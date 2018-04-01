Контракт на ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов» планируется подписать в апреле

Стоимость работ пока не определена, но ранее сообщалось, что они обойдутся примерно в 50 миллиардов рублей.

Подготовительные работы по ремонту «Адмирала Кузнецова» были начаты в октябре прошлого года, рассказал источник агентства ТАСС. По его словам, крейсер отремонтируют гораздо раньше, чем планировали. Хотя фактически работы уже начались, договор пока не подписан – его планируется заключить до конца месяца. Стоимость контракта также пока неизвестна.

Ранее источник ТАСС оценил затраты на ремонт в 40 миллиардов рублей. Собеседник «Интерфакса» позднее рассказал, что сумма составит уже 50 миллиардов.

«Адмирал Кузнецов» был введен в эксплуатацию еще в 1991 году. В 2016-2017 годах крейсер в составе корабельной ударной группы участвовал в операции в Сирии. Во время похода в Средиземное море судно выпускало густой черный дым, но в Минобороны тогда заверили, что это не говорит о каких-либо неисправностях на борту. Командир крейсера Сергей Артамонов заявил, что «корабли стран НАТО тоже пускают дым».

Крейсер, в частности, собираются оснастить цифровым комплексом управления полетами, который позволит палубным самолетам летать в любое время суток и при сложных погодных условиях.