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09:30, 01 апреля 2018

Министерство обороны уже в этом месяцев может подписать контракт на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

Об этом агентствам сообщил источник в военно-промышленном комплексе. Корабль ждет постановки в ремонт после дальнего похода к берегам Сирии, который продолжался с конца 2016 по начало 2017 года.

Стоимость ремонта пока не уточнялась. Однако в прошлом году пресса оценивала ее в 50 миллиардов рублей.

Комментарии

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vilingrad 01 апреля 2018 | 09:40

Я вышел на палубу- палубы нет...
Товарищ, не в силах я вахту держать....

mordechai_blinchikov 01 апреля 2018 | 09:41

50 млд? замена черного дыма на белый !

vezdehod 01 апреля 2018 | 09:46

Дедушку "Кузю" проще похоронить. чем воскресить.

huyt 01 апреля 2018 | 10:01

vezdehod: Ремонтировать и воровать можно бесконечно.

garykiriakos 01 апреля 2018 | 09:43

Наконец-то перейдут с паровой тяги на скрепную!

ura_123 01 апреля 2018 | 09:44

Как только сейчас??? А что же происходило с этим....эээээ...крейсером с момента эпичного "Дальнего похода" в клубах чёрного дыма к берегам Сирии,где с него происходил,пользуясь терминологией гиркина-ПТИЧКОПАД?

sensei54 01 апреля 2018 | 09:59

ura_123: Я бы все-таки назвал его авиатранспортом. Что он и продемонстрировал в Сирии.
Довёз самолеты до берегового аэродрома, потом отвёз их назад. Тех, что смогли на него сесть. Остальные ушли домой "своим ходом", как простые ВВС-овские.

sensei54 01 апреля 2018 | 09:45

Это 35-й СРЗ мильярды освоит? На флоте любят пошутить, но не до такой же степени.

gvs 01 апреля 2018 | 09:46

Зачем "Кузе" вообще, куда то в море выходить? Пусть бы ремонтировался непрерывно. Пароход стоит, а денежки идут )))

pusto1 01 апреля 2018 | 09:48

удлинить взлетную полосу, тем самым сместить центр тяжести судна, ну ну

world_nail 01 апреля 2018 | 09:50

Почитал биографию Николая Герасимовича - через каждые 3-5 лет белой полосы жизни наступала щорная.
Плавающий аналог, по-ходу, унаследовал весь геморрой оригинала.

garykiriakos 01 апреля 2018 | 09:50

А вообще - затопить Кузю на входе в севастопольскую бухту - шобы НАТА не прошла! Будет еще один памятник нерукопожатным кораблям....

kinnlade 01 апреля 2018 | 09:59

garykiriakos: А Крым то , наш !

ugas 01 апреля 2018 | 10:18

kinnlade: Ваш, ваш, жрите, не обляпайтесь.

mamiluk 01 апреля 2018 | 09:54

Как в анекдоте..."ну Васька...еще каплю"..."Мистрали" тю-тю...не с чем теперь Утину расширять "русский мир"...мани кончаются....

oldcitizen 01 апреля 2018 | 09:54

А как раньше лайнеры через Атлантику бегали туда-сюда? И сейчас ходят. И что? после каждого рейса многомиллиардный ремонт? Из Баренцева в Средиземное без льдов и особых штормов это же не слишком для авааносца?

kinnlade 01 апреля 2018 | 09:57

Во вы все уроды !!

blahovdav 01 апреля 2018 | 10:00

Ротенберг, тымчук или пригожин?? А может ролдугину доверят это дело???

curhatuy6 01 апреля 2018 | 10:05

Держава чудес. Из керосинки будут делать военную единицу. Выкрасить и выбросить. Но сначала отдоить по полной:)))

diximania1948 01 апреля 2018 | 10:09

В конце концов ограничатся покраской корпуса, на остальное денег не хватит.

ostapbey 01 апреля 2018 | 10:15

Контракт
На покраску крейсера Адмирал Кузя.
Черноморское пароходство с одной стороны...
Рабинович Абрам с другой стороны...

.
И далее по анекдоту..

ostapbey 01 апреля 2018 | 10:13

Контракт на ремонт???
В былые годы создавались акционерные общества по поднятию затонувших кораблей в Крымскую войну!!
С грузом золота..
Но и ремонт тоже входит в список сравнительно честных способов отьема..
Даже..

ugas 01 апреля 2018 | 10:14

Он не авианесущий, а авиатопящий.

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