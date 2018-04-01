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09:30, 01 апреля 2018

Президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

Временно исполняющим главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилёв.

Этим утром сам Тулеев в своем видеообращении к жителям региона объяснил, что не считает возможным оставаться на этом посту в связи с произошедшей трагедией. В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, и большинство из них – дети, — напомнил Тулеев. Он руководил областью более 20 лет, и три года назад на очередных выборах Тулеев победил с результатом почти 97%. Год назад губернатор уходил в длительный отпуск. Позже стало известно, что он перенес серьезную операцию на позвоночнике.

Как писала пресса на днях, в Кремле планировали отправить Тулеева в отставку не раньше мая – июня.

Комментарии

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sandro_007 01 апреля 2018 | 09:36

Шило на мыло. Назначьте эффективного управленца.

neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:37

Какой неожиданный ход
:-)))))))))))))))))

patrik04 01 апреля 2018 | 09:39

Президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева...

Теперь либеральный информационный шум вернётся к травле Лёни Слуцкого и Андрея Воробьёва?

neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:40

patrik04:
Цивилёв похоже из этой же компашки. :-))

sbk 01 апреля 2018 | 09:44

neburzhui2: Так-то да. Помоложе.

neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:45

sbk:
С 2013 года Председатель Санкт-Петербургского Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз Пешеходов России».

:-))))))))))))))))))))))))))))

neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:47

:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

vasilevich58 01 апреля 2018 | 09:47

Смена старого говна на свежее!

huyt 01 апреля 2018 | 09:59

vasilevich58: Именно так. Пока не вернут выборы губернаторов ничего не изменится.

rico76 01 апреля 2018 | 09:59

neburzhui2: похоже Похоже либеральная тусовка всерьёз считает, что Путин забыл с ними посоветоваться, кого назначить и.о. на этот пост!)))

pusto1 01 апреля 2018 | 09:41

patrik04: лобок Слуцкого только вас так будоражит :)

mordechai_blinchikov 01 апреля 2018 | 09:45

patrik04: информационный шум вернётся
-следующий шаг- отмена ЧМ, это покруче будет ☒

shicotus_live 01 апреля 2018 | 09:53

patrik04: Надо было Лешу Навального назначить. При нем бы точно ТЦ не горели. Наверное. Правда вот лесам точно настал бы полный звездец.

patrik04 01 апреля 2018 | 09:55

shicotus_live:

Лучше Пашу Грудина, он любит землю под Торговые центры сдавать.

shicotus_live 01 апреля 2018 | 09:56

patrik04: Неее, Паша на МО. В области еще остались колхозы и совхозы, где нет ТЦ. есть где развернуться.

diximania1948 01 апреля 2018 | 10:03

shicotus_live: Лесам настал звездец в 2006 г., когда Путин подписал "Лесной кодекс" и упразднил службы егерей-объездчиков и "Авиалесоохрану".Вот леса и заполыхали, а в 2010 г. Путина матом крыли жители сожжённых пунктов.Так что , холуёк, ты пукнул в лужу, предъяви своему царьку претензии.А уж сколько при Путине сгорело ТЦ, домов престарелых, ночных клубов, не на один срок хватит этому упырю!

blahovdav 01 апреля 2018 | 09:55

patrik04: Теперь либеральный информационный шум вернётся к травле Лёни Слуцкого и Андрея Воробьёва?/// Патька, так ты считаешь травлей критику этой отьявленной путлеровской свиньи?? Молодец, обрезец. Завидуешь, что этот озбоченец за твой обрезанный каранжаш не хапал???

diximania1948 01 апреля 2018 | 09:58

patrik04: Любитель мерзавцев?

mamiluk 01 апреля 2018 | 09:58

patrik04: "либерастов" у тебя методичка устарела...все врагов ищите?.....Народец перестал вестись на старые кликухи-попросите своих кураторов, что нибудь посвежее..."пятую колонну" и "врагов народа" - не предлагать.

costs 01 апреля 2018 | 10:02

patrik04: ну вот а я думала сын займёт место отца

dirizhabli 01 апреля 2018 | 10:06

patrik04: Если Вы примете отставку у Володи, то ШУМА не будет.

vavylo 01 апреля 2018 | 09:39

"...принял досрочную отставку губернатора..."
- Ну вот, теперь можно и уголовное дело открывать...((
Йо!

vezdehod 01 апреля 2018 | 09:40

Видимо всё-таки царь батюшка освоил Интернет - слишком быстро принял его "отставку".

pusto1 01 апреля 2018 | 09:50

sandro_007: Цивилёв "медные трубы" вам не подходит?

sandro_007 01 апреля 2018 | 09:53

pusto1:
Хорошо бы выборы провести, чтобы кемеровчане сами избрали достойного, а то опять назначат преданного холуя обеспечивающего явку и нужные проценты на выборах, а нужен грамотный управленец способный решать проблемы и обеспечивать развитие региона.

vilingrad 01 апреля 2018 | 09:38

Вовка раньше не убирал своих так быстро. Зассал несгибаемый лидер. И это еще не смотрел в глаза людей, потерявших своих детей!

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beobachter 01 апреля 2018 | 09:42

Впервые за время своего президентства Путин поддался давлению. Видимо понял, что ваша терпения народа переполнена...

woodworld 01 апреля 2018 | 09:42

Теперь на ПМЖ в солнечную Италию. Отмучился

kinnlade 01 апреля 2018 | 10:07

woodworld: Мучаются в собственной стране только либеральные неудачники

ddolly 01 апреля 2018 | 09:45

Кто бы мог подумать?

drtomsky 01 апреля 2018 | 09:49

Первая нормальная новость из нашего политического дурдома за много лет.

caca1 01 апреля 2018 | 09:50

С праздником, жители Кузбасса! С Великим праздником - ухода паука, высосавшего всю область!

pusto1 01 апреля 2018 | 09:57

caca1: ушел паук, приходит Кольмар

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 01 апреля 2018 | 09:52

Сколько ему лет 80-90 ? Денег много не бывает ?!

caca1 01 апреля 2018 | 09:53

А что хорошего вообще сделал Тулеев за эти 30 лет? Кроме самопиара и уничтожения конкурентов? НИЧЕГО! Ложь и пиар, вот все что мы получили за эти годы. Тридцать лет политики и разваленная областная экономика! Преследования инакомыслящих с волчьей хваткой. Самолюбование и лож, лож, лож... Беда для Кузбасса все эти годы, вот и все! Хуже уже быть не может!

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