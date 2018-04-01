Истекает срок подачи деклараций о доходах и имуществе для госслужащих
Парламентарии, чиновники, и лица, замещающие должности муниципальной службы должны были к сегодняшнему дню предоставить сведения как о себе, так и о своих супругах и несовершеннолетних детях. Через две недели после проверки этих документов, их должны опубликовать.
В сведениях должна содержаться информация об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка. Допускается владение недвижимостью за рубежом, однако она вся должна быть задекларирована. Тех, кто вовремя не отчитается, по закону могут лишить полномочий.
Комментарии6
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pro_hanov 01 апреля 2018 | 09:37
И опять мы будем слышать чистосердечные признания слуг народа о том, как деньги они берут из тумбочки, куда их кладёт жена.
kapitankolbaskin 01 апреля 2018 | 09:44
ну...у кого там теща выгодней всех продала хрущёбу 2-ку в Хацапетовке ???!!!
maslov1958 01 апреля 2018 | 09:44
недостоверная информация о сроках подачи. часть гос.гражданских служащих и руководители муниципальных гос учреждений подают декларации не позднее 30 апреля
kir_pich_101 01 апреля 2018 | 09:47
Очевидное-невероятное...
dirizhabli 01 апреля 2018 | 10:00
Неужели можно полагать, что ВОР, продекларирует наворованное в полном объеме?
huyt 01 апреля 2018 | 10:06
dirizhabli: Нет конечно.Жульё оно и есть жульё.