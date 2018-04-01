Движение за права человека проведет сегодня семинар для региональных отделений по обмену опытом
Движение за права человека проведет сегодня семинар для региональных отделений по обмену опытом, рассказала «Эху Москвы» сотрудник организации Ольга Горелик. Семинар пройдет в гостиничном комплексе «Измайлово».
Комментарии2
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olegleon 01 апреля 2018 | 08:38
это которое иностранный агент или уже новое создали?
naivnyk 01 апреля 2018 | 08:40
Сходняк объявили, будут западный общак делить) Ожидаются драки и поножовщина, возможны изнасилования лиц обоего пола ) (из оперативной справки ФСБ)