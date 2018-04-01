Активиста и политолога Михаила Светова не пустили в Кемерово, где он должен был выступить с лекцией
Как рассказал сам Светов в своем Твиттере, прямо в аэропорту его задержали 15 человек в штатском. Они затащили его в служебную комнату аэропорта, отняли телефон и документы, а также угрожали и избили. После этого силой посадили на рейс обратно в столицу.
По словам Светова, задержавшие его не были полицейскими. Они представились шахтерами, но действовали скоординировано со службами аэропорта. В городе Светов должен был прочесть лекцию под названием «Почему нельзя доверять государству?», с которой он сейчас ездит по России.
Комментарии7
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kir_pich_101 01 апреля 2018 | 10:07
Значит хорошая лекция.
Надо почитать.
Хотя и так всё давно ясно...
sedoi63 01 апреля 2018 | 10:10
Явная агония воровского режима.
olegleon 01 апреля 2018 | 10:12
а почему всего 15 человек, а не 150?
manofoffice 01 апреля 2018 | 10:15
Да, уж!
Тот, кто считает, что подобные действия властей - норма - самый настоящий моральный урод!
grossalexis_032018 01 апреля 2018 | 10:15
Жалко что Михаил не обратил внимание на ногти этих"шахтеров" и ладони;))
komiccap_nkvd 01 апреля 2018 | 10:16
Михаилу Светову отрубили палец и отрезали пол уха
anemon 01 апреля 2018 | 10:16
Путинская хунта надела черные рубашки.