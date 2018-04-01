Министерство обороны уже в этом месяцев может подписать контракт на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»
Об этом агентствам сообщил источник в военно-промышленном комплексе. Корабль ждет постановки в ремонт после дальнего похода к берегам Сирии, который продолжался с конца 2016 по начало 2017 года.
Стоимость ремонта пока не уточнялась. Однако в прошлом году пресса оценивала ее в 50 миллиардов рублей.
Комментарии23
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vilingrad 01 апреля 2018 | 09:40
Я вышел на палубу- палубы нет...
Товарищ, не в силах я вахту держать....
mordechai_blinchikov 01 апреля 2018 | 09:41
50 млд? замена черного дыма на белый !
vezdehod 01 апреля 2018 | 09:46
Дедушку "Кузю" проще похоронить. чем воскресить.
huyt 01 апреля 2018 | 10:01
vezdehod: Ремонтировать и воровать можно бесконечно.
garykiriakos 01 апреля 2018 | 09:43
Наконец-то перейдут с паровой тяги на скрепную!
ura_123 01 апреля 2018 | 09:44
Как только сейчас??? А что же происходило с этим....эээээ...крейсером с момента эпичного "Дальнего похода" в клубах чёрного дыма к берегам Сирии,где с него происходил,пользуясь терминологией гиркина-ПТИЧКОПАД?
sensei54 01 апреля 2018 | 09:59
ura_123: Я бы все-таки назвал его авиатранспортом. Что он и продемонстрировал в Сирии.
Довёз самолеты до берегового аэродрома, потом отвёз их назад. Тех, что смогли на него сесть. Остальные ушли домой "своим ходом", как простые ВВС-овские.
sensei54 01 апреля 2018 | 09:45
Это 35-й СРЗ мильярды освоит? На флоте любят пошутить, но не до такой же степени.
gvs 01 апреля 2018 | 09:46
Зачем "Кузе" вообще, куда то в море выходить? Пусть бы ремонтировался непрерывно. Пароход стоит, а денежки идут )))
pusto1 01 апреля 2018 | 09:48
удлинить взлетную полосу, тем самым сместить центр тяжести судна, ну ну
world_nail 01 апреля 2018 | 09:50
Почитал биографию Николая Герасимовича - через каждые 3-5 лет белой полосы жизни наступала щорная.
Плавающий аналог, по-ходу, унаследовал весь геморрой оригинала.
garykiriakos 01 апреля 2018 | 09:50
А вообще - затопить Кузю на входе в севастопольскую бухту - шобы НАТА не прошла! Будет еще один памятник нерукопожатным кораблям....
kinnlade 01 апреля 2018 | 09:59
garykiriakos: А Крым то , наш !
ugas 01 апреля 2018 | 10:18
kinnlade: Ваш, ваш, жрите, не обляпайтесь.
mamiluk 01 апреля 2018 | 09:54
Как в анекдоте..."ну Васька...еще каплю"..."Мистрали" тю-тю...не с чем теперь Утину расширять "русский мир"...мани кончаются....
oldcitizen 01 апреля 2018 | 09:54
А как раньше лайнеры через Атлантику бегали туда-сюда? И сейчас ходят. И что? после каждого рейса многомиллиардный ремонт? Из Баренцева в Средиземное без льдов и особых штормов это же не слишком для авааносца?
kinnlade 01 апреля 2018 | 09:57
Во вы все уроды !!
blahovdav 01 апреля 2018 | 10:00
Ротенберг, тымчук или пригожин?? А может ролдугину доверят это дело???
curhatuy6 01 апреля 2018 | 10:05
Держава чудес. Из керосинки будут делать военную единицу. Выкрасить и выбросить. Но сначала отдоить по полной:)))
diximania1948 01 апреля 2018 | 10:09
В конце концов ограничатся покраской корпуса, на остальное денег не хватит.
ostapbey 01 апреля 2018 | 10:15
Контракт
На покраску крейсера Адмирал Кузя.
Черноморское пароходство с одной стороны...
Рабинович Абрам с другой стороны...
.
И далее по анекдоту..
ostapbey 01 апреля 2018 | 10:13
Контракт на ремонт???
В былые годы создавались акционерные общества по поднятию затонувших кораблей в Крымскую войну!!
С грузом золота..
Но и ремонт тоже входит в список сравнительно честных способов отьема..
Даже..
ugas 01 апреля 2018 | 10:14
Он не авианесущий, а авиатопящий.