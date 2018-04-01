СПЧ просит директора ФСИН Геннадия Корниенко проверить законность перевода Алексея Малобродского в другое СИЗО
Как рассказал «Эху Москвы» председатель Совета Михаил Федотов, правозащитники озабочены условиями содержания бывшего гендиректора «Гоголь-центра». Кроме того, СПЧ просит ФСИН принять «меры к обеспечению безотлагательной медицинской помощи» к Алексею Малобродскому.
Комментарии5
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neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:15
Пусть потихонечку адаптируется. На зоне не лучше будет.
condor00 01 апреля 2018 | 09:17
Интересно, а какое основание просить за Малобродского?
naivnyk 01 апреля 2018 | 09:20
Проверить законность! ) Вы так господа , может еще и доказательства вины потребуете? ) Следуя демократическим западным ценностям, нам , имея уверенности в вине , ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ НУЖНЫ! Слайды для суда уже делают ))) А тюрьмы, извиняйте, какие есть. Кстати, хороший вам либералы, совет - чем тратить выделяемое бабло на бесполезные митинги и пикеты, постройте путёвую тюрягу, для либеральных жуликов, педовилов и прочих рукопожатных)
ivan127_4 01 апреля 2018 | 09:33
правозащитники озабочены условиями содержания бывшего гендиректора
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Правозащитников заботит пребывание на зоне всякого рода воров....
А мы то думали, что их права граждан заботят....
lion64___3 01 апреля 2018 | 09:57
К нему бы Зильберовича добавить.