В России начинается весенний призыв на военную службу
Всего в войска планируется набрать 128 тысяч человек. Это на 14 тысяч меньше, чем годом ранее. В армию также смогут попасть около 3 тысяч молодых людей, ранее не прошедших по состоянию здоровья и отправленных в запас.
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kir_pich_101 01 апреля 2018 | 08:35
"Будешь бесплатно год
Ямы рыть и лить пот!"
(С)