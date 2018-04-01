Руководство Кемеровской области сменилось спустя неделю после трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
Возглавлявший регион больше 20 лет Аман Тулеев этим утром объявил, что уходит в отставку.
В Кремле прошение об отставке Тулеева приняли. Временно руководить Кемеровской областью будет вице-губернатор Сергей Цивилёв. Он был назначен на этот пост лишь месяц назад и еще до трагедии в торговом центре пресса называла его преемником Тулеева.
Вероятнее всего, губернатор кемеровской области Аман Тулеев не самостоятельно принял решение подать в отставку. Такое мнение «Эху» высказал ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.
В ЦИКе уже отмечают, что выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября.
Комментарии4
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huyt 01 апреля 2018 | 10:08
Сначала надо проветрить кабинет после этого хряка и холуя.
oldkettle 01 апреля 2018 | 10:10
huyt: ======
-Почему Владимир Владимирович выбрал именно вас?
- Не знаю.
Сказал новый назначенец и лизнул свой левый глаз.
nitsahon 01 апреля 2018 | 10:09
макаркин прав..Тулеева очень сильно взяли за горло... и то, что ВВП не принял сегодняшнюю отставку за неудачную первопрельскую шутку, только подтверждает это...
norgemann 01 апреля 2018 | 10:09
Сразу надо было уходить, а теперь вечный позор.