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09:30, 01 апреля 2018

Полиция в Подмосковье задержала организатора акций против мусорного полигона в Волоколамске

Машину Артема Любимова остановили, когда он направлялся в столицу, пишут его соратники в социальных сетях. По словам самого активиста, его задержали без объяснения причин. Он подал в дежурную часть заявление о превышении сотрудниками полиции своих полномочий. Любимов считает, что правоохранительные органы задержали его, чтобы не допустить на акцию протеста в понедельник.

Массовые акции в Волоколамске проходят с начала года. Сегодня жители города планируют вновь собраться в полдень в связи с выбросами газа с мусорного полигона.

Комментарии

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skreportyanka 01 апреля 2018 | 09:38

мусора вонючие.

patrik04 01 апреля 2018 | 09:41

Массовые акции в Волоколамске проходят с начала года. Сегодня жители города планируют вновь собраться в полдень в связи с выбросами газа с мусорного полигона...

Москвичи должны срать или не должны, куда им девать свой мусор?

evgolius7 01 апреля 2018 | 09:43

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек…

vasilevich58 01 апреля 2018 | 10:09

evgolius7: "Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек… "
_______________________________________________________________
Особенно трогательно звучит, учитывая год написания этой песенки!

vasilevich58 01 апреля 2018 | 10:11

vasilevich58: "За столом у нас никто не лишний,
По заслугам каждый награждён,
Золотыми буквами мы пишем
Всенародный Сталинский закон."

guliai_pole 01 апреля 2018 | 09:52

patrik04: Опять фекальная тема будоражит воображение? ( хотя
речь идет о ТБО). Везде мерещиться кал?
Так откровенно о своих копрофильных пристрастиях, да напоказ!?

huyt 01 апреля 2018 | 10:03

patrik04: Путинские полицаи за коррупцию, за беззаконие. А ты тролль с "Лахты-2" на улице Оптиков больше чем 11.80 не получишь за свои художества. Как ни старайся Пригожин больше тебе не заплатит.

mamiluk 01 апреля 2018 | 10:03

patrik04: А тебе не кажется,что для этого в нормальных странах строят специально отхожие места(мусороперерабатывающие заводы называются)...может ты по среди улицы нужду справляешь-возможно для портянок это норма.

hz6691 01 апреля 2018 | 10:05

patrik04: Если с западом нам не по пути, то остается бомбить отходами волоколамск..

diximania1948 01 апреля 2018 | 10:06

patrik04: Москва, Кремль, Красная площадь, мавзолей.

vasilevich58 01 апреля 2018 | 09:42

Если жители Волоколамска после этого не выйдут всем городом и не перекроют ж.д и автотрассу, значит вполне достойны жить на ядовитой свалке!

vezdehod 01 апреля 2018 | 09:43

Холопы сделали 18 марта своё дело - холопов теперь можно спокойно Пороть...Сами виноваты.

stas12006 01 апреля 2018 | 09:41

Когда путин с черенком в заднице присоединится к кадафи , ментов , которые борются с гражданами волоколамска приговорить к 10 годам заключения на этой свалке!

oleshek 01 апреля 2018 | 09:43

люди имеют права травиться, но не имеют права об этом кричать...
все должны хоронить своих детей молча в тряпочку, брать подачку и молчать... не мутить народ своим горем...
все должны платить дань этим тварям, но не имеют права спрашивать, где деньги...
иначе придет полицай...

Это было уже не раз в истории, и всегда заканчивалось плохо... Когда Бог наказывает, он отнимает разум...

ura_123 01 апреля 2018 | 09:48

Очкуют провластные,ох как очкуют. Не рвануло на Болотной,рванёт на свалках.

gvs 01 апреля 2018 | 09:48

Будут инкриминировать возбуждение ненависти ко всем видам мУсоров )))

wuwer 01 апреля 2018 | 09:49

На видео митинга: к митингующим выходит новый и.о. главы района
Пространство вокруг человека с микрофоном мгновенно пустеет.
Рядом нарисовывается субьект с повадками пахана, в окружении братков

wuwer 01 апреля 2018 | 09:56

wuwer: Рука одного из "братков" резко откидывает полу пиджака, рука медленно достает.....(сердце замирает).... уфффф....не, не пистолет...смартфон

sbk 01 апреля 2018 | 09:51

Надо дышать глубже, а не акции протеста устраивать!

i_c_e 01 апреля 2018 | 09:53

Почему «машину»? Вроде он «лодку» раскачивал?

pionerka Зинаида Сацкая 01 апреля 2018 | 09:58

И проблема со свалкой решена!

ugas 01 апреля 2018 | 10:00

Это единственное, на что способны наши полицаи.

profi1962 01 апреля 2018 | 10:08

Опять Обама с англичанкой мусор привезли?

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