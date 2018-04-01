В столкновениях между израильскими военными и палестинцами ранены и застрелены уже около 70 человек
Волнения проходят на границе Израиля и сектора Газа. Как передает Рейтер, палестинские активисты устанавливают палатки вдоль границы. Столкновения начались в тот момент, когда протестующие стали кидать камни в сторону военных.
В Иерусалиме настаивают на том, что большинство из 15 погибших были членами различных военных группировок. Протесты вспыхнули на этой неделе и продлятся до середины мая.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
etofeasko 01 апреля 2018 | 09:39
Но мировой передовой общественности пофиг, как и на сгоревших заживо в одессе.
Обыкновенный фашизм...
arye_11 01 апреля 2018 | 09:43
etofeasko:
Вот же формулировочка хитрая - "ранены и застрелены уже около 70 человек".
Погибших 15 человек, тех, кого убили с оружием и взрывчаткой в руках, из них 10 признаны Исламским Джихадом боевиками на задании.
Устроили палестинцы "Марш Мира за возвращение", ну так и на здоровье, маршируйте себе.
Но зачем же под этот шумок планировать массовое проникновение вооруженных террористов на территорию Израиля?
vezdehod 01 апреля 2018 | 09:50
Израиль предупреждал, что не позволит террористам повлиять на праздник - раз не поняли. то получите.
kissa_ 01 апреля 2018 | 09:50
arye_11:
Не будет вам - понаехавшим, счастья на чужой земле...
Впрочем, евреи - эгоисты, и им насрать на собственных детей и внуков, которые будут расплачиваться за их кровавые делишки.
arye_11 01 апреля 2018 | 09:53
kissa_:
Я прочитал ваше мнение, но не отвечу.
Нет, не отвечу.
С однодневно-одноразовыми выползками из савушкинской навозной кучи не контактирую.
Дешевый товар одноразового применения.
wrk 01 апреля 2018 | 10:03
kissa_: а как вы определяете своя или чужая земля?
kissa_ 01 апреля 2018 | 10:15
wrk:
Пересказывать тебе, туповатой совковой портянке Книгу Бытия, про еврея Абрама, понаехавшего в Финикию и прочее - дело пустое...
Вас дураков учить - только портить.
Спасибо Великому Ельцину за то, что вернул вас, отвязавшееся в 1917-м быдло, обратно в ваше вонючее стойло.
blahovdav 01 апреля 2018 | 10:06
kissa_: Впрочем, евреи - эгоисты, и им насрать на собственных детей и внуков, которые будут расплачиват// Интересно, а какая кара постигнет 86% клинических идиотов , поддерживающих плешивого терминатора России???
kissa_ 01 апреля 2018 | 10:12
blahovdav:
Ты, престарелый укро дурачок, кого в плешивые терминаторы России записал, турчинова или ляшка?
Бухие винницкие евреи грамотно имеют вас совково - ватных дебилов, решивших поскакать и стать европейцами.
mayk18 01 апреля 2018 | 10:17
kissa_: Кисса-в Россию в целом и в Москву в частности-все понаехавшие...И счасть вам там нет-а евреи виноваты? Это арабам нет счастья на еврейской земле..
Их земля-аравийский полуостров...Это вам насрать на собственных детей и в Беслане и в Кузбассе-и по всей России , где собирают деньги что бы ваших детей вылечить в Израиле....В России убивают и взрослых и детей в 5 раз больше-на 100 тыс граждан чем в Израиле...И умирают дети в России ,на 1000 младенцев в три раза больше чем в Израиле...Так за чьи делишки ваши в России детишки и внуки расплачиваются?
wojskowy Марек Качоровски 01 апреля 2018 | 10:17
kissa_: Землю эту евреям подарил Б-г, об этом даже в Коране написано. Палестинцы появились там в 1967 году, это бандиты, которых выкинули из Иордании, Египта и других арабских стран. У них нет ни своего языка, ни культуры, ни истории. Евреи там живут 3500 лет. В настоящее время это самый древний народ на Земле.
vasilevich58 01 апреля 2018 | 09:51
Израиль защищает жизнь и безопасность своих граждан и свои границы от проникновения сотен вооружённых головорезов.
Это его право и обязанность!
neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:54
arye_11:
Но зачем же под этот шумок планировать массовое проникновение вооруженных террористов на территорию Израиля?
В России вам как не крути спокойнее. :-))
andre_klimov 01 апреля 2018 | 10:01
neburzhui2:
Не нам. Террористам. Им проникать не надо. Они себе вон целую республику отгрохали с шариатом вместо закона, безнаказанные убийства посреди Москвы и даже прямо под стенами Кремля творят, а Москва им платит дань. Да и помним, где были рождены многие наветы и фальшаки. Массовый исход евреем из СССР, а потом и из России - столь же знаковое событие, как и тот историчекий исход из Египта. Потому праздник Песах празднуется выходцами из эксСССР с двойным смыслом.
chichanik 01 апреля 2018 | 10:16
andre_klimov: Ну,наконец,вспомнил,откуда я тебя знаю ...Тель-Ран, Сайтекс ..ха-ха
arye_11 01 апреля 2018 | 10:04
neburzhui2:
В России вам как не крути спокойнее. :-))
_________________________________________________
Спасибо, не надо.
Владимир Соловьев, эвона какой патриот России и запутинец, но имел неосторожность позавчера поздравить евреев мира с Песахом и такое начал получать на свой счет от других "патриотов России и запутинцев"...
Вот поэтому я и говорю - мы уж лучше как нибудь в своем беспокойном доме, чем на крышке вашего закипающего "спокойного" парового котла.
blahovdav 01 апреля 2018 | 10:11
neburzhui2: В России вам как не крути спокойнее. :-))// В России очень хорошо живется облизывающим все щели плешивого фюрерка кобзонам, ротенбергам, медведевым, пригожиным и прочим....
profi1962 01 апреля 2018 | 10:12
arye_11: Как у на пострадало на пожаре и туда же плюсуют погибших. Так что бы ухо не резало.
blahovdav 01 апреля 2018 | 10:04
etofeasko: Но мировой передовой общественности пофиг, как и на сгоревших заживо в одессе.
Обыкновенный фашизм.../// Путлеровская свинья ничего не попутала??? Если хамасовские фашисты , поддкрживаемые путлеровской Рашкой лезут на стену, пытаясь влезть на чужую территорию и их за это отстреливают , то кто там фашист?? Молодец, портос, плешивый фюрерок, поддерживающий там напругу....
diximania1948 01 апреля 2018 | 10:12
etofeasko: Как в России, сейчас Россия точная копия германии 1938 года, с царьком -копией фюрера. Сходство просто пугающее.Сгоревшие в Беслане и Кемерово тебя не беспокоят, как и отравленные на Дубровке.
wojskowy Марек Качоровски 01 апреля 2018 | 10:13
etofeasko: Про сгоревших заживо в Одессе не надоело. Как выяснилось сами виноваты изготовители "коктейля Молотова". А что до Хамаса и его сторонников, то кроме России, его считают террористической организацией не только ЕС, США, Канада, Австралия и ещё порядке 50 стран, но что самое интересное этого же определения придерживается ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ, подавляющие число и других мусульманских стран, кроме Ирана. Так кто фашисты? Хамас и Хизбола не скрывают, что разделяют полностью взгляды национал-социалистов Германии. Не забыл кто был у них лидер?
glebbalbesov 01 апреля 2018 | 09:41
Иииииии.... Всем пофиг..... Третья Мировая все ближе и ближе.....
vladimirgornitsky 01 апреля 2018 | 09:41
Террористы из Хамаса намеренно направили толпы послушных им людей штурмовать израильскую границу, под пули, чтобы затем обвинить Израиль в "преступлениях".
Израиль многократно призывал ппалестицев не принимать участия в этой провокации, но Хамас добился своего. Израильские солдаты были вынуждены стрелять, чтобы не допустить прорыва границы разгоряченой ордой, в которой было полно вооруженных боевиков. Так что Хамас добился своего и, как обычо, использует трупы погубленных им людей для пропаганды своих идей, которые сводятся к тому, что Израиль долже быть уничтожен.
nikitin43 01 апреля 2018 | 09:47
vladimirgornitsky: стратегия похожа -" поставим впереди женщин и детей -пусть попробуют стрелять " - вован опсирийский.
katvit 01 апреля 2018 | 09:51
vladimirgornitsky: А если еще вспомнить, что события приурочены к празднику пасхи...
В общем, обычная исламская провокация
wrk 01 апреля 2018 | 10:05
katvit: праздник пейсах называется.
maslov1958 01 апреля 2018 | 09:49
террористы их хезболлы должны уничтожаться независимо от места нахождения
roa57358 01 апреля 2018 | 09:51
Интересно читать. Если молодой палестинец с оружием в руках - "защитник, боевик". Как только пристрелили - "ребенок, подросток, жертва".
maslov1958 01 апреля 2018 | 09:52
террористы их хезболлы и хамасса должны уничтожаться независимо от места нахождения
lion64___3 01 апреля 2018 | 09:54
Помнится, когда кавказские душманы применяли ту же тактику против русских солдат, очень громко негодующе каркали кошерные пг"авозащитники и либерасты всех мастей. Русских военных обвиняли во всех грехах. А сейчас всё хорошо, всё по талмуду.
blahovdav 01 апреля 2018 | 10:17
lion64___3: Помнится, когда кавказские душманы применяли ту же тактику против русских солдат/// А путиноид не расскажет , что русский солдат делал в независимой Ичкерии??? Аа, убивал 200000 мирных жителей?? Так чему путлеровские пиги удивляются???
gostrax 01 апреля 2018 | 09:54
Жалко ,очень жалко ,что не 700.
dan24 01 апреля 2018 | 10:01
"протесты продлятся до середины мая..."
_____________________________________
Т.е. это плановое мероприятие у палестинцев и евреям надо напрячься только на полтора месяца?
ya640 01 апреля 2018 | 10:03
Эхо будьте профессиональны в заголовках хотя бы , если уж не профессиональны в добывании новостей !Во первых убитых " около" не бывает ! Они или есть или ранены ! Во вторых пишите 70 а потом оказывается что их 15 ! И самое главное :!!! Убитых К СОЖАЛЕНИЮ только 16 ! Отморозки которые пытались перейти границу с оружием ! Читайте израильские новости, а не палестинские !
guliai_pole 01 апреля 2018 | 10:05
Всё уже проходили: "Израйльская военщина, как мать говорю и как женщина..."
Позорная позиция СССР в ООН по поводу операции "Шаровая молния" ( освобождения
Израильским спецназом заложников в захваченном террористам самолёте), дружба с Арафатом,
непризнание террористических организаций как террористов. и т.п.,
" А там на четверть бывший наш народ..."
tenisfun 01 апреля 2018 | 10:13
Российский МИД, как всегда впереди пеланеты всей осудил и призвал. А плясунья с ковырялочкой ещё не высказалась, о том, как ей жаль "несчастных". Надо было, как Россия, ковровыми бомбардировками снести ны х... всех, как в Сирии.