В Москве в Вербное воскресенье «Мосгортранс» организует 37 бесплатных автобусных маршрутов

Они будут следовать к 17 городским кладбищам, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия. В зависимости от направления и востребованности интервал движения составит от одной до пяти минут. Кроме того, на обычных маршрутах наземного транспорта, следующих к кладбищам, выпустят дополнительный подвижной состав.

Аналогичные автобусные маршруты запустят на Пасху и Красную горку 8 и 15 апреля.

При этом, в связи с проведением пасхальных мероприятий вблизи

кладбищ будет ограничено движение личного транспорта.