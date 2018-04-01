Выставка бездомных кошек «Всем по котику» пройдет сегодня на Красном Октябре в лофте Deworkacy. Ее цель – найти хозяев животным из приюта. Об этом «Эху» рассказала директор фонда «Подарок судьбы» Наталья Чаплина.

Это первая выставка кошек, которую организовывает Фонд. Ранее он провел 17 выставок бездомных собак.