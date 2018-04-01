В столкновениях между израильскими военными и палестинцами ранены и застрелены уже около 70 человек

Волнения проходят на границе Израиля и сектора Газа. Как передает Рейтер, палестинские активисты устанавливают палатки вдоль границы. Столкновения начались в тот момент, когда протестующие стали кидать камни в сторону военных.



В Иерусалиме настаивают на том, что большинство из 15 погибших были членами различных военных группировок. Протесты вспыхнули на этой неделе и продлятся до середины мая.