Руководство Кемеровской области сменилось спустя неделю после трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»

Возглавлявший регион больше 20 лет Аман Тулеев этим утром объявил, что уходит в отставку.

В Кремле прошение об отставке Тулеева приняли. Временно руководить Кемеровской областью будет вице-губернатор Сергей Цивилёв. Он был назначен на этот пост лишь месяц назад и еще до трагедии в торговом центре пресса называла его преемником Тулеева.

Вероятнее всего, губернатор кемеровской области Аман Тулеев не самостоятельно принял решение подать в отставку. Такое мнение «Эху» высказал ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В ЦИКе уже отмечают, что выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября.