Социальные пенсии в России сегодня проиндексируют почти на 3 процента
При этом такой прибавки, как отмечает Московский комсомолец, не хватит даже на лекарства.
Получатели социальной пенсии — особо уязвимые категории населения, среди них инвалиды и дети из неполных семей. Впрочем, размер надбавки, которую они начнут получать, невелик. Социальные пенсии вырастут в среднем на 255 рублей. Больше всего увеличится средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Они будут получать каждый месяц почти на 400 рублей больше. А всего порядка 13ти тысяч рублей. Вырастут на несколько сотен рублей пенсии по инвалидности военнослужащих и по случаю потери кормильца семьям военных. Впрочем, такая индексация не поможет получателям социальных пенсий улучшить их жизнь. И они продолжат сводить концы с концами, потратив пару сотен на буханку хлеба, пакет молока и кефир, пишет МК. На дорогостоящие лекарства и процедуры у людей денег не останется, отмечает издание.
На индексацию правительство в общей сложности потратит 10 миллиардов рублей.
Комментарии35
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ha12raz 01 апреля 2018 | 09:07
19 лярдов месячный доход Роттенберга......каждого.
И пусть старики и Роттенберги ни в чем себе не отказывают.
neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:10
ha12raz:
"Буржуи" всех мастей никогда и ни в чём себе не отказывают.
neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:12
Их надо уничтожать как КЛАСС, а не пофамильно или по национальному признаку.
:-)))))))))))))))))))))
hunterhead 01 апреля 2018 | 10:06
neburzhui2: "Их надо уничтожать как КЛАСС, а не пофамильно или по национальному признаку. :-)))))))))))))))))))))"
Ты имеешь в виду путенскую вертикаль, neburzhui2?
andygo__ru 01 апреля 2018 | 09:14
neburzhui2: ""Буржуи" всех мастей никогда и ни в чём себе не отказывают." ---
-- послушай, болванчег... Я понимаю, что у тебя - работа такая, но: важно не то, сколько богатых, а - сколько бедных.
neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:20
andygo__ru:
За чей счёт, умник ? Вы конечно деньги в тумбочке берёте, а туда Сара кладёт ?
:-)))))))))))
haldey 01 апреля 2018 | 09:18
neburzhui2: Пенсии растут, их выплачивают вовремя, а вы и это пытаетесь обкакать. Да пенсии небольшие, но вектор верный, а ваши любимые навальные и это отнимут с криками о счастливом будущем (см. Украина)... Помним ваших демократов гайдаров, вектор ими заданный, "не хер платить, быстрее вымрут". И ваш любимый ходорковский хапал и хапал, хапал и хапал, а налоги не платил, а с чего пенсии платить-то...
ura_123 01 апреля 2018 | 09:22
haldey: Можно подробнее про вектор "сами вымрут".
К чему ты приплело Навального?
Не напомнишь,кто такой Кириенко и откуда он взялся?
И ещё,что именно хапал Ходорковский чего не хапает Сечин?
ura_123 01 апреля 2018 | 09:24
ura_123: И ещё,про Сечина... Ходорковский в отличии от Роснефти денег из бюджета не ПОЛУЧАЛ,ежели чё.
А Газпром отчего то работает с убытком...
Откуда ты говоришь пенсии?
kissa_ 01 апреля 2018 | 09:27
ura_123:
Навальный - молодец!
Навльный сделает пенсии, как в Свободнеой и Европейской Украине.
Цена вам, вонючим совкам и портянкам такая же как и свидомым украинцам - 50$, и то для того, что бы вы не сразу сдохли и бегали голосовать за Европейский выбор.
Россия будет Свободной.
vasilevich58 01 апреля 2018 | 09:35
Коммуняки и запутинцы доведшие богатейшую ресурсами Россию до нищеты 20% населения,
постоянно переводят стрелки на Навального, который посягнул на их коррумпированность!
kissa_ 01 апреля 2018 | 09:39
vasilevich58:
Навальный не будет грабить молодёжь ради того, что бы содержать вас - вонючих портянок и ватных совков, построивших на месте фабрик и заводов "Зимние вишни".
Деньги нужны на развитие Новой Свободной России.
Россия будет свободной!
ura_123 01 апреля 2018 | 09:35
kissa_: Ба! Ты опять реинкарнировалось, обломчик?
hunterhead 01 апреля 2018 | 10:11
ura_123: "Ба! Ты опять реинкарнировалось, обломчик?"
Только крыша его еще больше подвинулась...:-D
neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:30
ura_123:
И ещё,что именно хапал Ходорковский чего не хапает Сечин?
Вот я и говорю - без толку перечислять фамилии
УНИЧТОЖАТЬ КАК КЛАСС !
ura_123 01 апреля 2018 | 09:37
neburzhui2: По поводу вице-премьера Шувалова ничего сказать не хочешь?
andygo__ru 01 апреля 2018 | 09:39
neburzhui2: "Вот я и говорю - без толку перечислять фамилии " ---
--- ну почему же... Я вижу, что ты тут постоянно, изо дня в день, перечисляешь каким-то странным образом подобранные фамилии: Ходорковский и т.д. А как только речь (сейчас) зашла о Сечине, то - сразу:
"Вот я и говорю - без толку перечислять фамилии"
Странновато это все. Может, начнешь с простых таких фамилий: Ротенберги, Тимченко, Шувалов, Абрамович, Дерипаска... А если интересуешься высоким искусством, то - и Ралдугина сюда приклей.
А то: чуть что - Ходорковский сразу. ;) :) :)
hunterhead 01 апреля 2018 | 10:14
andygo__ru: "А то: чуть что - Ходорковский сразу. ;) :) :)"
Методичка у него такая. На самом деле он и знать не знает кто такой этот Ходорковский...:-D
andygo__ru 01 апреля 2018 | 09:41
neburzhui2: "Вот я и говорю - без толку перечислять фамилии
УНИЧТОЖАТЬ КАК КЛАСС !" --
-- будь последователен. Т.е., так и напиши: уничтожать Сечина, Усманова и Ралдугина!
...А то уж странно у тебя получается: чуть кого уничтожать, так - Ходорковского (???).
neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:59
andygo__ru:
Всю Путинскую и Трамповскую шоблу тебе перечислить, чтобы дошло ? Ты понимаешь что такое КЛАСС ?
neburzhui2 01 апреля 2018 | 10:02
Ребята ещё раз повторюсь. Я голосовал за Грудинина, чтобы всю сегодняшнюю кремлёвскую шушару в тюрьму или выкинуть за границу.
hunterhead 01 апреля 2018 | 10:16
neburzhui2: "Я голосовал за Грудинина, чтобы всю сегодняшнюю кремлёвскую шушару в тюрьму или выкинуть за границу."
Так у него счета за рубежом нашли, не слышал? Выходит - он тоже буржуй...:-D
neburzhui2 01 апреля 2018 | 09:27
haldey:
Ты меня дядя с кем - то путаешь.
Я буржуев не различаю пофамильно.
Для меня они ВСЕ гады.
А про пенсии лучше заткнись. С таким вектором все пенсионеры без зубов ходят.
ura_123 01 апреля 2018 | 09:39
neburzhui2: А зачем им зубы-пальмовое маслице мягкое)))
garykiriakos 01 апреля 2018 | 09:46
neburzhui2: А про пенсии лучше заткнись. С таким вектором все пенсионеры без зубов ходят.///
Ну эт ничё!...Главное что КРЫМНАШ и путенмаладец 114%!!!
plidurok Андрей Филимонов 01 апреля 2018 | 09:37
haldey: Спасибо, объяснил. Оказывается, это Ходорковский виноват, что пенсии такие маленькие.
vezdehod 01 апреля 2018 | 09:53
Гуляй дорогой. "сексуальный" пенсионер и - не в чём себе не отказывай.
opiatnovyi63 01 апреля 2018 | 09:09
Примерно 10 миллиардов захапал некий полковник из МВД! Такова суть воровской власти РФ!
mwxp 01 апреля 2018 | 09:12
Было бы смешно, если не было бы так грустно.
sbk 01 апреля 2018 | 09:14
Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо!
ura_123 01 апреля 2018 | 09:15
3% ... Абалдеть! Теперь заживём как пендосы и гейропейцы...
mwxp 01 апреля 2018 | 09:16
А ведь чувствуется как скрипел мозг правительства по улучшению жизни граждан.
dirizhabli 01 апреля 2018 | 09:28
После столь "весомой прибавки" количество лиц, составляющих категорию "средний класс" возрастет неимоверно и упоминание о российских нищих исчезнет навсегда из Истории. Хвала Царю!
severnaj 01 апреля 2018 | 09:43
На 3%, Карл...!!!!!!!!!!!!!
woodworld 01 апреля 2018 | 09:49
У инвалидов лекарства бесплатные. МК как всегда гонит