал, так он говорит, только на одно колено. Оказывается есть разница.