Или, как его еще называют, Вербное воскресенье. Он открывает последний этап подготовки к встрече главного торжества — Воскресения Христова, которое в этом году приходится на 8 апреля. Следующая неделя будет Страстной, когда вспоминаются страдания и крестная смерть Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне на вечернем богослужении освятил вербы. Сегодня он совершит литургию в кафедральном храме Христа Спасителя. По традиции из алтаря будет вынесена для поклонения святыня — ковчег с частицей Ризы Господней, которая долгое время хранилась в музеях Московского Кремля и была передана в храм в 2007 году.

В Москве в Вербное воскресенье «Мосгортранс» организует 37 бесплатных автобусных маршрутов. Они будут следовать к 17 городским кладбищам, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия. В зависимости от направления и востребованности интервал движения составит от одной до пяти минут. Кроме того, на обычных маршрутах наземного транспорта, следующих к кладбищам, выпустят дополнительный подвижной состав.

Аналогичные автобусные маршруты запустят на Пасху и Красную горку 8 и 15 апреля.

При этом, в связи с проведением пасхальных мероприятий вблизи кладбищ будет ограничено движение личного транспорта.