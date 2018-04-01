В Москве в Вербное воскресенье «Мосгортранс» организует 37 бесплатных автобусных маршрутов
Они будут следовать к 17 городским кладбищам, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия. В зависимости от направления и востребованности интервал движения составит от одной до пяти минут. Кроме того, на обычных маршрутах наземного транспорта, следующих к кладбищам, выпустят дополнительный подвижной состав.
Аналогичные автобусные маршруты запустят на Пасху и Красную горку 8 и 15 апреля.
При этом, в связи с проведением пасхальных мероприятий вблизи
кладбищ будет ограничено движение личного транспорта.
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