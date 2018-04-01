Основной организатор протестных акций в Волоколамске объявил голодовку в знак протеста против произвола полиции
Основной организатор протестных акций в Волоколамске против ТБО «Ядрово» Артем Любимов объявил голодовку в знак протеста против произвола полиции. Он связывает свое задержание с видеороликом, где критиковал власти.
Накануне Любимов был задержан по дороге в Москву, в машине, где он был пассажиром.
Комментарии1
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huyt 01 апреля 2018 | 10:12
Полицаи за произвол и беззаконие. И всё на нашит налоги.