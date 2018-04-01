По меньшей мере, 10 человек погибли в результате обрушения ветхого четырехэтажного здания в индийском городе Индауре
Спасатели также смогли извлечь из-под двоих выживших. Причины случившегося пока не установлены, началось расследование.
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Спасатели также смогли извлечь из-под двоих выживших. Причины случившегося пока не установлены, началось расследование.
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