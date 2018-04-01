У католиков завершается пасхальная неделя

Сегодня папа Римский Франциск обратится с посланием к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Италии Алексей Букалов. Всего в мире около 1 миллиарда 200 миллионов католиков.