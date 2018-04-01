Весенний призыв на военную службу начинается в России
Всего планируется набрать в войска почти 130 тысяч молодых людей. Это на несколько тысяч меньше, чем в осенний в призыв.
Как пишет «Красная звезда», число новобранцев сокращается, поскольку увеличивается доля профессиональных военнослужащих.
Комментарии6
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kinnlade 01 апреля 2018 | 10:10
Всех либероидов в строй ! В армии мозги чистят на раз!
huyt 01 апреля 2018 | 10:10
В цивилизованых странах уже давно контрактная служба. а у нас ещё всё эта совковая отрыжка продолжается.
kinnlade 01 апреля 2018 | 10:12
huyt: И тебя в строй, " цивилизация" мигом слетит
huyt 01 апреля 2018 | 10:16
kinnlade: Ну а тебе только 11.80, тролль с улицы Оптиков из бизнес-центра "Лахта-2". Пригожин больше не платит.
tttyyy 01 апреля 2018 | 10:17
huyt: недавно вернулась из Финляндии, страна на порядок более цивилизованная и с уровнем жизни повыше чем в Штатах, так там на удивление вам существует всеобщая воинская обязанность.
grossalexis_032018 01 апреля 2018 | 10:11
Да просто денег на прокорм этого стада больше нет ;)) ВСю баланду теперь сжирают контрактные бараны.