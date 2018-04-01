Полиция в Подмосковье задержала организатора акций против мусорного полигона в Волоколамске

Машину Артема Любимова остановили, когда он направлялся в столицу, пишут его соратники в социальных сетях. По словам самого активиста, его задержали без объяснения причин. Он подал в дежурную часть заявление о превышении сотрудниками полиции своих полномочий. Любимов считает, что правоохранительные органы задержали его, чтобы не допустить на акцию протеста в понедельник.

Массовые акции в Волоколамске проходят с начала года. Сегодня жители города планируют вновь собраться в полдень в связи с выбросами газа с мусорного полигона.