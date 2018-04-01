Весенний призыв на военную службу начинается в России

Всего планируется набрать в войска почти 130 тысяч молодых людей. Это на несколько тысяч меньше, чем в осенний в призыв.

Как пишет «Красная звезда», число новобранцев сокращается, поскольку увеличивается доля профессиональных военнослужащих.