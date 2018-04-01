У католиков завершается пасхальная неделя
Сегодня папа Римский Франциск обратится с посланием к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Италии Алексей Букалов. Всего в мире около 1 миллиарда 200 миллионов католиков.
Комментарии2
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riots 01 апреля 2018 | 09:20
Я, как католик, поздравляю всех коллег на здешних полях со светлым праздником Пасхи. Всем нам мира, добра,терпения и терпимости.
naivnyk 01 апреля 2018 | 09:32
riots: Я никогда не знал, что верующие католики коллега называются, я по наивности думал, что это паства ) Хотя , может Вы и правы - это же РАБОТА за деньги, значит коллеги)