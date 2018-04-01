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09:02, 01 апреля 2018

Социальные пенсии в России сегодня проиндексируют почти на 3 процента

При этом такой прибавки, как отмечает Московский комсомолец, не хватит даже на лекарства.

Получатели социальной пенсии — особо уязвимые категории населения, среди них инвалиды и дети из неполных семей. Впрочем, размер надбавки, которую они начнут получать, невелик. Социальные пенсии вырастут в среднем на 255 рублей. Больше всего увеличится средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Они будут получать каждый месяц почти на 400 рублей больше. А всего порядка 13ти тысяч рублей. Вырастут на несколько сотен рублей пенсии по инвалидности военнослужащих и по случаю потери кормильца семьям военных. Впрочем, такая индексация не поможет получателям социальных пенсий улучшить их жизнь. И они продолжат сводить концы с концами, потратив пару сотен на буханку хлеба, пакет молока и кефир, пишет МК. На дорогостоящие лекарства и процедуры у людей денег не останется, отмечает издание.

На индексацию правительство в общей сложности потратит 10 миллиардов рублей.

Комментарии

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ha12raz 01 апреля 2018 | 09:07

19 лярдов месячный доход Роттенберга......каждого.

И пусть старики и Роттенберги ни в чем себе не отказывают.

neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:10

ha12raz:
"Буржуи" всех мастей никогда и ни в чём себе не отказывают.

neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:12

Их надо уничтожать как КЛАСС, а не пофамильно или по национальному признаку.
:-)))))))))))))))))))))

hunterhead 01 апреля 2018 | 10:06

neburzhui2: "Их надо уничтожать как КЛАСС, а не пофамильно или по национальному признаку. :-)))))))))))))))))))))"

Ты имеешь в виду путенскую вертикаль, neburzhui2?

andygo__ru 01 апреля 2018 | 09:14

neburzhui2: ""Буржуи" всех мастей никогда и ни в чём себе не отказывают." ---

-- послушай, болванчег... Я понимаю, что у тебя - работа такая, но: важно не то, сколько богатых, а - сколько бедных.

neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:20

andygo__ru:
За чей счёт, умник ? Вы конечно деньги в тумбочке берёте, а туда Сара кладёт ?
:-)))))))))))

haldey 01 апреля 2018 | 09:18

neburzhui2: Пенсии растут, их выплачивают вовремя, а вы и это пытаетесь обкакать. Да пенсии небольшие, но вектор верный, а ваши любимые навальные и это отнимут с криками о счастливом будущем (см. Украина)... Помним ваших демократов гайдаров, вектор ими заданный, "не хер платить, быстрее вымрут". И ваш любимый ходорковский хапал и хапал, хапал и хапал, а налоги не платил, а с чего пенсии платить-то...

ura_123 01 апреля 2018 | 09:22

haldey: Можно подробнее про вектор "сами вымрут".
К чему ты приплело Навального?
Не напомнишь,кто такой Кириенко и откуда он взялся?
И ещё,что именно хапал Ходорковский чего не хапает Сечин?

ura_123 01 апреля 2018 | 09:24

ura_123: И ещё,про Сечина... Ходорковский в отличии от Роснефти денег из бюджета не ПОЛУЧАЛ,ежели чё.
А Газпром отчего то работает с убытком...
Откуда ты говоришь пенсии?

kissa_ 01 апреля 2018 | 09:27

ura_123:

Навальный - молодец!

Навльный сделает пенсии, как в Свободнеой и Европейской Украине.
Цена вам, вонючим совкам и портянкам такая же как и свидомым украинцам - 50$, и то для того, что бы вы не сразу сдохли и бегали голосовать за Европейский выбор.



Россия будет Свободной.

vasilevich58 01 апреля 2018 | 09:35

Коммуняки и запутинцы доведшие богатейшую ресурсами Россию до нищеты 20% населения,
постоянно переводят стрелки на Навального, который посягнул на их коррумпированность!

kissa_ 01 апреля 2018 | 09:39

vasilevich58:

Навальный не будет грабить молодёжь ради того, что бы содержать вас - вонючих портянок и ватных совков, построивших на месте фабрик и заводов "Зимние вишни".

Деньги нужны на развитие Новой Свободной России.
Россия будет свободной!

ura_123 01 апреля 2018 | 09:35

kissa_: Ба! Ты опять реинкарнировалось, обломчик?

hunterhead 01 апреля 2018 | 10:11

ura_123: "Ба! Ты опять реинкарнировалось, обломчик?"

Только крыша его еще больше подвинулась...:-D

neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:30

ura_123:
И ещё,что именно хапал Ходорковский чего не хапает Сечин?

Вот я и говорю - без толку перечислять фамилии
УНИЧТОЖАТЬ КАК КЛАСС !

ura_123 01 апреля 2018 | 09:37

neburzhui2: По поводу вице-премьера Шувалова ничего сказать не хочешь?

andygo__ru 01 апреля 2018 | 09:39

neburzhui2: "Вот я и говорю - без толку перечислять фамилии " ---

--- ну почему же... Я вижу, что ты тут постоянно, изо дня в день, перечисляешь каким-то странным образом подобранные фамилии: Ходорковский и т.д. А как только речь (сейчас) зашла о Сечине, то - сразу:

"Вот я и говорю - без толку перечислять фамилии"

Странновато это все. Может, начнешь с простых таких фамилий: Ротенберги, Тимченко, Шувалов, Абрамович, Дерипаска... А если интересуешься высоким искусством, то - и Ралдугина сюда приклей.

А то: чуть что - Ходорковский сразу. ;) :) :)

hunterhead 01 апреля 2018 | 10:14

andygo__ru: "А то: чуть что - Ходорковский сразу. ;) :) :)"

Методичка у него такая. На самом деле он и знать не знает кто такой этот Ходорковский...:-D

andygo__ru 01 апреля 2018 | 09:41

neburzhui2: "Вот я и говорю - без толку перечислять фамилии
УНИЧТОЖАТЬ КАК КЛАСС !" --

-- будь последователен. Т.е., так и напиши: уничтожать Сечина, Усманова и Ралдугина!
...А то уж странно у тебя получается: чуть кого уничтожать, так - Ходорковского (???).

neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:59

andygo__ru:
Всю Путинскую и Трамповскую шоблу тебе перечислить, чтобы дошло ? Ты понимаешь что такое КЛАСС ?

neburzhui2 01 апреля 2018 | 10:02

Ребята ещё раз повторюсь. Я голосовал за Грудинина, чтобы всю сегодняшнюю кремлёвскую шушару в тюрьму или выкинуть за границу.

hunterhead 01 апреля 2018 | 10:16

neburzhui2: "Я голосовал за Грудинина, чтобы всю сегодняшнюю кремлёвскую шушару в тюрьму или выкинуть за границу."

Так у него счета за рубежом нашли, не слышал? Выходит - он тоже буржуй...:-D

neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:27

haldey:
Ты меня дядя с кем - то путаешь.
Я буржуев не различаю пофамильно.
Для меня они ВСЕ гады.
А про пенсии лучше заткнись. С таким вектором все пенсионеры без зубов ходят.

ura_123 01 апреля 2018 | 09:39

neburzhui2: А зачем им зубы-пальмовое маслице мягкое)))

garykiriakos 01 апреля 2018 | 09:46

neburzhui2: А про пенсии лучше заткнись. С таким вектором все пенсионеры без зубов ходят.///

Ну эт ничё!...Главное что КРЫМНАШ и путенмаладец 114%!!!

plidurok Андрей Филимонов 01 апреля 2018 | 09:37

haldey: Спасибо, объяснил. Оказывается, это Ходорковский виноват, что пенсии такие маленькие.

vezdehod 01 апреля 2018 | 09:53

Гуляй дорогой. "сексуальный" пенсионер и - не в чём себе не отказывай.

opiatnovyi63 01 апреля 2018 | 09:09

Примерно 10 миллиардов захапал некий полковник из МВД! Такова суть воровской власти РФ!

mwxp 01 апреля 2018 | 09:12

Было бы смешно, если не было бы так грустно.

sbk 01 апреля 2018 | 09:14

Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо!

ura_123 01 апреля 2018 | 09:15

3% ... Абалдеть! Теперь заживём как пендосы и гейропейцы...

mwxp 01 апреля 2018 | 09:16

А ведь чувствуется как скрипел мозг правительства по улучшению жизни граждан.

(комментарий скрыт)

dirizhabli 01 апреля 2018 | 09:28

После столь "весомой прибавки" количество лиц, составляющих категорию "средний класс" возрастет неимоверно и упоминание о российских нищих исчезнет навсегда из Истории. Хвала Царю!

severnaj 01 апреля 2018 | 09:43

На 3%, Карл...!!!!!!!!!!!!!

woodworld 01 апреля 2018 | 09:49

У инвалидов лекарства бесплатные. МК как всегда гонит

(комментарий скрыт)

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