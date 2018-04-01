Министерство обороны уже в этом месяцев может подписать контракт на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

Об этом агентствам сообщил источник в военно-промышленном комплексе. Корабль ждет постановки в ремонт после дальнего похода к берегам Сирии, который продолжался с конца 2016 по начало 2017 года.

Стоимость ремонта пока не уточнялась. Однако в прошлом году пресса оценивала ее в 50 миллиардов рублей.