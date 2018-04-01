Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покидает свой пост
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Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В видеообращении, опубликованном на официальном YouTube-канале администрации Кемеровской области, Тулеев говорит, что его решение связано с пожаром в торговом центре.
Глава Кузбасса также поблагодарил земляков за очень большой жизненный путь.
73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года.
Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном. Последняя информация об отставке появилась после пожара в «Зимней вишне».
Комментарии19
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ura_123 01 апреля 2018 | 09:03
Жаль что не в последний путь..
ivfn 01 апреля 2018 | 09:07
ДАЕШЬ НАВАЛЬНОГО В ГУБЕРНАТОРЫ!!!!!!
Или Собчак !!!
eternity88 01 апреля 2018 | 09:19
ivfn: да что там, прямое президентское правление давай! Ща Путин там порядок наведет! И народ, кажется, еще ждет, не расходится. Зря что ль 85×85% нагора выдали давеча? Давай, Вован, бери Кузбасс под уздцы, не сцы, усы сбривать не придется!
nanaryfive 01 апреля 2018 | 09:28
ivfn: Если Лёху возьмут хубернатором ни одного пожара в кемеровской области не жди. Это я вам точно хаварю.
doubleman 01 апреля 2018 | 09:13
он не забыл поблагодарить Путина за то что он нашел время рассмотреть его заявление об отставке?
edward_1960 01 апреля 2018 | 09:15
Лучше поздно, чем никогда. Хотя конечно поздно, очень поздно. И его отвратительное вылизывание очка Путина останется на его совести. Увы. А ведь мог бы бы остаться в истории человеком. А не холуем.
che21 01 апреля 2018 | 09:18
Неужели оторвали от кормушки этого упыря!?
erpetkur 01 апреля 2018 | 09:19
Воронок у дверей ждал?
mardian 01 апреля 2018 | 09:21
Почему-то он не под следствием?
mwxp 01 апреля 2018 | 09:23
mardian: Не те времена.
ddolly 01 апреля 2018 | 09:26
С 1-м апреля, страна!
tks 01 апреля 2018 | 09:26
Студнеобразная желемасса козлины конченной решила на покой...
j_partizan 01 апреля 2018 | 09:29
Место освобождается и пейсатые начинают толкотню задницами чтобы занять его и грабить очередной регион.
silver1972 01 апреля 2018 | 09:29
Хорошо. Нашел в себе мужество. Хотя возможно ему из Кремля сказали, чтоб он лучше сам ушел, чем его уволят.
estamp 01 апреля 2018 | 09:29
А все уверены, что не первоапрельская шутка?
mmakarov14 01 апреля 2018 | 09:32
Ну хоть так!!!
riots 01 апреля 2018 | 09:32
По собственному, а не по статье.
Толково.
stoik68 01 апреля 2018 | 09:34
Гнать его и сажать. А не отставка с почестями.
samkos 01 апреля 2018 | 09:39
Наконец-то, один отполз от кормушки.