Аман Тулеев покидает пост губернатора кемеровской области
Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В Telegram-канале обладминистрации появилось видеообращение Тулеева, в котором он объясняет, что не может работать с таким тяжелейшим грузом после трагедии в «Зимней вишне». Губернатор также поблагодарил жителей Кузбасса за поддержку. В пресс-службе обладминистрации уточнили, что президент выберет исполняющего обязанности губернатора.
Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997-м, четыре раза переизбирался главой региона с результатом более 90%. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.
Отставки губернатора требовали участники митинга в Кемерове после пожара в торговом центре, жертвами которого стали 64 человека.
После заявления губернатора об отставке на сайте администрации
Кемеровской области начались технические неполадки. Это связано с огромным количеством запросов, объяснили ТАСС в администрации.
Собеседник агентства также уточнил, что сбои в работе сайта происходят последнюю неделю и начались после пожара в «Зимней вишне».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 01 апреля 2018 | 08:34
и зачем было ждать трагедии?
kissa_ 01 апреля 2018 | 08:42
olegleon:
Вата и портянки ждали повода, что бы убрать Ельцинского назначенца демократа и либерала Тулеева, верного идеалам Бориса Николаевича и Революции Достоинства 1991 года.
piterjanis 01 апреля 2018 | 08:35
Навальный будет кричать,что это его заслуга?
polit_person 01 апреля 2018 | 08:39
piterjanis: Навального почитать, так он и пожар собственными руками потушил.
waytothesun 01 апреля 2018 | 08:37
Одним мертвяком меньше
Тут всю систему менять надо.
kir_pich_101 01 апреля 2018 | 08:37
ИВС радостно распахивает гостеприимные двери.
Шконки празднично укрыты байковым серым одеялом.
nran 01 апреля 2018 | 08:38
Опять надули общество? Сконцентрировали все недовольство на престарелом губероюнаторе. Он ушёл и пар вышел.