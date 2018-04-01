Z Архив новостей новости
5 36 6 1964
09:30, 01 апреля 2018

В столкновениях между израильскими военными и палестинцами ранены и застрелены уже около 70 человек

Волнения проходят на границе Израиля и сектора Газа. Как передает Рейтер, палестинские активисты устанавливают палатки вдоль границы. Столкновения начались в тот момент, когда протестующие стали кидать камни в сторону военных.

В Иерусалиме настаивают на том, что большинство из 15 погибших были членами различных военных группировок. Протесты вспыхнули на этой неделе и продлятся до середины мая.

Комментарии

36

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

etofeasko 01 апреля 2018 | 09:39

Но мировой передовой общественности пофиг, как и на сгоревших заживо в одессе.
Обыкновенный фашизм...

arye_11 01 апреля 2018 | 09:43

etofeasko:
Вот же формулировочка хитрая - "ранены и застрелены уже около 70 человек".
Погибших 15 человек, тех, кого убили с оружием и взрывчаткой в руках, из них 10 признаны Исламским Джихадом боевиками на задании.
Устроили палестинцы "Марш Мира за возвращение", ну так и на здоровье, маршируйте себе.
Но зачем же под этот шумок планировать массовое проникновение вооруженных террористов на территорию Израиля?

vezdehod 01 апреля 2018 | 09:50

Израиль предупреждал, что не позволит террористам повлиять на праздник - раз не поняли. то получите.

kissa_ 01 апреля 2018 | 09:50

arye_11:


Не будет вам - понаехавшим, счастья на чужой земле...
Впрочем, евреи - эгоисты, и им насрать на собственных детей и внуков, которые будут расплачиваться за их кровавые делишки.

arye_11 01 апреля 2018 | 09:53

kissa_:
Я прочитал ваше мнение, но не отвечу.
Нет, не отвечу.
С однодневно-одноразовыми выползками из савушкинской навозной кучи не контактирую.
Дешевый товар одноразового применения.

wrk 01 апреля 2018 | 10:03

kissa_: а как вы определяете своя или чужая земля?

kissa_ 01 апреля 2018 | 10:15

wrk:

Пересказывать тебе, туповатой совковой портянке Книгу Бытия, про еврея Абрама, понаехавшего в Финикию и прочее - дело пустое...
Вас дураков учить - только портить.

Спасибо Великому Ельцину за то, что вернул вас, отвязавшееся в 1917-м быдло, обратно в ваше вонючее стойло.

blahovdav 01 апреля 2018 | 10:06

kissa_: Впрочем, евреи - эгоисты, и им насрать на собственных детей и внуков, которые будут расплачиват// Интересно, а какая кара постигнет 86% клинических идиотов , поддерживающих плешивого терминатора России???

kissa_ 01 апреля 2018 | 10:12

blahovdav:

Ты, престарелый укро дурачок, кого в плешивые терминаторы России записал, турчинова или ляшка?

Бухие винницкие евреи грамотно имеют вас совково - ватных дебилов, решивших поскакать и стать европейцами.

mayk18 01 апреля 2018 | 10:17

kissa_: Кисса-в Россию в целом и в Москву в частности-все понаехавшие...И счасть вам там нет-а евреи виноваты? Это арабам нет счастья на еврейской земле..
Их земля-аравийский полуостров...Это вам насрать на собственных детей и в Беслане и в Кузбассе-и по всей России , где собирают деньги что бы ваших детей вылечить в Израиле....В России убивают и взрослых и детей в 5 раз больше-на 100 тыс граждан чем в Израиле...И умирают дети в России ,на 1000 младенцев в три раза больше чем в Израиле...Так за чьи делишки ваши в России детишки и внуки расплачиваются?

wojskowy Марек Качоровски 01 апреля 2018 | 10:17

kissa_: Землю эту евреям подарил Б-г, об этом даже в Коране написано. Палестинцы появились там в 1967 году, это бандиты, которых выкинули из Иордании, Египта и других арабских стран. У них нет ни своего языка, ни культуры, ни истории. Евреи там живут 3500 лет. В настоящее время это самый древний народ на Земле.

vasilevich58 01 апреля 2018 | 09:51

Израиль защищает жизнь и безопасность своих граждан и свои границы от проникновения сотен вооружённых головорезов.
Это его право и обязанность!

neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:54

arye_11:
Но зачем же под этот шумок планировать массовое проникновение вооруженных террористов на территорию Израиля?

В России вам как не крути спокойнее. :-))

andre_klimov 01 апреля 2018 | 10:01

neburzhui2:
Не нам. Террористам. Им проникать не надо. Они себе вон целую республику отгрохали с шариатом вместо закона, безнаказанные убийства посреди Москвы и даже прямо под стенами Кремля творят, а Москва им платит дань. Да и помним, где были рождены многие наветы и фальшаки. Массовый исход евреем из СССР, а потом и из России - столь же знаковое событие, как и тот историчекий исход из Египта. Потому праздник Песах празднуется выходцами из эксСССР с двойным смыслом.

chichanik 01 апреля 2018 | 10:16

andre_klimov: Ну,наконец,вспомнил,откуда я тебя знаю ...Тель-Ран, Сайтекс ..ха-ха

arye_11 01 апреля 2018 | 10:04

neburzhui2:
В России вам как не крути спокойнее. :-))
_________________________________________________
Спасибо, не надо.
Владимир Соловьев, эвона какой патриот России и запутинец, но имел неосторожность позавчера поздравить евреев мира с Песахом и такое начал получать на свой счет от других "патриотов России и запутинцев"...
Вот поэтому я и говорю - мы уж лучше как нибудь в своем беспокойном доме, чем на крышке вашего закипающего "спокойного" парового котла.

blahovdav 01 апреля 2018 | 10:11

neburzhui2: В России вам как не крути спокойнее. :-))// В России очень хорошо живется облизывающим все щели плешивого фюрерка кобзонам, ротенбергам, медведевым, пригожиным и прочим....

profi1962 01 апреля 2018 | 10:12

arye_11: Как у на пострадало на пожаре и туда же плюсуют погибших. Так что бы ухо не резало.

blahovdav 01 апреля 2018 | 10:04

etofeasko: Но мировой передовой общественности пофиг, как и на сгоревших заживо в одессе.
Обыкновенный фашизм.../// Путлеровская свинья ничего не попутала??? Если хамасовские фашисты , поддкрживаемые путлеровской Рашкой лезут на стену, пытаясь влезть на чужую территорию и их за это отстреливают , то кто там фашист?? Молодец, портос, плешивый фюрерок, поддерживающий там напругу....

diximania1948 01 апреля 2018 | 10:12

etofeasko: Как в России, сейчас Россия точная копия германии 1938 года, с царьком -копией фюрера. Сходство просто пугающее.Сгоревшие в Беслане и Кемерово тебя не беспокоят, как и отравленные на Дубровке.

wojskowy Марек Качоровски 01 апреля 2018 | 10:13

etofeasko: Про сгоревших заживо в Одессе не надоело. Как выяснилось сами виноваты изготовители "коктейля Молотова". А что до Хамаса и его сторонников, то кроме России, его считают террористической организацией не только ЕС, США, Канада, Австралия и ещё порядке 50 стран, но что самое интересное этого же определения придерживается ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ, подавляющие число и других мусульманских стран, кроме Ирана. Так кто фашисты? Хамас и Хизбола не скрывают, что разделяют полностью взгляды национал-социалистов Германии. Не забыл кто был у них лидер?

glebbalbesov 01 апреля 2018 | 09:41

Иииииии.... Всем пофиг..... Третья Мировая все ближе и ближе.....

vladimirgornitsky 01 апреля 2018 | 09:41

Террористы из Хамаса намеренно направили толпы послушных им людей штурмовать израильскую границу, под пули, чтобы затем обвинить Израиль в "преступлениях".
Израиль многократно призывал ппалестицев не принимать участия в этой провокации, но Хамас добился своего. Израильские солдаты были вынуждены стрелять, чтобы не допустить прорыва границы разгоряченой ордой, в которой было полно вооруженных боевиков. Так что Хамас добился своего и, как обычо, использует трупы погубленных им людей для пропаганды своих идей, которые сводятся к тому, что Израиль долже быть уничтожен.

nikitin43 01 апреля 2018 | 09:47

vladimirgornitsky: стратегия похожа -" поставим впереди женщин и детей -пусть попробуют стрелять " - вован опсирийский.

katvit 01 апреля 2018 | 09:51

vladimirgornitsky: А если еще вспомнить, что события приурочены к празднику пасхи...
В общем, обычная исламская провокация

wrk 01 апреля 2018 | 10:05

katvit: праздник пейсах называется.

maslov1958 01 апреля 2018 | 09:49

террористы их хезболлы должны уничтожаться независимо от места нахождения

roa57358 01 апреля 2018 | 09:51

Интересно читать. Если молодой палестинец с оружием в руках - "защитник, боевик". Как только пристрелили - "ребенок, подросток, жертва".

maslov1958 01 апреля 2018 | 09:52

террористы их хезболлы и хамасса должны уничтожаться независимо от места нахождения

lion64___3 01 апреля 2018 | 09:54

Помнится, когда кавказские душманы применяли ту же тактику против русских солдат, очень громко негодующе каркали кошерные пг"авозащитники и либерасты всех мастей. Русских военных обвиняли во всех грехах. А сейчас всё хорошо, всё по талмуду.

blahovdav 01 апреля 2018 | 10:17

lion64___3: Помнится, когда кавказские душманы применяли ту же тактику против русских солдат/// А путиноид не расскажет , что русский солдат делал в независимой Ичкерии??? Аа, убивал 200000 мирных жителей?? Так чему путлеровские пиги удивляются???

gostrax 01 апреля 2018 | 09:54

Жалко ,очень жалко ,что не 700.

dan24 01 апреля 2018 | 10:01

"протесты продлятся до середины мая..."
_____________________________________
Т.е. это плановое мероприятие у палестинцев и евреям надо напрячься только на полтора месяца?

ya640 01 апреля 2018 | 10:03

Эхо будьте профессиональны в заголовках хотя бы , если уж не профессиональны в добывании новостей !Во первых убитых " около" не бывает ! Они или есть или ранены ! Во вторых пишите 70 а потом оказывается что их 15 ! И самое главное :!!! Убитых К СОЖАЛЕНИЮ только 16 ! Отморозки которые пытались перейти границу с оружием ! Читайте израильские новости, а не палестинские !

guliai_pole 01 апреля 2018 | 10:05

Всё уже проходили: "Израйльская военщина, как мать говорю и как женщина..."
Позорная позиция СССР в ООН по поводу операции "Шаровая молния" ( освобождения
Израильским спецназом заложников в захваченном террористам самолёте), дружба с Арафатом,
непризнание террористических организаций как террористов. и т.п.,
" А там на четверть бывший наш народ..."

tenisfun 01 апреля 2018 | 10:13

Российский МИД, как всегда впереди пеланеты всей осудил и призвал. А плясунья с ковырялочкой ещё не высказалась, о том, как ей жаль "несчастных". Надо было, как Россия, ковровыми бомбардировками снести ны х... всех, как в Сирии.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 6312 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 316 6 6036 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7579 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Виталий Третьяков: Как «борцы с домогательствами» меня домогались Первое: всё, что я сказал, я сказал и отрекаться ни от чего не намерен…

5 448 6 78803 25.03
Kсми, общество, скандалы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 190 6 12380 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Как я проиграл. И какие надо сделать выводы Мы должны обсуждать не объединение оппозиции, а её создание. Сначала идеологическое, а потом и организационное. Мы не можем в 2018 году считать оппозицией нечто из 1996 года…

5 462 6 95441 25.03
Kполитика, выборы, фото, видео, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 170 6 13131 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 64 6 5948 30.03
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Человек наклонил всю страну, сумел организовать вертикаль себе на пользу таким образом, что все работает на него. То есть страна идет вниз, врагов появляется все больше, а Путин все популярнее…

5 95 6 16492 25.03
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21077 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8539 29.03
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20052 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14443 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12132 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Голосование
5 74 6 9807 28.03
Новости

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию

5 37 6 5100

Популярное за неделю

Новости

Аман Тулеев покидает пост губернатора кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию…

5 40 6 11698
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 131 6 199319 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 197 6 58408 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 119 6 641022 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 481 6 491744 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6841323
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3381878

Сегодня в эфире