Аман Тулеев покидает пост губернатора кемеровской области

Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В Telegram-канале обладминистрации появилось видеообращение Тулеева, в котором он объясняет, что не может работать с таким тяжелейшим грузом после трагедии в «Зимней вишне». Губернатор также поблагодарил жителей Кузбасса за поддержку. В пресс-службе обладминистрации уточнили, что президент выберет исполняющего обязанности губернатора.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997-м, четыре раза переизбирался главой региона с результатом более 90%. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

Отставки губернатора требовали участники митинга в Кемерове после пожара в торговом центре, жертвами которого стали 64 человека.

После заявления губернатора об отставке на сайте администрации

Кемеровской области начались технические неполадки. Это связано с огромным количеством запросов, объяснили ТАСС в администрации.

Собеседник агентства также уточнил, что сбои в работе сайта происходят последнюю неделю и начались после пожара в «Зимней вишне».