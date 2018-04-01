Президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева...

Временно исполняющим главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилёв.

Этим утром сам Тулеев в своем видеообращении к жителям региона объяснил, что не считает возможным оставаться на этом посту в связи с произошедшей трагедией. В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, и большинство из них – дети, — напомнил Тулеев. Он руководил областью более 20 лет, и три года назад на очередных выборах Тулеев победил с результатом почти 97%. Год назад губернатор уходил в длительный отпуск. Позже стало известно, что он перенес серьезную операцию на позвоночнике.

Как писала пресса на днях, в Кремле планировали отправить Тулеева в отставку не раньше мая – июня.