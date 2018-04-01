Православные христиане отмечают сегодня один из великих праздников — Вход Господень в Иерусалим
Или, как его еще называют, Вербное воскресенье. Он открывает последний этап подготовки к встрече главного торжества — Воскресения Христова, которое в этом году приходится на 8 апреля. Следующая неделя будет Страстной, когда вспоминаются страдания и крестная смерть Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне на вечернем богослужении освятил вербы. Сегодня он совершит литургию в кафедральном храме Христа Спасителя. По традиции из алтаря будет вынесена для поклонения святыня — ковчег с частицей Ризы Господней, которая долгое время хранилась в музеях Московского Кремля и была передана в храм в 2007 году.
В Москве в Вербное воскресенье «Мосгортранс» организует 37 бесплатных автобусных маршрутов. Они будут следовать к 17 городским кладбищам, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия. В зависимости от направления и востребованности интервал движения составит от одной до пяти минут. Кроме того, на обычных маршрутах наземного транспорта, следующих к кладбищам, выпустят дополнительный подвижной состав.
Аналогичные автобусные маршруты запустят на Пасху и Красную горку 8 и 15 апреля.
При этом, в связи с проведением пасхальных мероприятий вблизи кладбищ будет ограничено движение личного транспорта.
Комментарии5
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neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:18
Вход Господень в Иерусалим.
С Иерусалимом Господь ошибся :-))
tvitov66 01 апреля 2018 | 09:28
какой же это праздник, если до первой звезды низя? Да и с 3% индексацией и не на что
vasilevich58 01 апреля 2018 | 10:02
Чем сильнее религиозность, тем беспрогляднее тьма, окутывающая страну!
perrrkele_satttana 01 апреля 2018 | 09:24
как правоверный пастафарианин, пойду-ка скушаю котлетку, в честь нашего Великого Летающего Макаронного Монстра
nikitin43 01 апреля 2018 | 09:27
никогда не было , не помню чтоб расея нападала на страны с православным населением , что пришлось на время кирилла - война с Грузией и Украиной . но конечно россия успешно давила православных в своей стране , так как никто ...