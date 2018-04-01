Активиста и политолога Михаила Светова не пустили в Кемерово, где он должен был выступить с лекцией

Как рассказал сам Светов в своем Твиттере, прямо в аэропорту его задержали 15 человек в штатском. Они затащили его в служебную комнату аэропорта, отняли телефон и документы, а также угрожали и избили. После этого силой посадили на рейс обратно в столицу.

По словам Светова, задержавшие его не были полицейскими. Они представились шахтерами, но действовали скоординировано со службами аэропорта. В городе Светов должен был прочесть лекцию под названием «Почему нельзя доверять государству?», с которой он сейчас ездит по России.