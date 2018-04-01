Z Архив новостей новости
5 19 6 1339
09:00, 01 апреля 2018

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покидает свой пост

Материалы по теме

Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин принял досрочную отставку Амана Тулеева Владимир Путин принял досрочную отставку Амана Тулеева «С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя», — сказал Тулеев в своём видеообращении…

5 131 6 22352 07:14
8читать ;смотреть
Kтулеев, кемерово, видео, события

Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В видеообращении, опубликованном на официальном YouTube-канале администрации Кемеровской области, Тулеев говорит, что его решение связано с пожаром в торговом центре.

Глава Кузбасса также поблагодарил земляков за очень большой жизненный путь.

73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года.

Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном. Последняя информация об отставке появилась после пожара в «Зимней вишне».

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ura_123 01 апреля 2018 | 09:03

Жаль что не в последний путь..

ivfn 01 апреля 2018 | 09:07

ДАЕШЬ НАВАЛЬНОГО В ГУБЕРНАТОРЫ!!!!!!
Или Собчак !!!

eternity88 01 апреля 2018 | 09:19

ivfn: да что там, прямое президентское правление давай! Ща Путин там порядок наведет! И народ, кажется, еще ждет, не расходится. Зря что ль 85×85% нагора выдали давеча? Давай, Вован, бери Кузбасс под уздцы, не сцы, усы сбривать не придется!

nanaryfive 01 апреля 2018 | 09:28

ivfn: Если Лёху возьмут хубернатором ни одного пожара в кемеровской области не жди. Это я вам точно хаварю.

doubleman 01 апреля 2018 | 09:13

он не забыл поблагодарить Путина за то что он нашел время рассмотреть его заявление об отставке?

edward_1960 01 апреля 2018 | 09:15

Лучше поздно, чем никогда. Хотя конечно поздно, очень поздно. И его отвратительное вылизывание очка Путина останется на его совести. Увы. А ведь мог бы бы остаться в истории человеком. А не холуем.

che21 01 апреля 2018 | 09:18

Неужели оторвали от кормушки этого упыря!?

erpetkur 01 апреля 2018 | 09:19

Воронок у дверей ждал?

mardian 01 апреля 2018 | 09:21

Почему-то он не под следствием?

mwxp 01 апреля 2018 | 09:23

mardian: Не те времена.

ddolly 01 апреля 2018 | 09:26

С 1-м апреля, страна!

tks 01 апреля 2018 | 09:26

Студнеобразная желемасса козлины конченной решила на покой...

j_partizan 01 апреля 2018 | 09:29

Место освобождается и пейсатые начинают толкотню задницами чтобы занять его и грабить очередной регион.

silver1972 01 апреля 2018 | 09:29

Хорошо. Нашел в себе мужество. Хотя возможно ему из Кремля сказали, чтоб он лучше сам ушел, чем его уволят.

estamp 01 апреля 2018 | 09:29

А все уверены, что не первоапрельская шутка?

mmakarov14 01 апреля 2018 | 09:32

Ну хоть так!!!

riots 01 апреля 2018 | 09:32

По собственному, а не по статье.
Толково.

stoik68 01 апреля 2018 | 09:34

Гнать его и сажать. А не отставка с почестями.

samkos 01 апреля 2018 | 09:39

Наконец-то, один отполз от кормушки.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 6312 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 316 6 6036 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7579 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Виталий Третьяков: Как «борцы с домогательствами» меня домогались Первое: всё, что я сказал, я сказал и отрекаться ни от чего не намерен…

5 448 6 78803 25.03
Kсми, общество, скандалы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 190 6 12380 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Как я проиграл. И какие надо сделать выводы Мы должны обсуждать не объединение оппозиции, а её создание. Сначала идеологическое, а потом и организационное. Мы не можем в 2018 году считать оппозицией нечто из 1996 года…

5 462 6 95441 25.03
Kполитика, выборы, фото, видео, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 170 6 13131 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 64 6 5948 30.03
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Человек наклонил всю страну, сумел организовать вертикаль себе на пользу таким образом, что все работает на него. То есть страна идет вниз, врагов появляется все больше, а Путин все популярнее…

5 95 6 16492 25.03
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21077 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8539 29.03
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20052 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14443 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12132 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Голосование
5 74 6 9807 28.03
Новости

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию

5 37 6 5100

Популярное за неделю

Новости

Аман Тулеев покидает пост губернатора кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию…

5 40 6 11698
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 131 6 199319 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 197 6 58408 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 119 6 641022 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 481 6 491744 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6841323
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3381878

Сегодня в эфире