Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покидает свой пост

Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В видеообращении, опубликованном на официальном YouTube-канале администрации Кемеровской области, Тулеев говорит, что его решение связано с пожаром в торговом центре.

Глава Кузбасса также поблагодарил земляков за очень большой жизненный путь.

73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года.

Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном. Последняя информация об отставке появилась после пожара в «Зимней вишне».