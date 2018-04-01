Истекает срок подачи деклараций о доходах и имуществе для госслужащих

Парламентарии, чиновники, и лица, замещающие должности муниципальной службы должны были к сегодняшнему дню предоставить сведения как о себе, так и о своих супругах и несовершеннолетних детях. Через две недели после проверки этих документов, их должны опубликовать.

В сведениях должна содержаться информация об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка. Допускается владение недвижимостью за рубежом, однако она вся должна быть задекларирована. Тех, кто вовремя не отчитается, по закону могут лишить полномочий.