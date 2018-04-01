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10:30, 01 апреля 2018

Кемеровский вице-губернатор Сергей Цивилев стал временно исполняющим обязанности главы региона

Сегодня бессменный (на протяжении 20 лет) кемеровский губернатор Аман Тулеев подал прошение об отставке, и Кремль ее принял. Цивилев, как писала пресса, должен был сменить Тулеева после президентских выборов. РБК называет его бывшим партнером близкого к Путину предпринимателя Геннадия Тимченко.

После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» вице-губернатор был одним из чиновников, кто вышел с собравшимся на стихийном митинге в Кемерове. Тогда он запомнился тем, что сначала обвинил потерявшего семью в пожаре Игоря Вострикова в попытке «пиариться на горе», а после встал на колени перед митингующими.

Комментарии

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vlabumur 01 апреля 2018 | 10:37

Я бы задал ему 14 вопросов,но подумав решил;"А на фига?!"

jetsam 01 апреля 2018 | 11:35

vlabumur: всего одного хватило бы "ну что, пропиарились на пожаре?"

doubleman 01 апреля 2018 | 10:38

Тулееву дадут орден на прощание? Или только почетную грамоту?

serge_moro 01 апреля 2018 | 10:54

doubleman: Еще бы Путин последовал его примеру и Россия бы ожила

evgolius7 01 апреля 2018 | 11:01

Тулеев заявил, что морально не может работать с «таким тяжелейшим грузом»
Ха....вон Путин-то вон работает с "Курском", "Норд-Остом" и Бесланом
Слабак толстомордный.

pravdatut 01 апреля 2018 | 11:04

evgolius7: Забыли грух Грузии, Украины, Сирии !!!

democ 01 апреля 2018 | 11:18

evgolius7: Он старенький, "а Путин такой молодой...".

arabmot 01 апреля 2018 | 11:06

doubleman: Почетную грамоту. Но засунуть её надо в жопу Вострикову!)))

democ 01 апреля 2018 | 11:16

doubleman: За свои ордена и почётные звания он получает каждый год 1 500 000 руб. Со слов кузбасской прессы, эти деньги он якобы перечисляет в детские дома. Можно верить, а можно и нет.

dzinselub 01 апреля 2018 | 10:42

Ну вот появилась надежда,на то что с этой первой отставкой и рухнет нынешний режим.

serge_moro 01 апреля 2018 | 10:57

dzinselub: Благополучие по-путински.Вроде торговые центры есть,но в них опасно ходить.В России все торговые центры за 4 минуты превращаются в газовые камеры. Так ,что Путин нехотя создал концлагеря по всей стране

grigorcar 01 апреля 2018 | 11:15

dzinselub:
и что ж такого судьбоносного Вы увидели в этой замене? сменщик из той же обоймы!
поставил бы любого из последних кандидатов в президенты! эти бы землю рыли, но гадюшник передавили! а эт - изменение без изменений...

kryymsdyk 01 апреля 2018 | 10:43

Поменяли старого упыря на нового

sergei_tn 01 апреля 2018 | 10:45

Да, как раз этот персонаж и должен стоять во главе. Кто бы сомневался.

Он умеет говорить с народом. Видели :)

(комментарий скрыт)

bakero 01 апреля 2018 | 10:50

А что это меняет? Одна и та же Team!

socialism 01 апреля 2018 | 10:57

Давно пора Тулееву на пенсию. Расплодил бизнесменов которые не желают тратиться на пожарную безопасность и думают только о своих карманах. Надо слушать левых, которые всегда говорят о необходимости смены всей системы всевластия бабла, жадного эгоизма и несправедливости. Без устранения этого корня, причины всех происходящих следствий, ничего не изменится. К каждому барыге проверяющего не поиставишь. Уйдёт после проверки и все двери тут же будут закрыты, меры безопасности забыты, а обещания не выполнены. Или того хуже, подкупят проверяющих и всего делов.

kryymsdyk 01 апреля 2018 | 11:20

socialism: социализм мы уже видели, а пожить при капитализме хотелось бы

anemon 01 апреля 2018 | 10:58

Партнер Тимченко по «Колмару» сменит Тулеева на посту губернатора

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/02/03/2018/5a99666a9a79479bdfb20ced
Решение это было принято ещё до 18 марта.

sergei_tn 01 апреля 2018 | 11:01

Назначение Цивилева, это лучшая характеристика верховной власти.

Уж он-то сможет дать достойный отпор всяким там пиарщикам на крови детей.

vladimir_veteran 01 апреля 2018 | 11:02

Как говорили, так и получилось. Тулеев ушел в отставку, а Цивилев на его месте. Правда, для освобождения места пришлось первого зама турнуть.

pravdatut 01 апреля 2018 | 11:07

Давно пора менять , коль народ не умеет выбирать!

patlik 01 апреля 2018 | 11:10

Мне так показалось, или нет, но Цивилев еще мерзопакостнее чем Тулеев?

zloy_sok 01 апреля 2018 | 11:11

На отставке Тулеева пиарится....

democ 01 апреля 2018 | 11:12

"Хрен редьки не слаще"...

народная мудрость

juju11 01 апреля 2018 | 11:18

Очередной *одонок заступил на пост.

eyjafjallajoekull 01 апреля 2018 | 11:23

Все, что есть в резерве?

srk2658lu 01 апреля 2018 | 11:42

У Тулеева не может быть честных заместителей. Один раз их всех привлекли органы.
И Цивилёв такой же путинский ушлёпок.
И встал, так он говорит, только на одно колено. Оказывается есть разница.

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