Полиция в Подмосковье задержала организатора акций против мусорного полигона в Волоколамске
Машину Артема Любимова остановили, когда он направлялся в столицу, пишут его соратники в социальных сетях. По словам самого активиста, его задержали без объяснения причин. Он подал в дежурную часть заявление о превышении сотрудниками полиции своих полномочий. Любимов считает, что правоохранительные органы задержали его, чтобы не допустить на акцию протеста в понедельник.
Массовые акции в Волоколамске проходят с начала года. Сегодня жители города планируют вновь собраться в полдень в связи с выбросами газа с мусорного полигона.
Комментарии23
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skreportyanka 01 апреля 2018 | 09:38
мусора вонючие.
patrik04 01 апреля 2018 | 09:41
Массовые акции в Волоколамске проходят с начала года. Сегодня жители города планируют вновь собраться в полдень в связи с выбросами газа с мусорного полигона...
Москвичи должны срать или не должны, куда им девать свой мусор?
evgolius7 01 апреля 2018 | 09:43
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек…
vasilevich58 01 апреля 2018 | 10:09
evgolius7: "Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек… "
_______________________________________________________________
Особенно трогательно звучит, учитывая год написания этой песенки!
vasilevich58 01 апреля 2018 | 10:11
vasilevich58: "За столом у нас никто не лишний,
По заслугам каждый награждён,
Золотыми буквами мы пишем
Всенародный Сталинский закон."
guliai_pole 01 апреля 2018 | 09:52
patrik04: Опять фекальная тема будоражит воображение? ( хотя
речь идет о ТБО). Везде мерещиться кал?
Так откровенно о своих копрофильных пристрастиях, да напоказ!?
huyt 01 апреля 2018 | 10:03
patrik04: Путинские полицаи за коррупцию, за беззаконие. А ты тролль с "Лахты-2" на улице Оптиков больше чем 11.80 не получишь за свои художества. Как ни старайся Пригожин больше тебе не заплатит.
mamiluk 01 апреля 2018 | 10:03
patrik04: А тебе не кажется,что для этого в нормальных странах строят специально отхожие места(мусороперерабатывающие заводы называются)...может ты по среди улицы нужду справляешь-возможно для портянок это норма.
hz6691 01 апреля 2018 | 10:05
patrik04: Если с западом нам не по пути, то остается бомбить отходами волоколамск..
diximania1948 01 апреля 2018 | 10:06
patrik04: Москва, Кремль, Красная площадь, мавзолей.
vasilevich58 01 апреля 2018 | 09:42
Если жители Волоколамска после этого не выйдут всем городом и не перекроют ж.д и автотрассу, значит вполне достойны жить на ядовитой свалке!
vezdehod 01 апреля 2018 | 09:43
Холопы сделали 18 марта своё дело - холопов теперь можно спокойно Пороть...Сами виноваты.
stas12006 01 апреля 2018 | 09:41
Когда путин с черенком в заднице присоединится к кадафи , ментов , которые борются с гражданами волоколамска приговорить к 10 годам заключения на этой свалке!
oleshek 01 апреля 2018 | 09:43
люди имеют права травиться, но не имеют права об этом кричать...
все должны хоронить своих детей молча в тряпочку, брать подачку и молчать... не мутить народ своим горем...
все должны платить дань этим тварям, но не имеют права спрашивать, где деньги...
иначе придет полицай...
Это было уже не раз в истории, и всегда заканчивалось плохо... Когда Бог наказывает, он отнимает разум...
ura_123 01 апреля 2018 | 09:48
Очкуют провластные,ох как очкуют. Не рвануло на Болотной,рванёт на свалках.
gvs 01 апреля 2018 | 09:48
Будут инкриминировать возбуждение ненависти ко всем видам мУсоров )))
wuwer 01 апреля 2018 | 09:49
На видео митинга: к митингующим выходит новый и.о. главы района
Пространство вокруг человека с микрофоном мгновенно пустеет.
Рядом нарисовывается субьект с повадками пахана, в окружении братков
wuwer 01 апреля 2018 | 09:56
wuwer: Рука одного из "братков" резко откидывает полу пиджака, рука медленно достает.....(сердце замирает).... уфффф....не, не пистолет...смартфон
sbk 01 апреля 2018 | 09:51
Надо дышать глубже, а не акции протеста устраивать!
i_c_e 01 апреля 2018 | 09:53
Почему «машину»? Вроде он «лодку» раскачивал?
pionerka Зинаида Сацкая 01 апреля 2018 | 09:58
И проблема со свалкой решена!
ugas 01 апреля 2018 | 10:00
Это единственное, на что способны наши полицаи.
profi1962 01 апреля 2018 | 10:08
Опять Обама с англичанкой мусор привезли?