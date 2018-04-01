Основной организатор протестных акций в Волоколамске объявил голодовку в знак протеста против произвола полиции

Основной организатор протестных акций в Волоколамске против ТБО «Ядрово» Артем Любимов объявил голодовку в знак протеста против произвола полиции. Он связывает свое задержание с видеороликом, где критиковал власти.

Накануне Любимов был задержан по дороге в Москву, в машине, где он был пассажиром.