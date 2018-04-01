Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет сегодня на Красном Октябре в лофте Deworkacy
Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет сегодня на Красном Октябре в лофте Deworkacy. Ее цель – найти хозяев животным из приюта. Об этом «Эху» рассказала директор фонда «Подарок судьбы» Наталья Чаплина.
Это первая выставка кошек, которую организовывает Фонд. Ранее он провел 17 выставок бездомных собак.
Комментарии3
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vasilevich58 01 апреля 2018 | 09:44
Уже скоро в Манеже придётся организовать выставку бездомных ограбленных дольщиков, пенсионеров и вкладчиков под названием:
"Всем по БОМЖику"!
prutkov100 01 апреля 2018 | 10:06
А , вот 18 марта , хозяин всем бездомным сам нашелся и причем не не только бездомным . Особо примечательно , что он самонашелся еще 19 лет назад и не думает теряться .
perepusk 01 апреля 2018 | 09:46
Хорошее дело.