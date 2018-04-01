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10:00, 01 апреля 2018

Весенний призыв на военную службу начинается в России

Всего планируется набрать в войска почти 130 тысяч молодых людей. Это на несколько тысяч меньше, чем в осенний в призыв.

Как пишет «Красная звезда», число новобранцев сокращается, поскольку увеличивается доля профессиональных военнослужащих.

Комментарии

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kinnlade 01 апреля 2018 | 10:10

Всех либероидов в строй ! В армии мозги чистят на раз!

huyt 01 апреля 2018 | 10:10

В цивилизованых странах уже давно контрактная служба. а у нас ещё всё эта совковая отрыжка продолжается.

kinnlade 01 апреля 2018 | 10:12

huyt: И тебя в строй, " цивилизация" мигом слетит

huyt 01 апреля 2018 | 10:16

kinnlade: Ну а тебе только 11.80, тролль с улицы Оптиков из бизнес-центра "Лахта-2". Пригожин больше не платит.

tttyyy 01 апреля 2018 | 10:17

huyt: недавно вернулась из Финляндии, страна на порядок более цивилизованная и с уровнем жизни повыше чем в Штатах, так там на удивление вам существует всеобщая воинская обязанность.

grossalexis_032018 01 апреля 2018 | 10:11

Да просто денег на прокорм этого стада больше нет ;)) ВСю баланду теперь сжирают контрактные бараны.

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